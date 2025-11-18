Toyota Hyryder या Maruti Grand Vitara: कौन सी SUV देती है ज्यादा माइलेज और बेहतर टेक्नोलॉजी?

भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट बेहद पॉपुलर है, जहां फीचर्स, माइलेज और कीमत ग्राहकों को अपनी ओर खींचते हैं. इस सेगमेंट में Toyota Urban Cruiser Hyryder और Maruti Grand Vitara दो बेहद पॉपुलर SUVs हैं. दोनों SUVs अपने दमदार इंजन, अच्छे माइलेज और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती हैं. अगर आप कंफ्यूज हैं कि किसे खरीदना चाहिए, तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं.

किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा मजबूत?

Toyota Hyryder में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 92.45 PS पावर और 122–136 Nm टॉर्क पैदा करता है. ये मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आती है. माइलेज के मामले में हाइराइडर काफी बेहतर है और 19.39 से लेकर लगभग 28 kmpl तक चल सकती है. दूसरी ओर Maruti Grand Vitara में भी 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 92.45 PS से लेकर 103.06 PS तक की पावर देता है. इसका टॉर्क 122–136.08 Nm तक आता है. Vitara पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड तीनों विकल्पों में मिलती है, और इसका माइलेज 19.38 से 27.97 kmpl तक रहता है. इंजन के मामले में Grand Vitara ज्यादा ऑप्शन के टलते बेहतरप साबित होती है, जबकि Hyryder का हाइब्रिड सिस्टम बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है.

किस SUV में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स?

Toyota Hyryder में LED लाइट्स, प्रोजेक्टर हेडलैंप, रूफ रेल, पैनोरमिक सनरूफ, 9-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्किमिस साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका केबिन भी काफी प्रीमियम लगता है और एंबिएंट लाइटिंग इसका इंटीरियर और अट्रैक्टिव बनाती है.





Maruti Grand Vitara भी फीचर्स में किसी से कम नहीं है. इसमें LED लाइट्स, फॉलो-मी होम हेडलैंप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, पैडल शिफ्टर, HUD, रियर एसी वेंट्स और Suzuki Connect जैसे फीचर्स शामिल हैं. फीचर्स की बात करें तो दोनों SUVs काफी समान हैं, लेकिन Vitara में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कुछ एक्स्ट्रा कम्फर्ट फीचर्स का फायदा मिलता है.

कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

Toyota Hyryder की कीमत 10.95 लाख रुपये से शुरू होकर 19.76 लाख रुपये तक जाती है. Maruti Grand Vitara की शुरुआती कीमत 10.77 लाख रुपये है और इसका टॉप मॉडल 19.72 लाख रुपये तक जाता है. दोनों SUVs की कीमत लगभग समान है, लेकिन बेस वेरिएंट में Grand Vitara थोड़ा सस्ता पड़ती है.

