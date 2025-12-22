भारत में कब लॉन्च होगी Mini Fortuner? डिजाइन से फीचर्स तक जानें सारी डिटेल्स

Toyota Motors ने हाल ही में नई टोयोटा लैंड क्रूजर FJ 4X4 को ग्लोबली अनवील किया है, जो लैंड क्रूजर सीरीज का सबसे कॉम्पैक्ट वर्जन है. इस गाड़ी को मिनी फॉर्च्यूनर भी कहा जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Land Cruiser FJ 4x4 को भारत में 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है. आइए टोयोटा लैंड क्रूजर FJ के डिजाइन, फीचर्स और इंजन की संभावित डिटेल्स जान लेते हैं.

इस गाड़ी का डिजाइन क्लासिक FJ40 से इंस्पायर्ड होगा, जो बॉक्सी सिल्हूट और अपराइट स्टांस के साथ आता है. Toyota Land Cruiser FJ 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (2TR-FE) से लैस है, जो 163 बीएचपी की पावर और 246 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आता है. इसका व्हीलबेस 2,580 मिमी का है, जो लैंड क्रूजर 250 सीरीज से छोटा है. इससे SUV का टर्निंग रेडियस सिर्फ 5.5 मीटर रहता है, जिससे इसे मोड़ना आसान हो जाता है.

टोयोटा का कहना है कि नए FJ में बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और व्हील आर्टिकुलेशन दी गई है, जिससे यह असली लैंड क्रूजर की ऑफ-रोड क्षमता को बरकरार रखता है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए टोयोटा इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी शामिल कर सकती है, जो बेहतर माइलेज और पर्यावरण के अनुकूल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा.

कैसा है Toyota Land Cruiser FJ का डिजाइन?

Toyota Land Cruiser FJ का डिजाइन ड्राइवर की सुविधा और कंट्रोल पर बेस्ड है. इसका हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट पैनल ड्राइवर को वाहन का झुकाव या बैलेंस आसानी से समझने में मदद करता है. लो बेल्टलाइन और नीचे झुका हुआ काउल कठिन रास्तों पर भी बेहतर विजिबिलिटी देते हैं. सुरक्षा के लिहाज से, इस SUV में Toyota Safety Sense सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम प्री-कोलिजन सेफ्टी, लेन ट्रेस असिस्ट, और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स के साथ ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है.

