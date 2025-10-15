डेली रनिंग के लिए बेस्ट है ये कार, कीमत 5 लाख से कम, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

मारुति सुजुकी इंडिया की पॉपुलर हैचबैक WagonR सितंबर 2025 में कंपनी की टॉप-सेलिंग कारों में रही. इस दौरान वैगनआर को 15 हजार 388 नए ग्राहक मिले हैं. यह सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़ोतरी है. मारुति की इस कार को शानदार माइलेज और लो मेंटनेंस के लिए जाना जाता है. आइए इस कार की नई कीमत और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

Maruti WagonR पर दिवाली के मौके पर 75 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. इसमें कैश डिस्काउंट के साथ स्क्रैपेज अलाउंस और इंसेंटिव शामिल हैं. जीएसटी कटौती से पहले Maruti WagonR के LXI वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख 78 हजार 500 रुपये थी. अब इस गाड़ी की कीमत में 79 हजार 600 रुपये की कटौती कर दी गई है. इस तरह अब Maruti WagonR की कीमत 4 लाख 98 हजार 900 रुपये रह गई है. मारुति वैगनआर खासतौर पर Tata Tiago, Citroen C3, Maruti Celerio और मारुति Alto K10 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

Maruti WagonR का पावरट्रेन

Maruti WagonR में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं – 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG. इसका पेट्रोल वर्जन 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जबकि CNG वर्जन 34.05 Km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिससे यह कार शहर और हाईवे दोनों जगह आराम से चलाई जा सकती है.

कैसे हैं Maruti WagonR के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो WagonR में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसमें कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से WagonR अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

