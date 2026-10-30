ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोNitrogen vs Normal Air: टायर में नाइट्रोजन डालें या नॉर्मल हवा, कब किस चीज का होता है यूज?

Nitrogen vs Normal Air: टायर में नाइट्रोजन डालें या नॉर्मल हवा, कब किस चीज का होता है यूज?

क्या आप भी इस बारे में सोचते हैं कि कार के टायर में नाइट्रोजन भरवाना बेहतर है या सामान्य हवा? ऐसे में जानिए दोनों के फायदे, नुकसान, माइलेज पर असर और कब किस विकल्प को चुनना समझदारी है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

कार या बाइक के टायर में हवा भरवाना एक सामान्य काम है, लेकिन जब नाइट्रोजन और सामान्य हवा में से किसी एक को चुनने की बात आती है, तो कई लोग सोच में पड़ जाते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि नाइट्रोजन भरवाने से गाड़ी का माइलेज बढ़ता है, टायर लंबे समय तक चलते हैं और हवा बार-बार भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं  सामान्य हवा कम कीमत में आसानी से उपलब्ध होती है. ऐसे में सवाल है कि आखिर दोनों में से कौन-सा विकल्प बेहतर है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सामान्य हवा में भी लगभग 78 प्रतिशत नाइट्रोजन होती है. इसके अलावा इसमें करीब 21 प्रतिशत ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैसें मौजूद होती हैं. वहीं टायरों में इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रोजन में गैस की शुद्धता सामान्य हवा की तुलना में अधिक होती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नाइट्रोजन भरवाने से हर कार का माइलेज या टायर की उम्र अपने आप बढ़ जाती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Winter Bike Tips: ठंड में सुबह-सुबह बाइक स्टार्ट करने में हो रही परेशानी, सबसे पहले करें ये काम
ठंड में सुबह-सुबह बाइक स्टार्ट करने में हो रही परेशानी, सबसे पहले करें ये काम
ऑटो
Ethanol From Hair: पेट्रोल के लिए अब गन्ना नहीं, बाल आएंगे काम, जानें नया प्लान
पेट्रोल के लिए अब गन्ना नहीं, बाल आएंगे काम, जानें नया प्लान
ऑटो
Aston Martin Supercar: 350 kmph की रफ्तार, जानें Aston Martin Valhalla Spider में और क्या है खास?
350 kmph की रफ्तार, जानें Aston Martin Valhalla Spider में और क्या है खास?
ऑटो
Tata Safari EV: Tata Safari EV 2027 में होगी लॉन्च, क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स?
Tata Safari EV 2027 में होगी लॉन्च, क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स?

नाइट्रोजन भरवाने के फायदे

नाइट्रोजन का इस्तेमाल खासतौर पर उन परिस्थितियों में किया जाता है, जहां टायर के दबाव को स्थिर बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है. नाइट्रोजन में नमी की मात्रा कम होती है, खासकर जब इसे सही तरीके से तैयार और भरा गया हो. इससे टायर के भीतर नमी से जुड़े प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है. नाइट्रोजन का एक फायदा यह भी है कि कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य हवा की तुलना में टायर से धीरे-धीरे बाहर निकलती है. इससे टायर का दबाव लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है. रेसिंग कारों, विमानों और कुछ विशेष वाहनों में नाइट्रोजन का इस्तेमाल तकनीकी कारणों से किया जाता है. लेकिन सामान्य सड़क पर चलने वाली कार या बाइक के लिए इसका फायदा सीमित हो सकता है.

क्या नाइट्रोजन से बढ़ता है माइलेज?

नाइट्रोजन को लेकर सबसे आम दावा यह है कि इससे गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है. लेकिन इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि केवल नाइट्रोजन भरवाने से सामान्य हवा की तुलना में माइलेज में बड़ा सुधार होगा. माइलेज पर टायर के सही दबाव का महत्वपूर्ण असर पड़ता है. अगर टायर में हवा कम है, तो सड़क के साथ उसका रेसिसटेंस बढ़ सकता है और इंजन को गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है. इससे ईंधन की खपत बढ़ती है. इसलिए चाहे टायर में नाइट्रोजन हो या सामान्य हवा, सही दबाव बनाए रखना सबसे जरूरी है.

