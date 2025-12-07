TVS ने पेश किया Apache RTX 300 Celebration Edition,ब्लैक-गोल्ड फिनिश ने बढ़ाई बाइक की शान

TVS ने गोवा में चल रहे MotoSoul 2025 इवेंट में बाइक लवर्स को बड़ा सरप्राइज देते हुए Apache RTX 300 का नया Celebration Edition पेश किया है. यह एडिशन ब्रांड की 20वीं Anniversary को खास बनाने के लिए लाया गया है. कंपनी ने इसमें किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है, लेकिन इसका नया ब्लैक-गोल्ड प्रीमियम डिजाइन इसे एक अलग ही पहचान देता है. TVS इसकी कीमत जल्द घोषित करेगी.

ब्लैक और गोल्ड का प्रीमियम कॉम्बिनेशन

दरअसल, इस Celebration Edition की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार डिजाइन है, जिसमें ब्लैक बेस के साथ शैंपेन गोल्ड ग्राफिक्स दिए गए हैं. ये कॉम्बिनेशन फ्यूल टैंक, फेयरिंग और साइड पैनल पर बेहद अट्रैक्टिव दिखता है. कंपनी ने बाइक में रेड हाइलाइट्स भी शामिल की हैं, जो इसके स्पोर्टी स्टाइल को और प्रभावी बनाती हैं. अलॉय व्हील्स को डुअल-टोन फिनिश में तैयार किया गया है, जहां एक हिस्सा ब्लैक और दूसरा गोल्ड रखा गया है. यह अनोखा डिजाइन बाइक को सड़क पर एक प्रीमियम लुक देता है.

मैकेनिकल परफॉर्मेंस पहले जैसा

TVS ने इस एडिशन के इंजन, फ्रेम और सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें वही पावरफुल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जिनके लिए RTX 300 पहले से मशहूर है. कंपनी ने इस एडिशन को उन राइडर्स के लिए पेश किया है जो बिना परफॉर्मेंस बदले अपनी बाइक को खास और लिमिटेड एडिशन फील देना चाहते हैं. यही वजह है कि राइडिंग क्वालिटी और हैंडलिंग इस मॉडल में पहले जैसी ही बनी रहती है.

Limited यूनिट्स में मिलेगा ये खास एडिशन

TVS ने साफ कर दिया है कि Apache RTX 300 Celebration Edition सीमित संख्या में ही उपलब्ध होगा. इसका मतलब यह है कि इसे खरीद पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा, उम्मीद की जा रही है कि इसके सेल शुरू होते ही यह एडिशन तेजी से बिकेगा. कुल मिलाकर Apache RTX 300 Celebration Edition उन राइडर्स के लिए एक शानदार विकल्प है जो अपनी बाइक को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: नवंबर 2025 में Mahindra ने मारी बाजी, Bajaj में मामूली गिरावट, देखें Maruti–Toyota की सेल्स रिपोर्ट