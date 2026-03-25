हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTVS जल्द लॉन्च करने वाली है नई कैफे रेसर बाइक, जानिए कितना पावरफुल होगा इंजन?

TVS जल्द लॉन्च करने वाली है नई कैफे रेसर बाइक, जानिए कितना पावरफुल होगा इंजन?

TVS जल्द ही Ronin पर बेस्ड नई कैफे रेसर बाइक लॉन्च कर सकती है. इसमें 225cc का इंजन मिलने की संभावना है. आइए इसके डिजाइन और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

TVS कंपनी भारतीय बाजार में एक नई स्टाइलिश बाइक लाने की तैयारी कर रही है. कई रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपनी मशहूर बाइक TVS Ronin पर बेस्ड एक नई कैफे रेसर डिजाइन का पेटेंट कराया है. इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि TVS जल्द ही 225cc सेगमेंट में एक अलग और यूनिक बाइक पेश कर सकती है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन पेटेंट से यह साफ है कि इस पर काम चल रहा है. यह भी बताया जा रहा है कि यह डिजाइन उसी TVS Ronin Factory Custom कैफे रेसर से मिलता-जुलता है, जिसे 2024 के आखिर में दिखाया गया था. 

बाइक का डिजाइन कैसा होगा?

नई कैफे रेसर बाइक का डिजाइन मौजूदा TVS Ronin से काफी अलग और ज्यादा स्पोर्टी हो सकता है. इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार दिए जा सकते हैं, जिससे राइडिंग पोजीशन आगे की तरफ झुकी हुई होगी. इसके साथ पीछे की तरफ फुटपेग्स होंगे. बाइक के आगे छोटे साइज की फेयरिंग दी जा सकती है, जो हेडलाइट को कवर करेगी. इसके अलावा इसमें सिंगल सीट और पीछे काउल मिलेगा, जिससे बाइक का लुक और भी क्लासिक लगेगा. रियर फेंडर, टेललाइट और एग्जॉस्ट का डिजाइन भी नया और अट्रैक्टिव हो सकता है. कुल मिलाकर यह बाइक उन लोगों को पसंद आएगी जो अलग और स्टाइलिश बाइक चाहते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस कैसी होगी?

इस नई बाइक में वही 225cc का ऑयल-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलने की संभावना है, जो TVS Ronin में दिया जाता है. यह इंजन करीब 20.4 हॉर्सपावर की ताकत और 19.9 Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा. इसका मतलब ये है कि कंपनी इस बाइक में ज्यादा बदलाव इंजन में नहीं करेगी, बल्कि इसका फोकस डिजाइन और राइडिंग स्टाइल पर रहेगा. यानी यह बाइक परफॉर्मेंस के साथ-साथ स्टाइल का भी अच्छा मेल होगी.

क्या यह बाइक बाजार में आएगी?

फिलहाल TVS ने इस बाइक के लॉन्च को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया है. सिर्फ पेटेंट कराने का मतलब यह नहीं होता कि बाइक जरूर लॉन्च होगी, लेकिन अगर कंपनी इसे बाजार में लाती है, तो ये 200 से 250cc सेगमेंट में एक अलग पहचान बना सकती है. ये बाइक खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो कस्टम और रेट्रो स्टाइल बाइक पसंद करते हैं. ऐसे में अगर यह लॉन्च होती है, तो युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो सकती है.

ये भी पढ़ें: सरकारी कर्मचारियों की मौज! इस राज्य में EV खरीदने पर 20% तक की बड़ी छूट, जानें कैसे मिलेगा ये फायदा?

Published at : 25 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Auto News Tvs Ronin TVS Cafe Racer Bike 225cc Bike In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
TVS जल्द लॉन्च करने वाली है नई कैफे रेसर बाइक, जानिए कितना पावरफुल होगा इंजन?
TVS जल्द लॉन्च करने वाली है नई कैफे रेसर बाइक, जानिए कितना पावरफुल होगा इंजन?
ऑटो
सरकारी कर्मचारियों की मौज! इस राज्य में EV खरीदने पर 20% तक की बड़ी छूट, जानें कैसे मिलेगा ये फायदा?
सरकारी कर्मचारियों की मौज! इस राज्य में EV खरीदने पर 20% तक की बड़ी छूट, जानें कैसे मिलेगा ये फायदा?
ऑटो
Car Care Tips: घर पर कार धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान
घर पर कार धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान
ऑटो
अब सड़क नहीं, हवा में चलेगी कार! इस देश में शुरू हो सकती है Flying Taxi, जानें डिटेल्स
अब सड़क नहीं, हवा में चलेगी कार! इस देश में शुरू हो सकती है Flying Taxi, जानें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट
ट्रंप ने किया जंग में जीत का बड़ा दावा, बोले- ईरान मान गया, हमें भेजा बहुत कीमती गिफ्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
विश्व
Israel-US Iran War Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
क्रिकेट
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
बॉलीवुड
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
हेल्थ
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
क्या होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसने ले ली हरीश राणा की जान? बाइकर्स को सबसे ज्यादा खतरा
यूटिलिटी
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
महिलाओं के लिए तीन बेस्ट सरकारी योजनाएं, जानें कैसे उठाएं फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget