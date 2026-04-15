सिर्फ ये अधिकारी ही काट सकते हैं आपकी बाइक या कार का चालान, जान लें क्या हैं नियम?

आज के समय में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. ये नियम न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, बल्कि दूसरों की जान की रक्षा के लिए भी बेहद जरूरी हैं. लेकिन अक्सर लोग नियमों को हल्के में लेते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं और उन्हें चालान का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किन हालातों में आपका चालान कट सकता है और किन अधिकारियों को चालान काटने का अधिकार होता है?

जब भी कोई शख्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. आजकल यह कार्रवाई दो तरीकों से होती है- पहला, मौके पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान काटा जाता है और दूसरा सड़क पर लगे कैमरों के जरिए ई-चालान भेजा जाता है, जो सीधे गाड़ी के मालिक के पते या मोबाइल पर पहुंचता है.

कौन काट सकता है आपका चालान?

अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर चालान कौन काट सकता है. नियमों के अनुसार, एक सामान्य पुलिस कॉन्स्टेबल आपको रोक सकता है और आपके डॉक्यूमेंट्स (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस ) चेक कर सकता है, लेकिन उसे चालान काटने का पूरा अधिकार नहीं होता. चालान काटने का अधिकार हेड कॉन्स्टेबल या उससे ऊपर के अधिकारियों—जैसे सब-इंस्पेक्टर (SI), इंस्पेक्टर को होता है. हेड कॉन्स्टेबल को भी लिमिटेड राशि तक ही चालान करने का अधिकार होता है, जबकि उच्च अधिकारी ज्यादा राशि का चालान कर सकते हैं.

इसके अलावा यह जानना भी जरूरी है कि हर पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट सकता. आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस को ही चालान जारी करने का अधिकार होता है, क्योंकि वे विशेष रूप से इस काम के लिए प्रशिक्षित होते हैं. अगर कोई पुलिसकर्मी आपको रोकता है, तो आप उससे उसका ID कार्ड दिखाने के लिए कह सकते हैं, यह आपका अधिकार है. इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि सामने वाला अधिकारी असली है और उसे कार्रवाई करने का अधिकार है.

रसीद जरूर लेनी चाहिए

एक और जरूरी बात यह है कि अगर आपसे कोई जुर्माना लिया जाता है तो आपको उसकी रसीद जरूर लेनी चाहिए. बिना रसीद के पैसे देना गलत है और इससे धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है. इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है तो आप इसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत भी कर सकते हैं.

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