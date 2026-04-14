Hyundai Bayon से लेकर Thar Facelift तक, किफायती कीमत में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां

भारत में SUVs की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है. लोग अब सिर्फ एक नॉर्मल कार नहीं बल्कि ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो दिखने में स्टाइलिश होने के साथ ही मॉडर्न फीचर्स भी रखती हो. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कार निर्माता कंपनियां लगातार नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं.

आने वाले समय में भारतीय बाजार में कई नई SUVs लॉन्च हो सकती हैं, जिनकी कीमत 8 लाख रुपये से शुरू होकर 15 लाख रुपये तक रहने की उम्मीद है. ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं?

आने वाली गाड़ियों में कॉम्पैक्ट SUV से लेकर मिड-साइज SUV तक कई नए मॉडल शामिल हो सकते हैं. इनमें Hyundai Bayon से लेकर Thar 3-Door Facelift तक के नाम शामिल हैं.

Nissan Tekton

इस लिस्ट में पहला नाम Nissan Tekton का है. Nissan की यह एक नई SUV होगी जो भारत में मिड-बजट सेगमेंट में उतारी जाएगी. इसे खास तौर पर Hyundai Creta और Kia Seltos जैसे मॉडल्स को टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है. इसमें स्टाइलिश डिजाइन, बड़ा केबिन और आधुनिक फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कंपनी इस SUV को भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लॉन्च करेगी. कंपनी इसका सीएनजी और हाइब्रिड वेरिएंट भी ला सकती है. इस गाड़ी की कीमत 12.65 लाख रुपये हो सकती है.

Maruti Brezza Facelift

अगली कार Maruti Brezza Facelift है, जिसमें कुछ डिजाइन बदलाव और फीचर अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. यह SUV पहले से ही माइलेज और कम मेंटेनेंस के लिए काफी पॉपुलर है. नए मॉडल में इसे और ज्यादा टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली और आरामदायक बनाने पर काम किया जाएगा. यह फैमिली कार के तौर पर एक मजबूत विकल्प बनी रहेगी. गाड़ी को 10 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है.

Hyundai Bayon

लिस्ट में अगला नाम Hyundai Bayon का है, जिसे कुछ बदलावों के साथ भारत में पेश किया जाएगा. इस गाड़ी में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और डुअल -सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है. इसमें लेवल-2 ADAS स्टैंडर्ड है. गाड़ी में 6 एयरबैग भी स्टैडर्ड तौर पर मिलेंगे. Hyundai Bayon को दीवाली 2026 के पास लॉन्च किया जा सकता है. इसकी ऑन-रोड कीमत 8 लाख रुपये के करीब है.

Thar 3-Door Facelift

इस साल फेस्टिव सीजन में Thar 3-Door फेसलिफ्ट को भी लॉन्च किया जा सकता है. इसकी कीमत 11.91 लाख रुपये ऑन-रोड हो सकती है. आपको इस फेसलिफ्ट थार में कई खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं. गाड़ी में C-शेप DRLs के साथ सर्कुलर एलईडी हेडलाइट्स देने वाली है. इंजन और ट्रांसमिशन में भी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है.

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