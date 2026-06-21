Turbo Car खरीद ली, लेकिन पिकअप नहीं मिल रहा? पहले जान लें ये बातें

Improve Car Pickup: अब भारतीय ग्राहक भी कार के मामले में आगे निकल चुकें हैं और केवल माइलेज के चक्कर में नहीं रहते हैं. अब कई ऐसे कार लवर हैं जिन्हें तेज रफ़्तार वाली कार चाहिए होती हैं. जिसके चलते अब भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कारों का जबरदस्त क्रेज है. लोग कम सीसी वाले छोटे इंजन से भी ज्यादा पावर और रॉकेट जैसा पिकअप पाने के लिए खुशी-खुशी टर्बो वेरिएंट्स खरीद रहे हैं. हालांकि, कई बार पहली बार टर्बो कार चलाने वाले ड्राइवर्स एक अजीब समस्या से परेशान हो जाते हैं.

अगर आपकी टर्बो कार में भी दिक्कत आ रही है, तो घबराइए मत, आपकी कार का इंजन खराब नहीं है. दरअसल, इसे ऑटोमोबाइल की भाषा में टर्बो लैग कहा जाता है. अपनी ड्राइविंग की कुछ आदतों को बदलकर आप इस लैग को खत्म कर सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं इस समस्या को खत्म करने के लिए कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे.

क्या होता है टर्बो लैग?

आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि, टर्बोचार्जर इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट धुएं के प्रेशर से चलता है. जब आप धीमी स्पीड में अचानक एक्सीलेटर दबाते हैं तो टर्बोचार्जर को पूरी तरह एक्टिव होने और इंजन में एक्स्ट्रा हवा भेजने में कुछ सेकेंड्स का वक्त लगता है.

एक्सीलेटर दबाने और कार के तेज भागने के बीच की इसी हल्की सी देरी या गैप को टर्बो लैग कहते हैं. यह समस्या सबसे ज्यादा भारी ट्रैफिक, बंपर-टू-बंपर ड्राइविंग या बहुत कम स्पीड में महसूस होती है. यह कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि इस इंजन टेक्नोलॉजी का एक सामान्य व्यवहार है.

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RPM रेंज का रखें हमेशा ध्यान

बता दें कि, टर्बो पेट्रोल इंजन का असली मजा और दमदार पिकअप तभी मिलता है जब कार सही RPM और गियर में हो. बहुत से लोग ईंधन बचाने के चक्कर में कम स्पीड पर भी बड़े गियर (जैसे 25-30 की स्पीड पर चौथा गियर) लगा लेते हैं.

ऐसा करने से इंजन का आरपीएम बहुत नीचे गिर जाता है और टर्बोचार्जर सो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि ओवरटेक करते समय आपकी कार का इंजन न हांफे, तो आरपीएम को हमेशा टर्बो ज़ोन आमतौर पर 1500 से 2000 RPM के ऊपर बनाए रखें. सही आरपीएम पर पैर रखते ही गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाएगी.

जरूरत पड़ने पर गियर को डाउनशिफ्ट करें

अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाली टर्बो कार चला रहे हैं और आपको अचानक किसी को ओवरटेक करने के लिए पिकअप की जरूरत पड़ती है. तो उसी बड़े गियर में एक्सीलेटर को पूरा मत दबाएं. इसके बजाय, तुरंत एक गियर नीचे शिफ्ट करें.

गियर डाउन करते ही इंजन का आरपीएम तेजी से ऊपर भागेगा, जिससे एग्जॉस्ट गैसों का प्रेशर बढ़ेगा और टर्बोचार्जर पलक झपकते ही एक्टिव हो जाएगा. इससे आपको वह दमदार और इंस्टेंट थ्रस्ट मिलेगा जिसकी आप अपनी टर्बो कार से उम्मीद करते हैं.

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