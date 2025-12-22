Tata ने पेट्रोल इंजन के साथ पेश की Safari और Harrier, फीचर्स में बड़ा अपडेट, जानें रिव्यू

टाटा मोटर्स ने आखिरकार Harrier और Safari को पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर दिया है. लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले ये सिर्फ डीजल ऑप्शन में मौजूद थी. अब Tata ने नया 1.5 लीटर हाइपरियन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो पहले Sierra में आया था और अब Safari और Harrier दोनों में मिल रहा है. आइए पूरा रिव्यू देखते हैं.

नया पेट्रोल इंजन और ड्राइविंग अनुभव

नई Tata Safari Petrol में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. हमने इसका 6-स्पीड ऑटोमैटिक वर्जन चलाया, जिसमें टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है. यह गियरबॉक्स शहर की ड्राइविंग में काफी स्मूथ लगता है और ट्रैफिक में झटके फील नहीं होते. इंजन स्टार्ट होते ही Calm फील होता है और चलाते समय ज्यादा आवाज नहीं करता है. साथ ही धीरे-धीरे स्पीड बढ़ाने पर पावर आसानी से मिलती है.

डिजाइन और रेड डार्क एडिशन का जलवा

टाटा ने पेट्रोल सफारी के साथ रेड डार्क एडिशन भी पेश किया है. ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर, रेड एलिमेंट्स और 19 इंच के बड़े अलॉय व्हील इसे बेहद दमदार लुक देते हैं. सड़क पर इसकी प्रेजेंस काफी प्रीमियम लगती है. अंदर की तरफ ब्लैक और रेड थीम दी गई है, जो काफी क्लासी फील होती है.

फीचर्स में हुआ बड़ा अपडेट

नई सफारी पेट्रोल में कई नए और काम के फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें बड़ी QLED टचस्क्रीन मिलती है, जो पहले से ज्यादा स्मूथ और शार्प है. डिजिटल रियर व्यू मिरर दिया गया है, जो डैशकैम की तरह भी काम करता है. इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, मेमोरी ORVM, कैमरा वॉशर और रियर वेंटिलेटेड सीटें इसे एक सच्ची प्रीमियम SUV बनाती हैं.

माइलेज, राइड और Comfort