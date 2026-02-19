हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
7-सीटर में आ रही Toyota की नई SUV, Mahindra XUV 7XO से होगी सीधी टक्कर

टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर वर्जन जल्द आ सकता है. इस नई SUV को लद्दाख में टेस्टिंग के दौरान देखा गया. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स, इंजन ऑप्शन और राइवल्स की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 19 Feb 2026 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर अपनी पॉपुलर SUV Hyryder के 7-सीटर वर्जन पर काम कर रही है. हाल ही में इस नई SUV को लद्दाख में टेस्टिंग के दौरान देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मॉडल मौजूदा 5-सीटर हाइराइडर से लंबा नजर आया. पीछे की तरफ बढ़ा हुआ हिस्सा और एक्स्ट्रा सीटों की झलक से साफ है कि यह 3-रो SUV होगी. गाड़ी पर भारी कवर लगा हुआ था, इसलिए डिजाइन पूरी तरह साफ नहीं दिखा, लेकिन पीछे एक्सल शाफ्ट दिखने से पता चल रहा है कि इसमें AllGrip AWD सिस्टम भी मिल सकता है.

Mahindra XUV 7XO और Safari से मुकाबला

लॉन्च के बाद Toyota Hyryder 7 Seater का मुकाबला Mahindra XUV 7XO, Tata Safari और Hyundai Alcazar जैसी 7-सीटर SUVs से होगा. इसके अलावा आने वाली 7-सीटर Renault Duster और Maruti Grand Vitara के 7-सीटर मॉडल से भी इसकी टक्कर रहेगी. मारुति पहले ही अपनी ग्रैंड विटारा पर बेस्ड एक नई प्रीमियम थ्री-रो SUV की पुष्टि कर चुकी है. ऐसे में टोयोटा और मारुति दोनों के बीच कड़ी कंपटीशन देखने को मिल सकती है.

डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर

नई 7-सीटर हाइराइडर का लुक काफी हद तक 5-सीटर मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है. इसमें क्रिस्टल एक्रिलिक ग्रिल, LED हेडलैंप, पतली डबल-लेयर DRLs और C-शेप टेललाइट्स मिल सकती हैं. अलॉय व्हील्स और दरवाजों पर हाइब्रिड बैज भी दिए जा सकते हैं. केबिन लेआउट भी काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा रह सकता है, लेकिन ज्यादा सीटिंग के कारण पीछे की जगह को नया डिजाइन दिया जाएगा. टोयोटा इसे अलग दिखाने के लिए नए ट्रिम, अलग सीट कवर और नई इंटीरियर थीम दे सकती है.

इंजन ऑप्शन क्या होंगे?

मौजूदा 5-सीटर Hyryder में 1.5 लीटर TNGA एटकिंसन साइकिल इंजन मिलता है, जो 92 bhp की पावर और 122 Nm टॉर्क देता है. इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर जुड़ी होती है, जो 79 bhp पावर और 141 Nm टॉर्क देती है. दोनों मिलकर कुल 114 bhp की पावर देते हैं. इसके अलावा 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 103 bhp की पावर और 137 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. उम्मीद है कि 7-सीटर वर्जन में भी यही इंजन विकल्प दिए जाएंगे.

बता दें कि Toyota Hyryder 7 Seater भारतीय बाजार में एक मजबूत विकल्प बन सकती है. ज्यादा सीटिंग, संभावित AWD सिस्टम और हाइब्रिड तकनीक इसे खास बनाते हैं. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Mahindra XUV 7XO जैसी पॉपुलर SUVs से होगा, जिससे इस सेगमेंट में कंपटीशन और बढ़ेगी.

Published at : 19 Feb 2026 09:29 AM (IST)
Embed widget