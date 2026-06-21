हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTurbo Car खरीद ली, लेकिन पिकअप नहीं मिल रहा? पहले जान लें ये बातें

Turbo Car खरीद ली, लेकिन पिकअप नहीं मिल रहा? पहले जान लें ये बातें

Improve Car Pickup: टर्बो कार खरीदने के बाद भी नहीं मिल रहा दमदार पिकअप? जानिए टर्बो लैग (Turbo Lag) क्या है और इसे कम करके गाड़ी का एक्सीलरेशन और परफॉर्मेंस सुधारने के आसान टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

Improve Car Pickup: अब भारतीय ग्राहक भी कार के मामले में आगे निकल चुकें हैं और केवल माइलेज के चक्कर में नहीं रहते हैं. अब कई ऐसे कार लवर हैं जिन्हें तेज रफ़्तार वाली कार चाहिए होती हैं. जिसके चलते अब भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कारों का जबरदस्त क्रेज है. लोग कम सीसी वाले छोटे इंजन से भी ज्यादा पावर और रॉकेट जैसा पिकअप पाने के लिए खुशी-खुशी टर्बो वेरिएंट्स खरीद रहे हैं. हालांकि, कई बार पहली बार टर्बो कार चलाने वाले ड्राइवर्स एक अजीब समस्या से परेशान हो जाते हैं.

अगर आपकी टर्बो कार में भी दिक्कत आ रही है, तो घबराइए मत, आपकी कार का इंजन खराब नहीं है. दरअसल, इसे ऑटोमोबाइल की भाषा में टर्बो लैग कहा जाता है. अपनी ड्राइविंग की कुछ आदतों को बदलकर आप इस लैग को खत्म कर सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं इस समस्या को खत्म करने के लिए कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे. 

क्या होता है टर्बो लैग?

आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि, टर्बोचार्जर इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट धुएं के प्रेशर से चलता है. जब आप धीमी स्पीड में अचानक एक्सीलेटर दबाते हैं तो टर्बोचार्जर को पूरी तरह एक्टिव होने और इंजन में एक्स्ट्रा हवा भेजने में कुछ सेकेंड्स का वक्त लगता है. 

एक्सीलेटर दबाने और कार के तेज भागने के बीच की इसी हल्की सी देरी या गैप को टर्बो लैग कहते हैं. यह समस्या सबसे ज्यादा भारी ट्रैफिक, बंपर-टू-बंपर ड्राइविंग या बहुत कम स्पीड में महसूस होती है. यह कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि इस इंजन टेक्नोलॉजी का एक सामान्य व्यवहार है.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ भारत नहीं, UK में भी चलेगी मारुति, टाटा और महिंद्रा की EVs

RPM रेंज का रखें हमेशा ध्यान

बता दें कि, टर्बो पेट्रोल इंजन का असली मजा और दमदार पिकअप तभी मिलता है जब कार सही RPM और गियर में हो. बहुत से लोग ईंधन बचाने के चक्कर में कम स्पीड पर भी बड़े गियर (जैसे 25-30 की स्पीड पर चौथा गियर) लगा लेते हैं. 

ऐसा करने से इंजन का आरपीएम बहुत नीचे गिर जाता है और टर्बोचार्जर सो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि ओवरटेक करते समय आपकी कार का इंजन न हांफे, तो आरपीएम को हमेशा टर्बो ज़ोन आमतौर पर 1500 से 2000 RPM के ऊपर बनाए रखें. सही आरपीएम पर पैर रखते ही गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाएगी. 

जरूरत पड़ने पर गियर को डाउनशिफ्ट करें

अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाली टर्बो कार चला रहे हैं और आपको अचानक किसी को ओवरटेक करने के लिए पिकअप की जरूरत पड़ती है. तो उसी बड़े गियर में एक्सीलेटर को पूरा मत दबाएं. इसके बजाय, तुरंत एक गियर नीचे शिफ्ट करें. 

गियर डाउन करते ही इंजन का आरपीएम तेजी से ऊपर भागेगा, जिससे एग्जॉस्ट गैसों का प्रेशर बढ़ेगा और टर्बोचार्जर पलक झपकते ही एक्टिव हो जाएगा. इससे आपको वह दमदार और इंस्टेंट थ्रस्ट मिलेगा जिसकी आप अपनी टर्बो कार से उम्मीद करते हैं.

यह भी पढ़ें: पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Reduce Turbo Lag Turbo Petrol Car Tips Improve Car Pickup Engine Acceleration Guide
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Turbo Car खरीद ली, लेकिन पिकअप नहीं मिल रहा? पहले जान लें ये बातें
Turbo Car खरीद ली, लेकिन पिकअप नहीं मिल रहा? पहले जान लें ये बातें
ऑटो
आ रही उड़ने वाली कार! EV के चार्जर से होगी चार्ज, जानें व्हीकल की क्या है खासियत?
आ रही उड़ने वाली कार! EV के चार्जर से होगी चार्ज, जानें व्हीकल की क्या है खासियत?
ऑटो
अब सिर्फ भारत नहीं, UK में भी चलेगी मारुति, टाटा और महिंद्रा की EVs
अब सिर्फ भारत नहीं, UK में भी चलेगी मारुति, टाटा और महिंद्रा की EVs
ऑटो
इन स्कूटर को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत क्यों नहीं? जानिए क्या हैं सरकार के नियम
इन स्कूटर को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत क्यों नहीं? जानिए क्या हैं सरकार के नियम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कांग्रेस का रिएक्शन, सिंघवी बोले- 'हम बेगुनाहों के साथ...'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, BJP MLC ने कहा- 'मैं बिहार सरकार…'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
NEET परीक्षा में बुर्का पहनी छात्रा को नहीं मिली एंट्री, AIMIM ने कहा- 'आप रोकने वाले कौन...'
NEET परीक्षा में बुर्का पहनी छात्रा को नहीं मिली एंट्री, AIMIM ने कहा- 'आप रोकने वाले कौन...'
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
क्रिकेट
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 21 साल पुराना रिकॉर्ड, 11 गेंद में जड़ा 'ऐतिहासिक' अर्धशतक
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
भारतीय नौसेना ने समुद्र की गहराई में किया योग, नजारा देख हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
ऑटो
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
पुरानी कार में E20 पेट्रोल भरवा रहे हैं? इंजन बचाने के लिए तुरंत करें ये 5 काम
यूटिलिटी
Train News: ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ट्रैक की खराबी देखते ही बजेगा अलर्ट, रेलवे इस्तेमाल करेगी जादुई रोबोटिक तकनीक, बाढ़-बारिश से मिलेगी सुरक्षा
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget