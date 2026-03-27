मोदी सरकार की तरफ से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर विपक्ष हमलावर है. ऐसे में अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है. ममता बनर्जी ने कहा है कि यह वैसा ही है, जैसे साड़ी की दुकान में खरीदारी करना. अगर आप साड़ी की कीमतें पूछें तो दुकानदार आपको 1000 रुपए बताएगा, लेकिन मोलभाव करने के बाद वह 400 रुपए पर ही मान जाएगा.

इस तरह पहले भी गैस के दाम भी बढ़ाए गए: ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि इस तरह पहले गैस के दाम बढ़ाए गए. अब एक्साइज घटाने की बात हो रही है. सवाल यह है कि आखिर कीमतें कहां जाकर स्थिर होंगी? ममता बनर्जी ने अपने बयान में जनता की समस्याओं को लेकर भी चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि मेरी प्राथमिकता है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हों.

CM ममता बनर्जी ने प्रशासनिक सुधारों की मांग की है

इस दौरान ममता बनर्जी ने प्रशासनिक सुधार की मांग भी की. उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों से लेकर बीडीओ तक पूरे तंत्र में बदलाव चाहती हूं. साथ ही मांग कि हल्दिया से गैस सिलेंडर राज्य के बाहर न भेजे जाएं.

इससे पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले को लेकर आलोचना की थी. इसमें जयराम रमेश ने सरकार के इस फैसले को चुनावी बताते हुए उसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर तीखी आलोचना की है.

इस साल होने हैं पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव

साल 2026 में पांच राज्य जिनमें एक केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं, वहां विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने इन चुनावों की तारीखें राज्यवार जारी कर दी हैं. ऐसे में अब सभी चुनावी राज्यों में रिजल्ट आने तक आचार संहिता लागू है. इस साल केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में चुनाव होने हैं. सभी राजनीतिक दल इन चुनावों के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं.

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