स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming Bikes in India : अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने आ रही हैं ये बाइक्स, यहां देख लें लिस्ट

Upcoming Bikes in India : अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने आ रही हैं ये बाइक्स, यहां देख लें लिस्ट

Upcoming Bikes in India : साल 2027 की शुरुआत में ही भारतीय बाजार में कुछ नई बाइक्स की एंट्री देखने को मिल सकती है. इस लिस्ट में कई ऐसी बाइक्स हैं, जिनका बाइक लवर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Aug 2026 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

Upcoming Bikes in India : अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और अगले साल तक इंतजार कर सकते हैं, तो आपके लिए कई नए मॉडल आने वाले हैं.  साल 2027 की शुरुआत में ही भारतीय बाजार में कुछ नई और चर्चित बाइक्स की एंट्री देखने को मिल सकती है. इस लिस्ट में कई ऐसी बाइक्स हैं, जिनका बाइक लवर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में बाइक खरीदने वालों के लिए कई नए मॉडल बाजार में आने की तैयारी में हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर बाइक्स की लॉन्च डेट अभी संभावित है और कीमत भी अनुमानित बताई गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने कौन सी बाइक्स आ रही हैं. 

अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने कौन सी बाइक्स आ रही हैं?

1.  Yamaha RX 100 - Yamaha RX 100 की वापसी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जनवरी 2027 खास हो सकता है. इसकी अनुमानित कीमत 1.40 लाख से 1.50 लाख रुपये के बीच बताई गई है. हालांकि, इसकी लॉन्च डेट फिलहाल टेंटेटिव है.  नई RX 100 में पुराने दो-स्ट्रोक 100cc इंजन की जगह नए नियमों के मुताबिक फोर-स्ट्रोक और फ्यूल-इंजेक्शन इंजन मिलने की उम्मीद है. डिजाइन में पुराने RX 100 की झलक देखने को मिल सकती है. इसमें राउंड हेडलैंप, कर्वी फ्यूल टैंक और क्रोम फिनिश जैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं. इसके साथ LED लाइटिंग, डिजिटल डिस्प्ले, अलॉय व्हील और मोनोशॉक जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिल सकते हैं. 

2.  Bajaj  एडवेंचर बाइक - Bajaj Auto की एक नई डुअल-स्पोर्ट बाइक को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. बाइक में लंबा सस्पेंशन, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक और स्पोक व्हील्स दिखाई दिए हैं. इसमें 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील सेटअप होने की संभावना है.  इसके इंजन को Pulsar N250 से लिया जा सकता है. N250 का इंजन 24.1bhp पावर और 21.5Nm टॉर्क देता है. नई बाइक को 2027 की पहली तिमाही में पेश किए जाने की उम्मीद है. 

3. Royal Enfield Continental GT 750 - Royal Enfield Continental GT 750 भी आने वाली चर्चित बाइक्स में शामिल है. यह नए 750cc प्लेटफॉर्म पर आधारित अगली बाइक होगी. इसका रेस-स्पेक वर्जन Continental GT-R 750 साल 2026 के Royal Enfield GT Cup में नजर आ चुका है.  Continental GT 750 को कई वेरिएंट में पेश किए जाने की उम्मीद है. इसकी टेस्टिंग UK के साथ भारत में भी देखी जा चुकी है. इसे Interceptor 750 के साथ 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - 50 हजार डाउन पेमेंट पर Alto खरीदें तो कितनी EMI देनी होगी? जानें हिसाब

2027 में आने वाली अन्य बाइक्स

जनवरी 2027 के बाद भी कई नई बाइक्स बाजार में आने की संभावित लिस्ट में हैं. Yamaha RX 100 के अलावा TVS Jupiter Electric को मार्च 2027 में 1.10 लाख से 1.30 लाख रुपये की अनुमानित कीमत के साथ लाया जा सकता है. Ducati Desmo450 EDS की संभावित कीमत 15 लाख से 20 लाख रुपये और TVS RTS X की कीमत 3 लाख से 3.20 लाख रुपये बताई गई है.  इसके बाद Yamaha Tenere 700, BMW S 1000 RR [2027], Royal Enfield Himalayan Raid 450, TVS Tangent RR, KTM 490 Duke और Vinfast Viper जैसी बाइक्स भी अलग-अलग महीनों में आने की उम्मीद है. इनमें से सभी लॉन्च डेट और कीमतें फिलहाल अनुमानित हैं और इनमें बदलाव हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - 19 kmpl माइलेज के साथ 6 एयरबैग, फैमिली के लिए बेस्ट है ये सस्ती कार

Published at : 16 Aug 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
Auto Market Upcoming Bike 2027 January 2027 Bike Bike Launch 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Upcoming Bikes in India : अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने आ रही हैं ये बाइक्स, यहां देख लें लिस्ट
अगले साल जनवरी में मार्केट में रोला जमाने आ रही हैं ये बाइक्स, यहां देख लें लिस्ट
ऑटो
50 हजार डाउन पेमेंट पर Alto खरीदें तो कितनी EMI देनी होगी? जानें हिसाब
50 हजार डाउन पेमेंट पर Alto खरीदें तो कितनी EMI देनी होगी? जानें हिसाब
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
ऑटो
हादसे के टाइम पलक झपकते ही कैसे खुल जाते हैं एयरबैग? जानिए कैसे करते हैं काम
हादसे के टाइम पलक झपकते ही कैसे खुल जाते हैं एयरबैग? जानिए कैसे करते हैं काम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ट्रेंडिंग
Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget