हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTraffic Challan: आपकी गाड़ी पर कितने चालान कटे हैं, ये नहीं पता तो जानिए कैसे कर सकते हैं चेक?

Traffic Challan: आपकी गाड़ी पर कितने चालान कटे हैं, ये नहीं पता तो जानिए कैसे कर सकते हैं चेक?

Traffic Challan: गाड़ी का चालान चेक करने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार की आधिकारिक e-Challan वेबसाइट पर जाना होता है. इसके लिए आप Parivahan e-Challan Portal का इस्तेमाल कर सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 May 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सड़कों पर जगह-जगह हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, जो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर तुरंत ई-चालान काट देते हैं. कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी गाड़ी पर ऑनलाइन चालान जारी हो जाता है. अगर समय रहते इसे चेक न किया जाए तो बाद में भारी जुर्माना या कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अच्छी बात यह है कि अब चालान चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर बैठे कुछ मिनटों में अपनी गाड़ी का चालान ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं.

कैसे चेक कर सकते हैं चालान?

गाड़ी का चालान चेक करने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार की आधिकारिक e-Challan वेबसाइट पर जाना होता है. इसके लिए आप Parivahan e-Challan Portal का इस्तेमाल कर सकते हैं. वेबसाइट खुलने के बाद आपको Check Online Services सेक्शन में जाकर Check Challan Status पर क्लिक करना होता है. इसके बाद आपके सामने तीन विकल्प आते हैं चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर. इनमें से किसी एक जानकारी को भरकर और कैप्चा डालकर आप अपनी गाड़ी का पूरा चालान रिकॉर्ड देख सकते हैं.

जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ सकता है. OTP दर्ज करते ही आपके सामने गाड़ी से जुड़े सभी चालान की जानकारी खुल जाती है. यहां आप देख सकते हैं कि चालान कब कटा, किस जगह नियम तोड़ा गया और कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है. कई मामलों में CCTV कैमरे से ली गई तस्वीर भी दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि नियम उल्लंघन कहां हुआ था. 

ऑनलाइन किया जा सकता है भुगतान

अगर आपकी गाड़ी पर कोई पेंडिंग चालान है, तो उसका भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है. चालान की जानकारी के साथ “Pay” का विकल्प दिखाई देता है. इस पर क्लिक करके आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं. पेमेंट पूरा होने के बाद उसकी डिजिटल रसीद भी मिल जाती है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.

आजकल फर्जी चालान मैसेज और साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. कई लोगों को WhatsApp या SMS पर नकली लिंक भेजे जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल असली सरकारी वेबसाइट जैसे लगते हैं. इन लिंक पर क्लिक करने से बैंकिंग जानकारी चोरी हो सकती है और लोगों के खाते से पैसे निकल सकते हैं. पुलिस और साइबर एक्सपर्ट लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और हमेशा सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर जाकर ही चालान चेक करें.

यह भी पढ़ें:- Best CNG Cars: दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत 

Published at : 24 May 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Auto News Auto Tips Traffic Challan Pending Traffic Challan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Traffic Challan: आपकी गाड़ी पर कितने चालान कटे हैं, ये नहीं पता तो जानिए कैसे कर सकते हैं चेक?
आपकी गाड़ी पर कितने चालान कटे हैं, ये नहीं पता तो जानिए कैसे कर सकते हैं चेक?
ऑटो
पड़ोसी देश पाकिस्तान में इतने रुपये की आती है फॉर्च्यूनर, कीमत भारत से इतनी गुना ज्यादा
पड़ोसी देश पाकिस्तान में इतने रुपये की आती है फॉर्च्यूनर, कीमत भारत से इतनी गुना ज्यादा
ऑटो
गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है ब्रेक फेल होने का खतरा? गाड़ी चलाते समय बरतें ये सावधानियां
गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है ब्रेक फेल होने का खतरा? गाड़ी चलाते समय बरतें ये सावधानियां
ऑटो
विजय को गिफ्ट में मिली TN07CM2026 नंबर प्लेट, जानें क्या हैं फैंसी नंबर प्लेट लेने के नियम?
विजय को गिफ्ट में मिली TN07CM2026 नंबर प्लेट, जानें क्या हैं फैंसी नंबर प्लेट लेने के नियम?
Advertisement

वीडियोज

Heat Wave Alert:बेजुबानों पर गर्मी का कहर, जू का मेगा कूलिंग प्लान! | Summer
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: वीडियो में कैद ट्विशा की बेफिक्र कहानी | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: ट्विशा के साथ क्या हुआ? 'वकील' पति, 'जज' सास बच जाएंगे? | Bhopal
UP Electricity Crisis: गर्मी के टॉर्चर और बिजली संकट ने बढ़ाया 'सियासी करंट'! | CM Yogi
Shastrarth With Chitra Tripathi: 'धर्म' का 'खेला'..कब तक सजेगा सत्ता का 'मेला'? | EID | Qurbani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी
हिंदू-मुस्लिम नहीं, अमीरी-गरीबी के मुद्दे पर होगी असली लड़ाई', कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM
उत्तराखंड में 19 IAS और 10 PCS अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए DM
क्रिकेट
प्लेऑफ से पहले RCB को लगा बड़ा झटका, खूंखार बल्लेबाज चोटिल होकर लौटा अपने देश
प्लेऑफ से पहले RCB को लगा बड़ा झटका, खूंखार बल्लेबाज चोटिल होकर लौटा अपने देश
बॉलीवुड
'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर लॉन्च में रो पड़े डेविड धवन, बेटे वरुण के लिए कही दिल छू लेने वाली बात
'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर लॉन्च में रो पड़े डेविड धवन, बेटे वरुण के लिए कही दिल छू लेने वाली बात
इंडिया
Delhi Gymkhana Club: दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दिल्ली के जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
इंडिया
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम, जानें हर राज्य में क्यों अलग है रेट
ट्रेंडिंग
जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे
जिद और जल्दबाजी से मची चीख पुकार! क्रॉसिंग पर ट्रक से टकराई ट्रेन, VIDEO देख कांप जाएंगे
शिक्षा
CBSE Fake Notice: CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
CBSE ने वायरल नोटिस को बताया फर्जी, 12वीं स्कैन कॉपी और री-चेकिंग प्रक्रिया जारी
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget