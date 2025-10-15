Toyota Fortuner से कितना सस्ता होगा Mini Fortuner खरीदना? जानिए लॉन्चिंग डिटेल्स
Toyota Mini Fortuner: टोयोटा मिनी फॉर्च्यूनर के भारतीय वर्जन में 2.7 लीटर 2TR-FE नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 161 बीएचपी की पावर और 246 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा.
इस फेस्टिव सीजन जीएसटी कटौती के बाद भारतीय बाजार में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. ऐसी कई गाड़ियां हैं, जो जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही हैं. इन्हीं में से एक टोयोटा मिनी फॉर्च्यूनर भी है, जिसे जल्द ही इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है. इस गाड़ी को Baby Land Cruiser और Toyota FJ Cruiser भी कहा जा रहा है.
Toyota Mini Fortuner भारतीय बाजार में सीधे तौर पर महिंद्रा थार रॉक्स और स्कॉर्पियो-N जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है. आइए इस गाड़ी की कीमत और लॉन्चिंग डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं.
Toyota FJ Cruiser की कितनी होगी कीमत?
टोयोटा FJ क्रूजर की एक्स-शोरूम कीमत भारत में 20 लाख से 27 लाख के बीच हो सकती है, जिससे यह SUV सीधे तौर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो-N, टाटा सफारी, जीप कंपास और महिंद्रा थार RWD या रॉक्स जैसे मॉडलों को टक्कर दे सकती है. यह सेगमेंट में उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत विकल्प बनेगी जो फॉर्च्यूनर जैसी स्टाइल और ऑफ-रोडिंग क्षमता को कम बजट में चाहते हैं. वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो भारतीय बाजार में टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 33.64 लाख रुपये से शुरू होती है.
जानिए कब लॉन्च होगी टोयोटा मिनी फॉर्च्यूनर?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टोयोटा FJ क्रूजर का प्रोडक्शन 2026 के अंत तक थाईलैंड में शुरू होने की संभावना है और भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 के मध्य तक (संभावित तौर पर जून 2027) की जा सकती है. इसका निर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित मेक-इन-इंडिया प्लांट में किया जाएगा, जिससे इसकी लागत नियंत्रण में रहेगी और यह एक कंपटीटिव प्राइसिंग में पेश की जा सकेगी.
कैसा है गाड़ी का डिजाइन?
डिजाइन की बात करें तो FJ क्रूजर का लुक रफ-टफ और बॉक्सी होगा, जिसकी पुष्टि 2023 में जारी एक टीजर इमेज से होती है. इस SUV में मॉडर्न LED हेडलैम्प्स और DRLs, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, चंकी टायर्स और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील जैसे फीचर्स दिए जाएंगे, जो इसे एक क्लासिक और मजबूत SUV लुक देगे. साथ ही, इसका 4WD सिस्टम इसे कठिन रास्तों पर भी ड्राइव के लिए सक्षम बनाता है.
Toyota Mini Fortuner की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस के मामले में FJ क्रूजर के भारतीय वर्जन में 2.7 लीटर 2TR-FE नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 161 बीएचपी की पावर और 246 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा. इस इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा और यह फुल-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आएगा. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए टोयोटा इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी शामिल कर सकती है, जो बेहतर माइलेज और पर्यावरण के अनुकूल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा.
ये भी पढ़ें:-
डेली रनिंग के लिए बेस्ट है ये कार, कीमत 5 लाख से कम, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL