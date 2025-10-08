GST कटौती के बाद 75,600 रुपये में मिल रहा TVS Jupiter 125, जानें राइवल्स

GST 2.0 कट के बाद TVS Jupiter 125 की कीमतों में बड़ी कमी आई है. अब यह स्कूटर 7,731 तक सस्ता हो गया है, जिससे यह मिडिल क्लास फैमिली और ऑफिस कम्यूटर्स के लिए एक बेहतर विकल्प बन गया है. दिल्ली में अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 75,600 से शुरू होती है, जबकि पहले इसकी कीमत 82,395 थी. ये स्कूटर चार वेरिएंट्स-Drum Alloy, Disc, SmartXonnect Drum, और SmartXonnect Disc में उपलब्ध है, जो हर बजट और जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं.

डिजाइन और फीचर्स

TVS Jupiter 125 को फैमिली और डेली यूज के लिए डिजाइन किया गया है. इसका डिजाइन सिंपल, एलीगेंट और मेटल-बॉडी बेस्ड है, जो मजबूती के साथ एक प्रीमियम फील देता है. इसके मुख्य फीचर्स में LED हेडलाइट और टेललाइट्स शामिल है, जो रात में बेहतर विजिबिलिटी देती हैं. एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिपमीटर और फ्यूल गेज शामिल हैं. SmartXonnect वेरिएंट में TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, वॉयस असिस्ट और इनकमिंग कॉल/मैसेज अलर्ट्स जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं. इसमें 33 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है, जिसमें दो हेलमेट आसानी से रखे जा सकते हैं. इसके अलावा 2 लीटर का ग्लव बॉक्स और USB चार्जर भी मिलता है, जिससे मोबाइल या गैजेट्स को चार्ज करना आसान हो जाता है.





हैंडलबार के नीचे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप दिया गया है, जिससे पेट्रोल भरवाने के लिए सीट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके साथ ही इसमें सीट ओपनिंग स्विच, पार्किंग ब्रेक सिस्टम, और सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जो राइडिंग को और सुरक्षित बनाते हैं. स्टैंड अलार्म और हैजर्ड वार्निंग लाइट जैसे फीचर्स सुरक्षा के लिहाज से बहुत काम के हैं. इन सब फीचर्स की वजह से Jupiter 125 न सिर्फ स्टाइलिश बल्कि हर दिन के उपयोग के लिए बेहद प्रैक्टिकल और भरोसेमंद स्कूटर बन जाता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

TVS Jupiter 125 में 124.8cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 8.15 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन BS6-2.0 एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन (FI) टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे एक्सेलेरेशन स्मूद होता है और माइलेज बेहतर मिलता है. यह स्कूटर लगभग 95 kmph की टॉप स्पीड तक जा सकता है, जिससे शहर के ट्रैफिक या हाइवे दोनों पर आरामदायक राइडिंग का अनुभव मिलता है.

माइलेज

TVS Jupiter 125 का ARAI-क्लेम्ड माइलेज 57.27 kmpl है, जबकि रियल वर्ल्ड में यह औसतन 50 kmpl का माइलेज देता है. इसका 5.1 लीटर फ्यूल टैंक एक बार फुल कराने पर करीब 250 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. इसके साथ आने वाला “डिस्टेंस टू एम्प्टी” इंडिकेटर पेट्रोल खत्म होने से पहले अलर्ट करता है.

