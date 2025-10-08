हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Platina vs TVS Sport: GST कट के बाद कौन सी बाइक है ज्यादा किफायती? जानें मिडिल क्लास की पहली पसंद

Bajaj Platina vs TVS Sport: GST कट के बाद कौन सी बाइक है ज्यादा किफायती? जानें मिडिल क्लास की पहली पसंद

Bajaj Platina और TVS Sport अब GST कट के बाद और भी किफायती हो गई हैं. पहले जहां मोटरसाइकिल पर 28% GST लगता था, अब यह घटकर 18% रह गया है. आइए जानें कौन सी बाइक मिडिल क्लास के लिए बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Oct 2025 09:34 AM (IST)
भारत में दोपहिया वाहनों पर हालिया GST कटौती से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. पहले जहां मोटरसाइकिल पर 28% GST लगता था, अब यह घटकर 18% रह गया है. इसका असर सीधे बाइक्स की कीमतों पर दिख रहा है. अब Bajaj Platina और TVS Sport जैसी पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स 10-15% तक सस्ती हो गई हैं. Hero Splendor Plus के बाद Platina और Sport दोनों ही भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स हैं. अगर आप रोज ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के लिए एक बेहतर, किफायती और कम खर्च वाली बाइक ढूंढ रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है.

Bajaj Platina Vs TVS Sport: नई कीमत

  • GST कट के बाद Bajaj Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत 65,407 तय की गई है. यह बाइक सिंगल वेरिएंट में आती है. वहीं, TVS Sport की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 55,100 से 57,100 के बीच है. यह बाइक दो वेरिएंट -Self Start (ES) और Self Start (ES Plus) में मिलती है. कीमत के मामले में TVS Sport का शुरुआती वेरिएंट Platina से करीब 8,000 सस्ता है, जो इसे बजट में ज्यादा बेहतर बनाता है. हालांकि, Platina की फिनिशिंग और फीचर्स इसे थोड़ा प्रीमियम टच देते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • दोनों बाइक्स कम्यूटर सेगमेंट की हैं, यानी इन्हें शहर और छोटे सफर के लिए डिजाइन किया गया है. Bajaj Platina 100 में BS6-कंप्लायंट इंजन है जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह इंजन स्मूद स्टार्ट और कम एमिशन के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है. दूसरी ओर, TVS Sport का इंजन थोड़ा बड़ा है और इसमें पावर और टॉर्क दोनों ही थोड़े बेहतर मिलते हैं. इस वजह से Sport शहर के ट्रैफिक में ज्यादा फुर्तीली महसूस होती है. दोनों बाइक्स 4-स्पीड गियरबॉक्स और हल्के वजन की वजह से चलाने में आसान हैं.

किसका है ज्यादा माइलेज ?

  • मिडिल क्लास और डेली रनिंग राइडर्स के लिए माइलेज सबसे अहम फैक्टर होता है. दोनों ही बाइक्स इस मामले में निराश नहीं करतीं. Bajaj Platina 100 का माइलेज 75 kmpl तक है. वहीं, TVS Sport का माइलेज इससे थोड़ा ज्यादा, 80 kmpl तक पहुंचता है. अगर आप रोजाना 30-40 किलोमीटर सफर करते हैं, तो दोनों ही बाइक पेट्रोल खर्च में बचत करेंगी, लेकिन माइलेज के मामले में TVS Sport थोड़ा आगे निकलती है.

डेली यूज और कम्फर्ट में कौन बेहतर?

  • अगर आप हर दिन ऑफिस या कॉलेज जाते हैं और चाहते हैं कि बाइक में लुक्स के साथ फुर्ती भी हो, तो TVS Sport आपके लिए सही चॉइस है. इसका वजन कम है और इंजन थोड़ा ज्यादा पावर देता है, जिससे ट्रैफिक में इसे संभालना आसान होता है. वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता कम्फर्ट और माइलेज है, तो Bajaj Platina 100 आपके लिए बेस्ट रहेगी. Platina में सीटिंग ज्यादा कम्फर्टेबल है और इसका सस्पेंशन खराब रास्तों पर भी झटके नहीं महसूस होने देता. कुल मिलाकर, अगर आप ज्यादा माइलेज और कम्फर्ट चाहते हैं तो Platina 100, और अगर आप स्टाइल और कम कीमत चाहते हैं तो TVS Sport आपके लिए बेहतर रहेगी.

Published at : 08 Oct 2025 09:34 AM (IST)
Bajaj Mileage TVS Sport Bajaj Platina GST Cut Bajaj Platina Vs TVS Sport
