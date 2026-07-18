ऐसा क्या है खास कि रणबीर-हार्दिक के गैराज की शान है करोड़ों की ये कार? जानिए खासियत

अगर भारत में सबसे शानदार और आरामदायक लग्जरी कारों की बात की जाए तो Lexus LM का नाम सबसे ऊपर आता है. यही वजह है कि रणबीर कपूर, हार्दिक पांड्या समेत कई बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेस टायकून्स ने इसे अपने गैराज में जगह दी है. इस कार की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे खरीदने के लिए ग्राहकों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है.

पहली नजर में यह एक बड़ी लग्जरी एमपीवी (MPV) जरूर लगती है, लेकिन इसके अंदर बैठने के बाद एहसास होता है कि यह किसी कार से ज्यादा एक चलता-फिरता लग्जरी लाउंज या मोबाइल ऑफिस है. कई मामलों में इसकी पिछली सीट का एक्सपीरियंस इतना शानदार है कि यह रोल्स-रॉयस जैसी महंगी कारों को भी कड़ी टक्कर देती है.

क्या है गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत?

Lexus LM की सबसे बड़ी खासियत इसका रियर केबिन है. इस कार को खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो खुद ड्राइव करने की बजाय ड्राइवर के साथ सफर करना पसंद करते हैं. इसके सबसे पॉपुलर वेरिएंट में पीछे दो अलग-अलग कैप्टन सीटें मिलती हैं, जिनके बीच भरपूर स्पेस होता है. कार में बैठने के लिए बड़े इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग दरवाजे दिए गए हैं, जिन्हें रिमोट की या ड्राइवर के जरिए आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है. जैसे ही आप अंदर बैठते हैं, ऐसा महसूस होता है मानो किसी लग्जरी प्राइवेट जेट या फाइव-स्टार होटल के VIP लाउंज में बैठे हों.

पीछे की दोनों सीटें बेहद आरामदायक हैं और इनमें बैठने के बाद लंबा सफर भी थकाने वाला नहीं लगता. सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन, कूलिंग और मसाज जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा सीटों के साथ मिलने वाला इलेक्ट्रिक लेग रेस्ट, एडजस्ट होने वाला थाई सपोर्ट और मुलायम कुशन यात्रियों को शानदार आराम देते हैं. हर सीट के लिए अलग टचस्क्रीन कंट्रोल दिया गया है, जिससे बैठने की पोजिशन से लेकर मसाज और तापमान तक को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. कुछ कंट्रोल्स छत पर भी दिए गए हैं, जिससे इन्हें इस्तेमाल करना और आसान हो जाता है.

कैसा है गाड़ी का केबिन?

केबिन में बड़े-बड़े शीशे दिए गए हैं, जिससे अंदर रोशनी आती है. अगर ज्यादा प्राइवेसी चाहिए तो इलेक्ट्रिक सनब्लाइंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. कार में 48-इंच का बड़ा डिस्प्ले भी दिया गया है, जिस पर वीडियो स्ट्रीमिंग, मूवी या प्रेजेंटेशन देखी जा सकती है. यह स्क्रीन आगे और पीछे के हिस्से के बीच एक पार्टिशन का भी काम करती है, जिससे यात्रियों को पूरी प्राइवेसी मिलती है. इसके साथ 23-स्पीकर वाला प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मनोरंजन के एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना देता है.

Lexus LM में सिर्फ आराम ही नहीं, बल्कि कामकाज की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है. पीछे फोल्ड होने वाली टेबल दी गई है, जिस पर लैपटॉप रखकर काम किया जा सकता है या जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए जा सकते हैं. इसके अलावा एक छोटा फ्रिज भी मिलता है, जिसमें पानी, जूस या दूसरे पेय पदार्थ ठंडे रखे जा सकते हैं. यही वजह है कि इसे अक्सर चलता-फिरता बोर्डरूम भी कहा जाता है.

फ्रंट केबिन भी काफी प्रीमियम है. इसमें जापानी डिजाइन की झलक देखने को मिलती है. डैशबोर्ड पर हाई-क्वालिटी वुड फिनिश और बेहतरीन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. डिजाइन ज्यादा चमकदार नहीं है, बल्कि सादगी के साथ लग्जरी का एहसास कराता है. जहां तक ड्राइविंग का सवाल है, यह कार उन लोगों के लिए नहीं बनाई गई है जो खुद गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं.

गाड़ी का माइलेज और कीमत

Lexus LM का असली मजा पीछे बैठकर सफर करने में है. इसकी राइड बेहद स्मूद है और केबिन इतना शांत रहता है कि बाहर का शोर लगभग सुनाई नहीं देता. हालांकि तेज एक्सीलेरेशन के दौरान 2.5-लीटर हाइब्रिड इंजन की आवाज थोड़ी सुनाई देती है. यह इंजन लगभग 250 बीएचपी की पावर देता है और अब E20 फ्यूल के साथ भी काम करता है. इतनी बड़ी और भारी लग्जरी MPV होने के बावजूद इसका माइलेज करीब 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा माना जा सकता है.

करीब 2.7 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली Lexus LM हर किसी के लिए नहीं है. लेकिन जो लोग सबसे बेहतरीन रियर सीट फील, शानदार आराम, प्राइवेसी और लग्जरी चाहते हैं, उनके लिए यह भारत की सबसे खास कारों में से एक है. यही वजह है कि आज कई सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन और हाई-प्रोफाइल ग्राहक इस लग्जरी MPV को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं.

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