यह भी पढ़ें: New Creta: मिलेंगे ये 5 शानदार फीचर्स, खरीदने से पहले जान लें

सामान्य हवा बेहतर विकल्प है

सामान्य हवा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह लगभग हर पेट्रोल पंप और टायर की दुकान पर आसानी से मिल जाती है. कई जगह इसे मुफ्त में भी भरा जाता है, जबकि नाइट्रोजन के लिए पैसे देने पड़ते हैं. रोजाना शहर में चलने वाली कार, बाइक या स्कूटर के लिए सामान्य हवा पूरी तरह सही है. अगर वाहन निर्माता ने टायर के लिए निर्धारित दबाव बताया है और आप नियमित रूप से उसे जांचते हैं, तो सामान्य हवा इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है. नाइट्रोजन भरवाने के बाद जरूरत पड़ने पर सामान्य हवा भी डाली जा सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

टायर में हवा भरवाते समय सबसे पहले वाहन निर्माता की ओर से बताए गए प्रेशर को देखें. यह जानकारी आमतौर पर ड्राइवर के दरवाजे के पास लगे स्टिकर, वाहन की हैंडबुक या निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाती है. टायर का दबाव महीने में कम से कम एक बार और लंबी यात्रा से पहले जरूर जांचें. बेहतर परिणाम के लिए टायर ठंडे होने पर प्रेशर चेक करें. केवल टायर पर लिखे अधिकतम दबाव को देखकर हवा न भरवाएं, क्योंकि वह सामान्य इस्तेमाल के लिए निर्धारित दबाव से अलग हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Ventilated Seats: क्या वेंटिलेटेड सीट की वजह से कम होता है गाड़ी का माइलेज, क्या है इसकी सच्चाई?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Winter Bike Tips: ठंड में सुबह-सुबह बाइक स्टार्ट करने में हो रही परेशानी, सबसे पहले करें ये काम
ठंड में सुबह-सुबह बाइक स्टार्ट करने में हो रही परेशानी, सबसे पहले करें ये काम
ऑटो
Ethanol From Hair: पेट्रोल के लिए अब गन्ना नहीं, बाल आएंगे काम, जानें नया प्लान
पेट्रोल के लिए अब गन्ना नहीं, बाल आएंगे काम, जानें नया प्लान
ऑटो
Aston Martin Supercar: 350 kmph की रफ्तार, जानें Aston Martin Valhalla Spider में और क्या है खास?
350 kmph की रफ्तार, जानें Aston Martin Valhalla Spider में और क्या है खास?
ऑटो
Tata Safari EV: Tata Safari EV 2027 में होगी लॉन्च, क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स?
Tata Safari EV 2027 में होगी लॉन्च, क्या-क्या मिलेंगे फीचर्स?
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूटान में ग्लेशियल झील फटी, तबाही का खतरा! बंगाल के संकोश तट पर हाई अलर्ट
भूटान में ग्लेशियल झील फटी, तबाही का खतरा! बंगाल के संकोश तट पर हाई अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: कोई दूसरी, कोई तीसरी तो कोई चौथी बार बना MLC, सभी 11 विजेताओं को जानें
UP: कोई दूसरी, कोई तीसरी तो कोई चौथी बार बना MLC, सभी 11 विजेताओं को जानें
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
इंडिया
'मेंटल क्रिमिनल', रिजिजू ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भड़की CPM
'मेंटल क्रिमिनल', रिजिजू ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भड़की CPM
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश से गिरा पारा, AQI में सुधार, आज के लिए भी अलर्ट
दिल्ली-NCR में बारिश से गिरा पारा, AQI में सुधार, आज के लिए भी अलर्ट
जनरल नॉलेज
होमी जहांगीर भाभा कौन थे, कैसे पड़ी भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव?
होमी जहांगीर भाभा कौन थे, कैसे पड़ी भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव?
टेक्नोलॉजी
चालू तो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता ट्रिमर, आजमाएं ये तरीका
चालू तो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता ट्रिमर, आजमाएं ये तरीका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget