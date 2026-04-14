नए अवतार में आई Volkswagen Taigun Facelift! कीमत से लेकर इंजन तक जानें सबकुछ

Volkswagen ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV Taigun का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने इस SUV को सात अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया है, जिससे ग्राहकों को कई विकल्प मिलते हैं. नई Taigun में डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कई अपडेट किए गए हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्मार्ट बन गई है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Taigun Facelift में पहले जैसे ही दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अब इसमें नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है. इसमें 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 114 hp की पावर और 178 Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे ड्राइविंग और स्मूथ हो जाती है. दूसरा इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल है, जो 147 hp की पावर और 250 Nm टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है.

नया डिजाइन और एक्सटीरियर लुक

डिजाइन के मामले में Taigun को हल्का लेकिन अट्रैक्टिव अपडेट मिला है. इसमें नया फ्रंट लुक दिया गया है, जो Tiguan से इंस्पायर्ड है. नई LED हेडलाइट्स और DRLs इसे मॉडर्न लुक देती हैं. फ्रंट ग्रिल को भी नया डिजाइन दिया गया है. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललाइट्स और ब्लैक-आउट बैजिंग इसे और स्टाइलिश बनाते हैं. इसके अलावा नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और दो नए कलर ऑप्शन Avocado Pearl और Steel Grey भी जोड़े गए हैं.

इंटीरियर और एडवांस फीचर्स

नई Taigun के केबिन में टेक्नोलॉजी का बड़ा अपग्रेड किया गया है. इसमें 10.09-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कई ऐप्स को सपोर्ट करता है. इसके साथ 9-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, जिसमें नेविगेशन की सुविधा भी है. ‘Hello Volkswagen’ वॉइस असिस्टेंट की मदद से आप बिना हाथ लगाए कई फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल और आरामदायक सीट्स इसे और प्रीमियम बनाते हैं.

सेफ्टी फीचर्स में भी मजबूत

Volkswagen ने इस SUV में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है. इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इस SUV को Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है, जो इसे काफी सुरक्षित बनाती है.

कीमत और वेरिएंट

Volkswagen Taigun Facelift की शुरुआती कीमत 10.99 लाख है, जो टॉप वेरिएंट में 19.30 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ये SUV Comfortline से लेकर GT Plus Sport जैसे कुल सात वेरिएंट में उपलब्ध है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार चुनाव कर सकते हैं.

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