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इन गाड़ियों को रोजाना चार्ज करने की जरूरत नहीं, ऑफिस अप-डाउन के लिए बेस्ट हैं ये EV

Best Electric Cars: किफायती इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में MG और Tata जैसी कंपनियों की कारें आती हैं. ये कारें न सिर्फ किफायती हैं बल्कि फुल चार्ज करने पर अच्छी दूरी भी तय कर सकती हैं,

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 05 May 2026 12:27 PM (IST)
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आज के समय में इलेक्ट्रिक कारें तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत, कम रनिंग कॉस्ट और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने के चलते लोग अब EV खरीदने की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. पहले इलेक्ट्रिक कारें महंगी मानी जाती थीं, लेकिन अब 10 लाख रुपये तक के बजट में भी कई अच्छे ऑप्शन मिलने लगे हैं. अगर आपका बजट कम है और आप एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में आपके लिए कुछ बढ़िया ऑप्शन मौजूद हैं जो कीमत, रेंज और फीचर्स के मामले में बेस्ट हैं.

किफायती इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में मुख्य तौर पर MG और Tata जैसी कंपनियों की कारें आती हैं. ये कारें न सिर्फ किफायती हैं बल्कि एक बार फुल चार्ज करने पर अच्छी दूरी भी तय कर सकती हैं, जिससे रोजाना के इस्तेमाल के लिए ये काफी यूजफुल मानी जाती हैं. 

MG Comet EV

किफायती इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में पहला नाम MG Comet EV का है, जो भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है. इसकी खास बात इसका छोटा और कॉम्पैक्ट डिजाइन है, जो शहर की ट्रैफिक और पार्किंग के लिए बहुत सुविधाजनक है. यह कार एक बार फुल चार्ज में लगभग 230 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी कीमत बैटरी रेंटल प्लान के साथ और भी कम हो जाती है, जिससे कम बजट वाले ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बन जाती है. इस EV की बैटरी के साथ 7.62 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. 

Tata Tiago EV

लिस्ट में अगला नाम Tata Tiago EV का है, जो एक पॉपुलर हैचबैक का इलेक्ट्रिक वर्जन है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपये के आसपास है और यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 293 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. यह कार उन लोगों के लिए सही है जो कम कीमत में एक भरोसेमंद और थोड़ा ज्यादा स्पेस वाली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं.

Tata Punch EV

तीसरा ऑप्शन Tata Punch EV है, जो कि एक माइक्रो SUV स्टाइल की इलेक्ट्रिक कार है. यह डिजाइन और फीचर्स के मामले में प्रीमियम फील देती है. इसकी ड्राइविंग रेंज लगभग 365 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इस बजट में काफी अच्छी मानी जाती है. अगर कोई ग्राहक SUV जैसा लुक और ज्यादा रेंज चाहता है तो यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. टाटा पंच ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 05 May 2026 12:26 PM (IST)
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Best Electric Cars Tata Tiago EV MG Comet EV Best Affordable EVs
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