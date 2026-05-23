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हिंदी न्यूज़ऑटो4.59 लाख रुपये की इस कार को Tata बनाने जा रही लोहालाट, 6 एयरबैग के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

4.59 लाख रुपये की इस कार को Tata बनाने जा रही लोहालाट, 6 एयरबैग के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Tata Tiago Facelift: नई टियागो का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी होगा. कार के फ्रंट में नई ब्लैक ग्रिल, नए LED हेडलैंप और आई-ब्रो शेप वाले LED DRLs मिलेंगे. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 23 May 2026 11:41 AM (IST)
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भारत में हैचबैक की डिमांड हमेशा से काफी ज्यादा रही है और इसी वजह से कंपनियां समय-समय पर अपने पॉपुलर मॉडल्स को नए अंदाज में पेश करती रहती हैं. अब Tata Tiago भी नए अपडेट्स के साथ आने वाली है. टाटा मोटर्स ने नई टियागो और टियागो EV फेसलिफ्ट का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें कार के डिजाइन और फीचर्स की कई डिटेल्स सामने आई है. इस बार कंपनी ने सिर्फ लुक ही नहीं बदला, बल्कि इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़ने की तैयारी की है जो अब तक महंगी कारों में देखने को मिलते थे.

नई टियागो का डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी होगा. कार के फ्रंट में नई ब्लैक ग्रिल, नए LED हेडलैंप और आई-ब्रो शेप वाले LED DRLs मिलेंगे. इसके साथ फ्रंट बम्पर को भी नया डिजाइन मिला है, जिसमें पिक्सेल स्टाइल फॉग लैंप देखने को मिलेंगे. कार के साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि पीछे की तरफ कनेक्टेड स्टाइल टेललैंप और नया रियर बम्पर इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देंगे.

कैसे होंगे गाड़ी के फीचर्स?

सबसे बड़ा बदलाव इसके फीचर्स में देखने को मिल सकता है. टीजर में ORVMs यानी साइड मिरर के नीचे कैमरा दिखाई दिया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि नई टियागो में 360 डिग्री कैमरा दिया जाएगा. इस सेगमेंट की कारों में यह फीचर काफी खास माना जा रहा है. इसके अलावा कार में नया 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, ऑटो AC और रोशनी वाला नया स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिल सकता है. कंपनी इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग भी दे सकती है, जिससे सेफ्टी पहले से बेहतर हो जाएगी. 

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इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो नई टियागो में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. इसमें मौजूदा 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में आएगा. ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन जारी रह सकता है. यानी कंपनी ने इस बार ज्यादा ध्यान डिजाइन और फीचर्स पर दिया है.

कैसा होगा गाड़ी का डिजाइन?

Tata Tiago EV में भी कई नए अपडेट मिलने वाले हैं. इसका डिजाइन पेट्रोल मॉडल जैसा ही होगा, लेकिन EV मॉडल में बॉडी कलर वाली बंद ग्रिल दी जाएगी. नई Tiago EV में भी 360 डिग्री कैमरा और बाकी एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें मौजूदा 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक दिए जा सकते हैं, जिनकी रेंज 223 किलोमीटर और 293 किलोमीटर तक हो सकती है. टा

टाटा मोटर्स 28 मई 2026 को नई टियागो और टियागो EV फेसलिफ्ट को ऑफिशियली लॉन्च करेगी. माना जा रहा है कि नए फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन की वजह से इसकी कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि अगर कंपनी इसे कम कीमत पर लॉन्च करती है, तो यह फिर से बजट हैचबैक सेगमेंट में मजबूत ऑप्शन बन सकती है.

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Published at : 23 May 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Tiago Tata Tiago Features Tata Tiago Facelift
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