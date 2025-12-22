हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata ने पेट्रोल इंजन के साथ पेश की Safari और Harrier, फीचर्स में बड़ा अपडेट, जानें रिव्यू

Tata ने पेट्रोल इंजन के साथ पेश की Safari और Harrier, फीचर्स में बड़ा अपडेट, जानें रिव्यू

Tata Safari Petrol Review: नई Tata Safari पेट्रोल अब 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ आई है. इस SUV में नए प्रीमियम फीचर्स और स्मूथ ड्राइव मिलती है. आइए जानें क्या ये SUV इंतजार के लायक है या नहीं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Dec 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स ने आखिरकार Harrier और Safari को पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर दिया है. लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले ये सिर्फ डीजल ऑप्शन में मौजूद थी. अब Tata ने नया 1.5 लीटर हाइपरियन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो पहले Sierra में आया था और अब Safari और Harrier दोनों में मिल रहा है. आइए पूरा रिव्यू देखते हैं.

नया पेट्रोल इंजन और ड्राइविंग अनुभव

  • नई Tata Safari Petrol में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. हमने इसका 6-स्पीड ऑटोमैटिक वर्जन चलाया, जिसमें टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है. यह गियरबॉक्स शहर की ड्राइविंग में काफी स्मूथ लगता है और ट्रैफिक में झटके फील नहीं होते. इंजन स्टार्ट होते ही Calm फील होता है और चलाते समय ज्यादा आवाज नहीं करता है. साथ ही धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाने पर पावर आसानी से मिलती है.

डिजाइन और रेड डार्क एडिशन का जलवा

  • टाटा ने पेट्रोल सफारी के साथ रेड डार्क एडिशन भी पेश किया है. ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर, रेड एलिमेंट्स और 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील इसे बेहद दमदार लुक देते हैं. सड़क पर इसकी प्रेजेंस काफी प्रीमियम लगती है. अंदर की तरफ ब्लैक और रेड थीम दी गई है, जो काफी क्लासी फील होती है.

फीचर्स में हुआ बड़ा अपडेट

  • नई सफारी पेट्रोल में कई नए और काम के फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें बड़ी QLED टचस्क्रीन मिलती है, जो पहले से ज्यादा स्मूथ और शार्प है. डिजिटल रियर व्यू मिरर दिया गया है, जो डैशकैम की तरह भी काम करता है. इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, मेमोरी ORVM, कैमरा वॉशर और रियर वेंटिलेटेड सीटें इसे एक सच्ची प्रीमियम SUV बनाती हैं.

माइलेज, राइड और Comfort

  • माइलेज की बात करें तो Tata Safari Petrol करीब 10 kmpl तक का एवरेज दे सकती है, जो इस साइज की पेट्रोल SUV के हिसाब से ठीक है. यह डीजल वर्जन से हल्की फील होती है और राइड क्वालिटी भी बेहतर लगती है. हालांकि बड़े पहियों की वजह से खराब सड़कों पर हल्का झटका फील हो सकता है. स्टीयरिंग हल्की है, जिससे इतनी बड़ी SUV चलाना आसान हो जाता है. बता दें कि नई Tata Safari Petrol उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो Calm ड्राइव, प्रीमियम फील और पेट्रोल इंजन पसंद करते हैं. यह न तो अंडरपावर्ड लगती है और न ही भारी. नए फीचर्स और बेहतर ड्राइविंग के साथ यह साफ तौर पर इंतजार के लायक SUV साबित होती है.

  • कुल मिलाकर, नई Tata Safari पेट्रोल पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है. यह डीजल से ज्यादा स्मूथ है, कम आवाज करती है और बेहतर ड्राइविंग अनुभव देती है. नए फीचर्स और पेट्रोल इंजन के साथ Safari अब एक मजबूत ही नहीं, बल्कि एक बेहतर प्रीमियम SUV बन गई है.

Published at : 22 Dec 2025 12:14 PM (IST)
