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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Mahindra की इस कार को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने बढ़ा दिए 70 हजार रुपये

अब Mahindra की इस कार को खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने बढ़ा दिए 70 हजार रुपये

Mahindra XEV 9S: कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में 50 हजार रुपये से 70 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है. आइए जानते हैं कि किस वेरिएंट पर कितनी बढ़ोतरी की गई है?

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 16 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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अगर आप महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार XEV 9S खरीदने का प्लान बना रहे है तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. दरअसल, कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. ऐसे में अब इस कार को खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले के मुकाबले 50 हजार से 70 हजार रुपये तक ज्यादा खर्च करने होंगे. 

कितने लाख से शुरू होती है गाड़ी की कीमत?

महिंद्रा ने XEV 9S की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.65 लाख रुपये कर दी है. वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत 29.45 लाख रुपये से बढ़कर 29.95 लाख रुपये हो गई है. कंपनी ने अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में 50 हजार रुपये से 70 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है.

कार निर्माता कंपनी महिंद्रा की ओर से इस एसयूवी के पैक वन वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्‍यादा बढ़ोतरी की गई है. इस वेरिएंट की कीमत में 70 हजार रुपये तक बढ़ाए गए हैं. इसके अलावा सबसे कम बढ़ोतरी पैक थ्री के 79 kWh वेरिएंट्स में की गई है. इस वेरिएंट में सबसे कम 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

किस वेरिएंट में की गई सबसे ज्यादा बढ़ोतरी?

सबसे ज्यादा 70 हजार रुपये की बढ़ोतरी पैक वन वेरिएंट में की गई है. वहीं कुछ मिड और टॉप वेरिएंट्स की कीमत 50 हजार रुपये तक बढ़ाई गई है. ऐसे में जो ग्राहक पहले बुकिंग नहीं करा पाए थे, उन्हें अब नई कीमत के हिसाब से भुगतान करना होगा. 

किन खास फीचर्स से लैस है गाड़ी?

Mahindra XEV 9S पहले की तरह कई बैटरी ऑप्शन्स के साथ मौजूद है और इसमें बड़ी ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस्ड ADAS सेफ्टी फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर और फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. 

डिलीवरी से पहले डीलर से जानकारी कर लें हासिल

महिंद्रा ने अभी तक कीमत बढ़ाने के पीछे की वजह नहीं बताई है. लेकिन हाल ही में कंपनी ने अपने कई मॉडल्स की कीमतों में बदलाव किया है. ऐसे में माना जा रहा है कि बढ़ती लागत और बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. अगर आपने पहले से ही XEV 9S बुक कर रखी है तो अंतिम कीमत आपके डिलीवरी के समय लागू होने वाली एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर तय हो सकती है. इसलिए डिलीवरी से पहले अपने डीलर से नई कीमत की जानकारी जरूर ले लें.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 16 Jul 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Auto News Mahindra Car Mahindra New Suv Mahindra XEV 9S
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