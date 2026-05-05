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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबंगाल चुनाव की बंपर जीत पर पाकिस्तान ने भी की PM मोदी की तारीफ, जानें बांग्लादेश ने क्या कहा?

बंगाल चुनाव की बंपर जीत पर पाकिस्तान ने भी की PM मोदी की तारीफ, जानें बांग्लादेश ने क्या कहा?

International Media on Elections: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को विदेशी मीडिया ने ऐतिहासिक बताते हुए ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के अंत के रूप में दिखाया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 May 2026 11:14 AM (IST)
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International Media on Elections:  भारत में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दुनिया भर के प्रमुख अखबारों और मीडिया संस्थानों ने इन नतीजों को प्रमुखता से कवर किया, जिसमें खास तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में अभिनेता जोसेफ विजय की पार्टी की सफलता पर फोकस रहा.

लंदन से लेकर न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद से ढाका तक अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने चुनाव नतीजों को प्रमुखता से जगह दी. अधिकांश रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जीत को मुख्य रूप से दिखाया गया, जिसने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने मजबूत गढ़ को खत्म कर दिया.

तमिलनाडु में विजय की एंट्री बनी चर्चा का विषय
विदेशी मीडिया ने तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय को भी प्रमुखता दी, जिन्होंने दो साल पहले ही तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पार्टी बनाई थी और अब सत्तारूढ़ डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया.

BBC की रिपोर्ट
बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बंगाल में बीजेपी की जीत को प्रमुखता दी. “Modi's BJP conquers Bengal, one of India's toughest political frontiers” शीर्षक वाले लेख में कहा गया कि यह जीत मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह सिर्फ तीन बार की सरकार की हार नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में बीजेपी के विस्तार की बड़ी सफलता है.

The Guardian

ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन ने भी बंगाल के नतीजों पर फोकस किया. “Narendra Modi's BJP wins election in West Bengal for the first time” शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि यह जीत भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी और विपक्ष के लिए बड़ा झटका साबित होगी.

New York Times की रिपोर्ट

अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी की जीत को ‘ऐतिहासिक’ बताया. “Modi's Hindu Nationalists Conquer a Bastion of India's Opposition” शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि बीजेपी ने पहली बार इतने बड़े राज्य में सत्ता हासिल कर नया इतिहास रचा है. रिपोर्ट में तमिलनाडु में विजय की सफलता का भी जिक्र करते हुए इसे चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज बताया गया.

Washington Post का विश्लेषण

वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि बंगाल में जीत से प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति और मजबूत होगी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सहयोगियों के सहारे सरकार बनाने के बावजूद यह जीत उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूती देगी. साथ ही केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा वामपंथी सरकार को हराने को भी अहम बताया गया.

पाकिस्तान में कवरेज

पाकिस्तान के अखबार डॉन ने भी एएफपी की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि मोदी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी गढ़ में जीत हासिल की है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह जीत 2029 के आम चुनाव से पहले मोदी की स्थिति को मजबूत करेगी.

बांग्लादेश में भी चर्चा
बांग्लादेश के ढाका ट्रिब्यून ने भी यही रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें तमिलनाडु में डीएमके की हार और विजय की पार्टी की जीत को बड़ा झटका बताया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी सीट हार गए और उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही.

ये भी पढ़ें- Election Results 2026 LIVE: केरल में लेफ्ट का किला ढहा, बंगाल में TMC का फूल मुरझाया, शाम को BJP मुख्यालय जाएंगे PM मोदी

Published at : 05 May 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
BJP PM Modi
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