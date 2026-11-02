ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Repair Tips: अगर टूट जाए कार का गियर वायर तो क्या करें? ऐसे बनाएं रास्ते का जुगाड़

Car Repair Tips: अगर टूट जाए कार का गियर वायर तो क्या करें? ऐसे बनाएं रास्ते का जुगाड़

सफर के दौरान अचानक गियर वायर टूट जाए तो कोई भी परेशान हो सकता है. पर आपको घबराने  की जरूरत नहीं है , जानें गाड़ी को सुरक्षित रखने और खराबी ठीक कराने का तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

कार से सफर करते समय कई बार अचानक ऐसी परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. गाड़ी चलाते समय अगर गियर बदलना बंद हो जाए या गियर लीवर ढीला होकर काम करना बंद कर दे, तो इसकी वजह गियर वायर टूटना होती है. ऐसी स्थिति में घबराकर गाड़ी चलाते रहना नुकसानदायक होता है. इसलिए सबसे पहले कार को सुरक्षित जगह पर रोकना जरूरी है. जानते हैं कि रास्ते में गियर वायर टूट जाए तो क्या करना चाहिए.

सबसे पहले कार को सुरक्षित जगह पर रोकें

अगर चलते समय अचानक गियर बदलना बंद हो जाए, तो सबसे पहले गाड़ी की रफ्तार धीरे-धीरे कम करें. कार को सड़क के किनारे किसी सुरक्षित जगह पर रोक दें. इसके बाद हैजर्ड लाइट चालू कर दें, ताकि पीछे से आने वाले दूसरे वाहन चालकों को आपकी गाड़ी के खराब होने का पता चल सके. कार रुकने के बाद हैंडब्रेक लगाएं और इंजन बंद कर दें. इसके बाद गियर लीवर को बार-बार हिलाकर गियर लगाने की कोशिश न करें. इससे गियर सिस्टम के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
New EV Taxi: 4.5 लाख रुपये में खरीदें Electric Taxi, 320 KM चलेगी
4.5 लाख रुपये में खरीदें Electric Taxi, 320 KM चलेगी
ऑटो
Range Rover SV Sawai: 24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover
24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover
ऑटो
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
ऑटो
V2H Technology: क्या इलेक्ट्रॉनिक कार से घर का पंखा और लाइट जला सकते हैं, जान लीजिए जवाब?
क्या इलेक्ट्रॉनिक कार से घर का पंखा और लाइट जला सकते हैं, जान लीजिए जवाब?

यह भी पढ़ें : MG Motor Car Price Hike: इन 2 गाड़ियों के बढ़े दाम, खरीदने से पहले जान लें नई कीमत 

गियर वायर टूटने पर कैसे होता है जुगाड़?

कई बार गियर वायर पूरी तरह टूटने के बजाय उसके साथ लगा प्लास्टिक बुशिंग हिस्सा निकल जाता है या टूट जाता है. इसकी वजह से गियर लीवर और गियरबॉक्स के बीच कनेक्शन टूट जाता है. ऐसी स्थिति में मैकेनिक खराब हिस्से की जांच करके सही क्लिप या क्लैंप लगाता है. कुछ मामलों में केबल टाई की मदद से भी बुशिंग को अस्थायी रूप से अपनी जगह पर रोका जाता है.  गियरबॉक्स के पास मौजूद लिंकेज को हाथ या प्लायर से चलाकर गियर लगाने की कोशिश भी बिना जानकारी के नहीं करनी चाहिए. गलत तरीके से ऐसा करने पर चोट लग सकती है और साथ ही  गाड़ी को नुकसान पहुंता है.

 गियर वायर टूटने पर क्या करवाना चाहिए?

अगर गियर वायर पूरी तरह टूट गई है, तो उसे बदलवाना ही बेहतर है. केवल तार बांधकर या गोंद लगाकर गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है. गियर अचानक फंस सकता है और ट्रैफिक के बीच गाड़ी संभालना मुश्किल होता है. इसलिए रोडसाइड असिस्टेंस की मदद लें या टोइंग के जरिए कार को नजदीकी सर्विस सेंटर पहुंचाएं. वहां मैकेनिक से गियर वायर के साथ उसकी बुशिंग और लिंकेज की भी जांच करवाएं. अगर कोई हिस्सा घिस चुका है या ढीला है, तो उसे भी ठीक करवाएं. 

यह भी पढ़ें : Range Rover SV Sawai: 24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Auto News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
New EV Taxi: 4.5 लाख रुपये में खरीदें Electric Taxi, 320 KM चलेगी
4.5 लाख रुपये में खरीदें Electric Taxi, 320 KM चलेगी
ऑटो
Range Rover SV Sawai: 24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover
24K Gold की Branding, 537 HP का दम, ये है शाही Range Rover
ऑटो
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
ऑटो
V2H Technology: क्या इलेक्ट्रॉनिक कार से घर का पंखा और लाइट जला सकते हैं, जान लीजिए जवाब?
क्या इलेक्ट्रॉनिक कार से घर का पंखा और लाइट जला सकते हैं, जान लीजिए जवाब?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में रिहायशी इलाके के पास विमान हादसा, नौ लोगों की मौत, देखें VIDEO
अमेरिका में रिहायशी इलाके के पास विमान हादसा, नौ लोगों की मौत, देखें VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कोहरे ने दी दस्तक, सुबह-शाम बढ़ी ठंड, जानें आज का मौसम
यूपी में कोहरे ने दी दस्तक, सुबह-शाम बढ़ी ठंड, जानें आज का मौसम
इंडिया
शराब व्यापारी सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'
शराब व्यापारी सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
NZ से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौत के एक साल बाद BJP की टीम में बनाया पदाधिकारी, लिस्ट जारी होत ही बवाल
मौत के एक साल बाद BJP की टीम में बनाया पदाधिकारी, लिस्ट जारी होत ही बवाल
शिक्षा
AICTE New Schemes 2026-27: इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों में मिलेगी आर्थिक मदद, देखें AICTE की 4 नई योजनाएं
इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों में मिलेगी आर्थिक मदद, देखें AICTE की 4 नई योजनाएं
ट्रेंडिंग
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget