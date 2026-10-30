Triumph New Bike: इंडिया में लग्जरी और पावरफुल बाइक्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है. जिसके चलते हमारे देश में सभी कंपनियां भी कई बेहतरीन बाइक्स लॉन्च कर चुकी हैं. इस बीच भारतीय मार्केट में अपनी बेहतरीन पकड़ बना चुकी ट्रायम्फ कंपनी ने एक बेहद ही शानदार बाइक लॉन्च की है. जिसके बाद हर तरफ इसकी चर्चा चल रही है. दरअसल ट्रायम्फ ने भारतीय बाजार में अपनी बेहद लोकप्रिय और दमदार एडवेंचर बाइक नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 को लॉन्च कर दिया है.

जबकि इस बाइक की कीमत 20.99 लाख रुपये रखी गई है. वहीं बाइक का सबसे महंगा मॉडल 23.49 लाख रुपये है. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं कि ट्रायम्फ टाइगर 1200 में कौन-कौन ही खूबियां और कार जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

बाइक में दमदार इंजन

आपको बता दें कि ट्रायम्फ टाइगर 1200 मोटरसाइकिल में 1160cc का लिक्विड-कूल्ड 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह पॉवरफुल इंजन 9250 आरपीएम पर लगभग 156 BHP की जबरदस्त पावर और 6750 RPM पर 130 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. जबकि कंपनी ने इसके इंजन, पिस्टन, सिलेंडर हेड और एग्जॉस्ट सिस्टम में कई सुधार किए हैं.

जिससे इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा स्मूथ हो गई है. वहीं इसके गियरिंग रेशियो में भी बदलाव किया गया है ताकि खराब रास्तों और धीमी रफ्तार में भी बाइक पर पूरा कंट्रोल बना रहे. यह बाइक हर तरह के मुश्किल रास्तों और हाईवे पर आसानी से चलने में सक्षम है.

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बाइक में मिल रहा कार जैसा फीचर्स

जबकि इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसमें दिए गए वे हाई-टेक फीचर्स हैं जो की अक्सर प्रीमियम कारों में ही पाए जाते हैं. नई टाइगर 1200 में Bosch का एडवांस फ्रंट और रियर रडार सिस्टम दिया गया है. इसकी मदद से बाइक में अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन चेंज असिस्ट और रियर डिस्टेंस वार्निंग जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं.

वहीं इसके अलावा इसमें सेमी-एक्टिव शोवा सस्पेंशन दिया गया है जो रास्ते के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है. जिससे खराब सड़कों पर भी राइडर को बिल्कुल झटके महसूस नहीं होते हैं और कार जैसा लग्जरी सफर मिलता है.

बाइक में मिलता है टचस्क्रीन भी

जानकारी दें दे कि राइडर के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए इस बाइक में 7 इंच की हाई-डिफ़िनिशन टचस्क्रीन टीएफटी डिस्प्ले दी गई है. यह डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट और यूज़ करने में आसान है. जो सभी जरूरी जानकारियां साफ-साफ दिखाती है. इसके साथ ही इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी मिलता है.

जबकि बाइक के फ्यूल टैंक के पास एक खास वाटरप्रूफ फोन कंपार्टमेंट बनाया गया है जिसके अंदर ही यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट की सुविधा दी गई है. ताकि सफर के दौरान फोन आसानी से चार्ज हो सके.

किन बाइक्स से है मुकाबला?

आपको बता दें कि ट्रायम्फ ने इस बाइक को दो वेरिएंट्स में उतारा है पहला GT Pro और दूसरा Rally Explorer है. GT Pro वेरिएंट अलॉय व्हील्स और 20-लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आता है. जो शहर और हाइवे की राइडिंग के लिए बेहतरीन है.

वहीं Rally Explorer में स्पोक व्हील्स और बड़ा 30-लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो लंबी ऑफ-रोड यात्राओं के लिए बेहतरीन है. जबकि मार्केट में ट्रायम्फ टाइगर 1200 की टक्कर BMW R 1300 GS और Ducati Multistrada V4 जैसी धाकड़ बाइकों से है. जिनके मुकाबले ट्रायम्फ ने इसे बेहद आकर्षक कीमत पर उतारा है.

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