फुल टैंक में चलेगी 700 KM से ज्यादा, ये है देश की सबसे सस्ती बाइक, जानें कीमत और फीचर्स

वैसे तो भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक बाइक्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप कम बजट में किसी ऐसी बाइक की तलाश में हैं, जो अच्छा माइलेज दे तो आपके लिए TVS Radeon एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. यह देश की सबसे सस्ती बाइक्स में से एक है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 55,100 हजार रुपये से शुरू होती है. मार्केट में बाइक के राइवल्स की बात करें तो इसका मुकाबला Bajaj Platina और Hero Splendor Plus जैसी बाइक्स से होता है.

TVS Radeon में 109.7 सीसी का Duralife इंजन दिया गया है. यह Eco-Thrust Fuel Injection टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि 8.08 bhp की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जनरेट करता है. बाइक 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्मूद राइडिंग देती है और शहर के ट्रैफिक में आसान हैंडलिंग देता है. TVS Radeon की टॉप स्पीड की बात की जाए तो यह लगभग 90 kmph है.

TVS Radeon का माइलेज और रेंज

अब बात करते हैं TVS Radeon के क्लेम्ड माइलेज की , इसका क्लेम्ड माइलेज 73.68 kmpl है, जबकि इसका रियल वर्ल्ड माइलेज 62-70 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज है. यह बाइक एक बार फुल टैंक होने पर 700 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देती है. ऐसे में बाइक डेली ऑफिस या सफर के लिए बेस्ट साबित हो सकती है.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स?

TVS Radeon में रियल-टाइम माइलेज, LED DRLs, बड़ी सीट, USB चार्जिंग, साइड स्टैंड कट-ऑफ और सेमी-डिजिटल कंसोल, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. गांव या खराब रास्तों पर Radeon ज्यादा आरामदायक फील होती है. टीवीएस बाइक के फ्रंट में 130 mm के ड्रम ब्रेक लगे हैं और इसके टॉप वेरिएंट में 240 mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक लगे हैं. बाइक के रियर व्हील के लिए 110 mm के ड्रम ब्रेक का यूज किया गया है. इसके सभी वेरिएंट में 18 इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है और बाइक में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया गया है.

