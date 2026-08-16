अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने आ रही हैं ये बाइक्स, यहां देख लें लिस्ट

Upcoming Bikes in India : अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और अगले साल तक इंतजार कर सकते हैं, तो आपके लिए कई नए मॉडल आने वाले हैं. साल 2027 की शुरुआत में ही भारतीय बाजार में कुछ नई और चर्चित बाइक्स की एंट्री देखने को मिल सकती है. इस लिस्ट में कई ऐसी बाइक्स हैं, जिनका बाइक लवर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में बाइक खरीदने वालों के लिए कई नए मॉडल बाजार में आने की तैयारी में हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर बाइक्स की लॉन्च डेट अभी संभावित है और कीमत भी अनुमानित बताई गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने कौन सी बाइक्स आ रही हैं.

अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने कौन सी बाइक्स आ रही हैं?

1. Yamaha RX 100 - Yamaha RX 100 की वापसी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जनवरी 2027 खास हो सकता है. इसकी अनुमानित कीमत 1.40 लाख से 1.50 लाख रुपये के बीच बताई गई है. हालांकि, इसकी लॉन्च डेट फिलहाल टेंटेटिव है. नई RX 100 में पुराने दो-स्ट्रोक 100cc इंजन की जगह नए नियमों के मुताबिक फोर-स्ट्रोक और फ्यूल-इंजेक्शन इंजन मिलने की उम्मीद है. डिजाइन में पुराने RX 100 की झलक देखने को मिल सकती है. इसमें राउंड हेडलैंप, कर्वी फ्यूल टैंक और क्रोम फिनिश जैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं. इसके साथ LED लाइटिंग, डिजिटल डिस्प्ले, अलॉय व्हील और मोनोशॉक जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिल सकते हैं.

2. Bajaj एडवेंचर बाइक - Bajaj Auto की एक नई डुअल-स्पोर्ट बाइक को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. बाइक में लंबा सस्पेंशन, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक और स्पोक व्हील्स दिखाई दिए हैं. इसमें 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील सेटअप होने की संभावना है. इसके इंजन को Pulsar N250 से लिया जा सकता है. N250 का इंजन 24.1bhp पावर और 21.5Nm टॉर्क देता है. नई बाइक को 2027 की पहली तिमाही में पेश किए जाने की उम्मीद है.

3. Royal Enfield Continental GT 750 - Royal Enfield Continental GT 750 भी आने वाली चर्चित बाइक्स में शामिल है. यह नए 750cc प्लेटफॉर्म पर आधारित अगली बाइक होगी. इसका रेस-स्पेक वर्जन Continental GT-R 750 साल 2026 के Royal Enfield GT Cup में नजर आ चुका है. Continental GT 750 को कई वेरिएंट में पेश किए जाने की उम्मीद है. इसकी टेस्टिंग UK के साथ भारत में भी देखी जा चुकी है. इसे Interceptor 750 के साथ 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

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2027 में आने वाली अन्य बाइक्स

जनवरी 2027 के बाद भी कई नई बाइक्स बाजार में आने की संभावित लिस्ट में हैं. Yamaha RX 100 के अलावा TVS Jupiter Electric को मार्च 2027 में 1.10 लाख से 1.30 लाख रुपये की अनुमानित कीमत के साथ लाया जा सकता है. Ducati Desmo450 EDS की संभावित कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपये और TVS RTS X की कीमत 3 लाख से 3.20 लाख रुपये बताई गई है. इसके बाद Yamaha Tenere 700, BMW S 1000 RR [2027], Royal Enfield Himalayan Raid 450, TVS Tangent RR, KTM 490 Duke और Vinfast Viper जैसी बाइक्स भी अलग-अलग महीनों में आने की उम्मीद है. इनमें से सभी लॉन्च डेट और कीमतें फिलहाल अनुमानित हैं और इनमें बदलाव हो सकता है.

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