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हिंदी न्यूज़ऑटोCarघूमने के शौकीन हैं तो जान लें, लंबे टूर के लिए कौनसी ईवी है सबसे बेस्ट

घूमने के शौकीन हैं तो जान लें, लंबे टूर के लिए कौनसी ईवी है सबसे बेस्ट

Best Electric Cars For Long Road Trips: अगर आप लंबी रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो हाई रेंज और फास्ट चार्जिंग वाली EV चुनना बेहद जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 23 May 2026 11:42 AM (IST)
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Best Electric Cars For Long Road Trips: भारत में अब इलेक्ट्रिक कारों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. पहले लोग EV को सिर्फ शहर के छोटे सफर के लिए सही मानते थे, लेकिन अब लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी कई शानदार विकल्प बाजार में मौजूद हैं. बढ़ते चार्जिंग नेटवर्क और लंबी रेंज वाली नई इलेक्ट्रिक कारों ने रोड ट्रिप को पहले से आसान बना दिया है. खासकर घूमने फिरने के शौकीन लोग अब ऐसी EV तलाश रहे हैं जो लंबी दूरी तय करने के साथ आराम और भरोसा भी दे सके. 

हालांकि हर इलेक्ट्रिक कार लंबी यात्रा के लिए सही नहीं मानी जाती. रोड ट्रिप के लिए ऐसी EV जरूरी होती है जिसमें बेहतर बैटरी रेंज, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और आरामदायक केबिन मिले. अगर सही इलेक्ट्रिक कार चुन ली जाए तो लंबा सफर न सिर्फ सस्ता बल्कि काफी स्मूद और आरामदायक भी बन सकता है.

लंबी दूरी के लिए रेंज और चार्जिंग सबसे जरूरी

अगर आप हाईवे और लंबी रोड ट्रिप के लिए EV खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी रेंज जरूर देखनी चाहिए. आज भारतीय बाजार में कई ऐसी इलेक्ट्रिक SUV और कारें मौजूद हैं जो एक बार फुल चार्ज होने पर 400 से 600 किलोमीटर तक चल सकती हैं. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, BYD Seal और Tata Curvv EV जैसे मॉडल लंबी यात्रा के लिए अच्छे विकल्प माने जाते हैं. 

इनमें बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है. फास्ट चार्जिंग की मदद से सफर के दौरान कम समय में बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे यात्रा आसान बनती है. इसके अलावा रोड ट्रिप के दौरान आरामदायक सीट, बड़ा बूट स्पेस और अच्छा सस्पेंशन भी काफी जरूरी माना जाता है. यही वजह है कि अब लोग EV खरीदते समय सिर्फ कीमत नहीं बल्कि ट्रैवल जरूरतों को भी ध्यान में रखने लगे हैं.

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सही प्लानिंग से EV रोड ट्रिप बन सकती है आसान

कई लोग आज भी सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक कार से लंबी यात्रा करना मुश्किल होता है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ यह काफी आसान हो सकता है. सफर शुरू करने से पहले चार्जिंग स्टेशन की जानकारी रखना जरूरी होता है. अब भारत के कई हाईवे पर फास्ट चार्जर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे EV यात्रा पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गई है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि रोड ट्रिप के दौरान बैटरी को पूरी तरह खत्म होने से पहले चार्ज कर लेना चाहिए. 

इसके अलावा स्मूद ड्राइविंग और सही स्पीड बनाए रखने से रेंज भी बेहतर मिलती है. आज नई EV कारों में कई स्मार्ट फीचर्स और नेविगेशन सिस्टम भी दिए जा रहे हैं जो नजदीकी चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देते हैं. यही वजह है अब इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ शहर नहीं बल्कि लंबे एडवेंचर ट्रिप के लिए भी लोगों की पसंद बनती जा रही हैं.

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Published at : 23 May 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Electric SUV India Best EV For Road Trips Long Range Electric Cars Highway EV Best Range EV
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