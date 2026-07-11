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हिंदी न्यूज़ऑटो50 हजार से ज्यादा हुई Tata Sierra की सेल, जश्न के तौर पर पेश किया स्पेशल एडिशन, जानें डिटेल्स

50 हजार से ज्यादा हुई Tata Sierra की सेल, जश्न के तौर पर पेश किया स्पेशल एडिशन, जानें डिटेल्स

Sierra Jubilee Edition: कंपनी ने इसे तीन अलग-अलग एक्सेसरी पैक के साथ लॉन्च किया है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद और बजट के हिसाब से चुन सकें. इसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख रखी गई है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 11 Jul 2026 02:55 PM (IST)
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टाटा मोटर्स की नई एसयूवी Tata Sierra को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. लॉन्च के कुछ ही महीनों में इस एसयूवी की 50 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं. इसी मौके पर कंपनी ने Tata Sierra Jubilee Edition पेश किया है. यह कोई नया मॉडल नहीं है, बल्कि मौजूदा Sierra का स्पेशल एडिशन है, जिसमें कई नई स्टाइलिंग एक्सेसरीज जोड़ी गई हैं. इससे एसयूवी का लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक हो गया है, जबकि इंजन और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कंपनी ने Jubilee Edition को तीन अलग-अलग एक्सेसरी पैक के साथ लॉन्च किया है, ताकि ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार इसे चुन सकें. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी गई है. यह एडिशन खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो अपनी SUV को अलग और ज्यादा स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

इसका पहला पैक Smart Plus Jubilee Edition है. इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रियर पार्किंग कैमरा, रूफ रेल, लेदर सीट्स और 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यह पैक उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो कम कीमत में बेहतर फीचर्स चाहते हैं.

दूसरा पैक Pure Jubilee Edition है, जिसकी कीमत 13.39 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. इसमें फ्रंट और रियर डैशकैम, रूफ रेल्स, पार्सल ट्रे, मैग्नेटिक सनशेड, लेदर सीट कवर, लेदर स्टीयरिंग व्हील कवर और एक्सटीरियर क्लैडिंग पैकेज जैसी अतिरिक्त दी गई हैं. इससे SUV का लुक और भी प्रीमियम नजर आता है.

वहीं सबसे टॉप पैक Adventure Jubilee Edition है, जिसकी कीमत 16.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसमें Sierra ROQ एक्सेसरी किट दी गई है. इसके तहत फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स, हुड स्कूप, व्हील आर्च क्लैडिंग, विंडो लाइन क्लैडिंग, बॉडी डिकल्स और फ्रंट-रियर डैशकैम जैसी कई एक्सेसरीज मिलती हैं, जो SUV को ज्यादा बोल्ड और ऑफ-रोडिंग लुक देती हैं.

हर महीने इतनी यूनिट बेच रही कंपनी

टाटा मोटर्स के मुताबिक, Sierra की डिलीवरी शुरू होने के लगभग छह महीने के अंदर ही इसकी बिक्री 50 हजार यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई है. कंपनी हर महीने औसतन करीब 7 हजार यूनिट्स बेच रही है, जिससे साफ है कि ग्राहकों के बीच इस SUV की अच्छी मांग बनी हुई है.

अगर इलेक्ट्रिक कार पसंद करने वाले ग्राहकों की बात करें तो कंपनी ने हाल ही में Tata Sierra EV भी लॉन्च की है. इसमें दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है और यह ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम के साथ भी मौजूद है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.78 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 24.79 लाख रुपये तक जाती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 11 Jul 2026 02:55 PM (IST)
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