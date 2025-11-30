एक्सप्लोरर
ईवी मार्केट में TVS की बादशाहत कायम! Ola और बजाज को पछाड़कर बना भारत का नंबर-1 ई-स्कूटर ब्रांड
नवंबर 2025 में TVS ने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स में ओला और बजाज को पछाड़ते हुए नंबर-1 स्थान हासिल किया। जानें TVS, Bajaj और Ather की बिक्री के आंकड़े और EV मार्केट का पूरा हाल।
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में नवंबर 2025 बेहद रोमांचक रहा. लगातार बढ़ती मांग और बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से TVS ने इस महीने इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज करते हुए पहला स्थान हासिल किया है. आइए Ola और बजाज के सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं.
TVS ने की 27,382 यूनिट की सेल
- नवंबर 2025 में TVS ने 27,382 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचकर एक बार फिर नंबर 1 बन गई है. खासतौर पर TVS iQube इस सफलता का बड़ा कारण रही. iQube की बेहतरीन रेंज, स्मूद परफॉर्मेंस और भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स सर्विस ने ग्राहकों को खूब प्रभावित किया है. शहरों में इसकी पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है और ये धीरे-धीरे आम परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है.
बजाज ऑटो दूसरे नंबर पर
- TVS के बाद दूसरे स्थान पर Bajaj Auto रही, जिसने नवंबर महीने में 23,097 ई-स्कूटर्स बेचे. बजाज चेतक की प्रीमियम डिजाइन, धांसू बिल्ड क्वालिटी और ब्रांड की विश्वसनीयता ने कंपनी को EV रेस में मजबूती से बनाए रखा है. बजाज चेतक को खासतौर पर उन ग्राहकों ने पसंद किया है जो लग्जरी फील और टिकाऊ प्रोडक्ट चाहते हैं.
Ather की 18,356 यूनिट की बिक्री
- तीसरी पोजिशन पर Ather Energy रही, जिसने इस महीने 18,356 यूनिट इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे. Ather 450X और 450 Apex जैसे मॉडल युवाओं में बेहद पॉपुलर हैं. स्मार्ट टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग और Stylish डिजाइन ने Ather को EV मार्केट का मजबूत प्लेयर बनाए रखा है.
EV बाजार में तेज हो रही है कंपनियों की टक्कर
- नवंबर 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत का इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है. जहां TVS और Bajaj जैसी पुरानी कंपनियाँ अपने अनुभव और भरोसे के दम पर मजबूत पकड़ बना रही हैं, वहीं Ather और Vida जैसी नई कंपनियाँ लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं. मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का फायदा ग्राहकों को मिल रहा है, क्योंकि अब उन्हें बेहतर रेंज, फीचर्स और कीमत में ढेरों विकल्प मिल रहे हैं.
