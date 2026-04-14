हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनए अवतार में आई Volkswagen Taigun Facelift! कीमत से लेकर इंजन तक जानें सबकुछ

नए अवतार में आई Volkswagen Taigun Facelift! कीमत से लेकर इंजन तक जानें सबकुछ

Volkswagen Taigun Facelift 2026 एक शानदार अपडेट के साथ आई है. अब इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का नया ऑप्शन दिया गया है. आइए इसकी कीमत, इंजन, फीचर्स और सेफ्टी की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

Volkswagen ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV Taigun का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने इस SUV को सात अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया है, जिससे ग्राहकों को कई विकल्प मिलते हैं. नई Taigun में डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कई अपडेट किए गए हैं, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्मार्ट बन गई है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Taigun Facelift में पहले जैसे ही दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अब इसमें नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है. इसमें 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 114 hp की पावर और 178 Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे ड्राइविंग और स्मूथ हो जाती है. दूसरा इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल है, जो 147 hp की पावर और 250 Nm टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है.

नया डिजाइन और एक्सटीरियर लुक

डिजाइन के मामले में Taigun को हल्का लेकिन अट्रैक्टिव अपडेट मिला है. इसमें नया फ्रंट लुक दिया गया है, जो Tiguan से इंस्पायर्ड है. नई LED हेडलाइट्स और DRLs इसे मॉडर्न लुक देती हैं. फ्रंट ग्रिल को भी नया डिजाइन दिया गया है. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललाइट्स और ब्लैक-आउट बैजिंग इसे और स्टाइलिश बनाते हैं. इसके अलावा नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और दो नए कलर ऑप्शन Avocado Pearl और Steel Grey भी जोड़े गए हैं.

इंटीरियर और एडवांस फीचर्स

नई Taigun के केबिन में टेक्नोलॉजी का बड़ा अपग्रेड किया गया है. इसमें 10.09-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कई ऐप्स को सपोर्ट करता है. इसके साथ 9-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, जिसमें नेविगेशन की सुविधा भी है. ‘Hello Volkswagen’ वॉइस असिस्टेंट की मदद से आप बिना हाथ लगाए कई फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल और आरामदायक सीट्स इसे और प्रीमियम बनाते हैं.

 

सेफ्टी फीचर्स में भी मजबूत

Volkswagen ने इस SUV में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है. इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इस SUV को Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है, जो इसे काफी सुरक्षित बनाती है.

कीमत और वेरिएंट

Volkswagen Taigun Facelift की शुरुआती कीमत 10.99 लाख है, जो टॉप वेरिएंट में 19.30 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ये SUV Comfortline से लेकर GT Plus Sport जैसे कुल सात वेरिएंट में उपलब्ध है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार चुनाव कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Bajaj Dominar का नया अवतार लॉन्च! 350cc इंजन के साथ 40,000 रुपये सस्ती हुई बाइक

Published at : 14 Apr 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Taigun Features Volkswagen Taigun Facelift 2026 Taigun Price India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
नए अवतार में आई Volkswagen Taigun Facelift! कीमत से लेकर इंजन तक जानें सबकुछ
नए अवतार में आई Volkswagen Taigun Facelift! कीमत से लेकर इंजन तक जानें सबकुछ
ऑटो
पेट्रोल कार में CNG किट लगवाने को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं? क्या कट सकता है आपका चालन
पेट्रोल कार में CNG किट लगवाने को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं? क्या कट सकता है आपका चालन
ऑटो
Hyundai Bayon से लेकर Thar Facelift तक, किफायती कीमत में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां
Hyundai Bayon से लेकर Thar Facelift तक, किफायती कीमत में लॉन्च होने जा रही ये गाड़ियां
ऑटो
कल एंट्री करेगी VinFast की 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, लॉन्च से पहले जानें 10 बड़े फीचर्स
कल एंट्री करेगी VinFast की 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार, लॉन्च से पहले जानें 10 बड़े फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
इंडिया
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच कई कंपनियों में काम ठप, अब तक 350 गिरफ्तार, 7 FIR
LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच कई कंपनियों में काम ठप, अब तक 350 गिरफ्तार, 7 FIR
साउथ सिनेमा
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो करवाया अबॉर्शन
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन
विश्व
US Iran War: चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
बिहार
Bihar New CM LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, विधायक दल की बैठक में फैसला, नीतीश कुमार ने दी बधाई
LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, विधायक दल की बैठक में फैसला, नीतीश कुमार ने दी बधाई
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विश्व
US Iran War News Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', अमेरिका की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', US की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget