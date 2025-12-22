हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में कब लॉन्च होगी Mini Fortuner? डिजाइन से फीचर्स तक जानें सारी डिटेल्स

भारत में कब लॉन्च होगी Mini Fortuner? डिजाइन से फीचर्स तक जानें सारी डिटेल्स

Toyota Mini Fortuner: टोयोटा का कहना है कि नए FJ में बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और व्हील आर्टिकुलेशन दी गई है, जिससे यह असली लैंड क्रूजर की ऑफ-रोड क्षमता को बरकरार रखता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

Toyota Motors ने हाल ही में नई टोयोटा लैंड क्रूजर FJ 4X4 को ग्लोबली अनवील किया है, जो लैंड क्रूजर सीरीज का सबसे कॉम्पैक्ट वर्जन है. इस गाड़ी को मिनी फॉर्च्यूनर भी कहा जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Land Cruiser FJ 4x4 को भारत में 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है. आइए टोयोटा लैंड क्रूजर FJ के डिजाइन, फीचर्स और इंजन की संभावित डिटेल्स जान लेते हैं.

इस गाड़ी का डिजाइन क्लासिक FJ40 से इंस्पायर्ड होगा, जो बॉक्सी सिल्हूट और अपराइट स्टांस के साथ आता है. Toyota Land Cruiser FJ 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन (2TR-FE) से लैस है, जो 163 बीएचपी की पावर और 246 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम के साथ आता है. इसका व्हीलबेस 2,580 मिमी का है, जो लैंड क्रूजर 250 सीरीज से छोटा है. इससे SUV का टर्निंग रेडियस सिर्फ 5.5 मीटर रहता है, जिससे इसे मोड़ना आसान हो जाता है.

टोयोटा का कहना है कि नए FJ में बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और व्हील आर्टिकुलेशन दी गई है, जिससे यह असली लैंड क्रूजर की ऑफ-रोड क्षमता को बरकरार रखता है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए टोयोटा इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प भी शामिल कर सकती है, जो बेहतर माइलेज और पर्यावरण के अनुकूल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा.

कैसा है Toyota Land Cruiser FJ का डिजाइन? 

Toyota Land Cruiser FJ का डिजाइन ड्राइवर की सुविधा और कंट्रोल पर बेस्ड है. इसका हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट पैनल ड्राइवर को वाहन का झुकाव या बैलेंस आसानी से समझने में मदद करता है. लो बेल्टलाइन और नीचे झुका हुआ काउल कठिन रास्तों पर भी बेहतर विजिबिलिटी देते हैं. सुरक्षा के लिहाज से, इस SUV में Toyota Safety Sense सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम प्री-कोलिजन सेफ्टी, लेन ट्रेस असिस्ट, और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स के साथ ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है.

यह भी पढ़ें:-

Tata ने पेट्रोल इंजन के साथ पेश की Safari और Harrier, फीचर्स में बड़ा अपडेट, जानें रिव्यू

Published at : 22 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Tags :
Toyota Land Cruiser Toyota Motors Toyota Mini Fortuner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत आए H-1B वीजा वाले भारतीय यहीं फंसे, अमेरिका से आया न लौटने का बड़ा फरमान
भारत आए H-1B वीजा वाले भारतीय यहीं फंसे, अमेरिका से आया न लौटने का बड़ा फरमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश में दो नूमने एक दिल्ली में एक लखनऊ में...' यूपी विधानसभा में CM योगी ने किसे सुनाया?
'देश में दो नूमने एक दिल्ली में एक लखनऊ में' यूपी विधानसभा में CM योगी ने किसे सुनाया?
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

UP Winter Session: कोडीन कफ सिरप पर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन, BJP सरकार पर सवालों की बौछार|
Aravalli Hills Row: अरावली विवाद को लेकर आज की बड़ी खबर | Bhupender Yadav | Pollution | Environment
TOP News : फटाफट अंदाज में देखिए सुबह की बड़ी खबरें । PM Modi । Aravalli News । Rahul Gandhi
Property Transfer में Will या फिर Gift Deed, कहा बचेगा ज़्यादा पैसा ?| Paisa Live
घने कोहरे से कम हुई सड़क की विजिबिलिटी, खतरनाक ठंड ने उड़ाए लोगों के होश । Delhi NCR Weather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत आए H-1B वीजा वाले भारतीय यहीं फंसे, अमेरिका से आया न लौटने का बड़ा फरमान
भारत आए H-1B वीजा वाले भारतीय यहीं फंसे, अमेरिका से आया न लौटने का बड़ा फरमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश में दो नूमने एक दिल्ली में एक लखनऊ में...' यूपी विधानसभा में CM योगी ने किसे सुनाया?
'देश में दो नूमने एक दिल्ली में एक लखनऊ में' यूपी विधानसभा में CM योगी ने किसे सुनाया?
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, अब रीता भट्टाचार्य बोलीं- 'हमें हैरेस करना बंद करो'
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, अब रीता भट्टाचार्य बोलीं- 'हमें हैरेस करना...'
यूटिलिटी
एयर प्यूरीफायर पड़ रहा महंगा, इन तरीकों से साफ कर सकते हैं घर की हवा
एयर प्यूरीफायर पड़ रहा महंगा, इन तरीकों से साफ कर सकते हैं घर की हवा
शिक्षा
अमेरिका में काम कर रहे H-1B कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, एक्सटेंशन और अमेंडमेंट में क्या फर्क है?
अमेरिका में काम कर रहे H-1B कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, एक्सटेंशन और अमेंडमेंट में क्या फर्क है?
हेल्थ
Artificial Sweeteners: दिल और दिमाग को डैमेज कर रही कोल्ड ड्रिंक और च्युइंगम की मिठास, स्टडी में हुआ खुलासा
दिल और दिमाग को डैमेज कर रही कोल्ड ड्रिंक और च्युइंगम की मिठास, स्टडी में हुआ खुलासा
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget