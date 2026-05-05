BMW M 440i xDrive Convertible भारत में लॉन्च: 250 km/h टॉप स्पीड, जानें कीमत और फीचर्स

भारत में लग्जरी कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए BMW ने अपनी नई कनवर्टिबल कार M440i xDrive को लॉन्च कर दिया है. यह कार उन लोगों के लिए है जो स्टाइल, स्पीड और आराम तीनों का मजा एक साथ लेना चाहते हैं. कंपनी ने इसे 4 मई को आधिकारिक रूप से पेश किया है. खास बात यह है कि यह एक कनवर्टिबल कार है, यानी इसकी छत को जरूरत के हिसाब से खोला और बंद किया जा सकता है, जो ड्राइविंग को और भी खास बना देता है.

डिजाइन और खासियत

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी सॉफ्ट टॉप छत है. इसे आप सिर्फ 18 सेकंड में खोल या बंद कर सकते हैं और यह काम 50 किमी/घंटा की स्पीड तक किया जा सकता है. यानी आपको कार रोकने की जरूरत नहीं पड़ती. यह फीचर लंबी ड्राइव या अच्छे मौसम में एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है. इसका डिजाइन भी काफी स्पोर्टी और अट्रैक्टिव है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है.

फीचर्स

BMW ने इस कार में कई मॉडर्न फीचर्स दिए हैं. इसमें LED लाइट्स, 14.9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके अलावा हेड्स-अप डिस्प्ले, डिजिटल की और 12 स्पीकर वाला Harman Kardon ऑडियो सिस्टम दिया गया है. आराम के लिए वेंटिलेटेड सीट्स और एम लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS, ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

इस कार में 3.0 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 374 हॉर्स पावर और 500 Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. यह कार सिर्फ 4.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है, जो इसे एक परफॉर्मेंस कार बनाती है.

कितनी देनी होगी कीमत?

BMW M440i xDrive Convertible की एक्स-शोरूम कीमत भारत में करीब 1.09 करोड़ रुपये रखी गई है. ग्राहक इसमें अपनी पसंद के हिसाब से कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, जिससे कीमत और बढ़ सकती है.

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