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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta या Toyota Hyryder, 50 हजार सैलरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना सही?

Hyundai Creta या Toyota Hyryder, 50 हजार सैलरी वालों के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना सही?

Hyundai Creta vs Toyota Hyryder: मार्केट में मौजूद इन पॉपुलर गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को फाइनेंस कराने के लिए आपको महीने की EMI का हिसाब जानना होगा. आइए यहां जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 15 Mar 2026 02:31 PM (IST)
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अगर आपकी सैलरी 50 हजार रुपये  महीना है और आप मिड-साइज SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाजार में आपके लिए दो ऑप्शन्स Hyundai Creta और Toyota Urban Cruiser Hyryder मोजूद हैं. दोनों गाड़ियां फीचर्स, डिजाइन और ब्रांड वैल्यू के मामले में मजबूत मानी जाती हैं. अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक को फुल पेमेंट न करके EMI पर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी आपको कम फाइनेंस प्लान पर मिल जाएगी?

Hyundai Creta का फाइनेंस प्लान

Hyundai Creta की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर आप दिल्ली में इसके बेस मॉडल को खरीदते हैं तो 1.07 लाख RTO फीस और 52,465 रुपये इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत 12.49 लाख रुपये हो जाती है. ऐसे में अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी.

अगर आप 9 फीसदी ब्याज दर से 4 साल के लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 26 हजार 90 रुपये की EMI देनी होगी. इसके साथ ही अगर आप EMI की अमाउंट कम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 साल के लिए लोन लेना होगा. 9 फीसदी ब्याज दर से 7 साल के लिए लोन लेने पर आपको हर महीने 16 हजार 868 रुपये की EMI भरनी होगी.

Toyota Hyryder की महीने की EMI का हिसाब

Toyota Urban Cruiser Hyryder के बेस मॉडल की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये है. RTO और इंश्योरेंस फीस जोड़ने के बाद ऑन-रोड कीमत 12.87 लाख रुपये हो जाती है. इस गाड़ी के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. 9 फीसदी ब्याज दर से 4 सालों के लिए आपको हर महीने 27 हजार रुपये की EMI भरनी होगी. इसके अलावा 7 साल के लिए लोन लेने पर आपकी EMI 17 हजार 486 होगी. ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आप लोन की अवधि बढ़ाते हैं तो आपको हर महीने कम EMI देनी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें:-

Tata Nexon या Maruti Brezza, किस गाड़ी को EMI पर खरीदना पड़ेगा सस्ता? ये हिसाब जानना जरूरी 

 

Published at : 15 Mar 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Hyundai Motors Toyota Hyryder Hyundai Creta Vs Toyota Hyryder
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