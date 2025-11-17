Tata Punch से लेकर Mahindra XUV 3XO तक: ये है भारत की 5 सबसे सेफ कारें, जानें फीचर्स और कीमत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Punch से लेकर Mahindra XUV 3XO तक: ये है भारत की 5 सबसे सेफ कारें, जानें फीचर्स और कीमत

अगर आप कम बजट में सुरक्षित कार चाहते हैं तो भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत में Tata Punch, XUV 3XO, Kia Syros जैसी कई गाड़ियां 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग,दमदार फीचर्स और बेहतर माइलेज के साथ आती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 02:21 PM (IST)
भारत में पिछले कुछ सालों में कार सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई है. अब लोग केवल माइलेज या कीमत नहीं देखते, बल्कि Global NCAP और Bharat NCAP जैसी एजेंसियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग को भी महत्व देते हैं. दरअसल, ये रेटिंग बताती है कि दुर्घटना के समय किसी कार में बैठे लोगों को कितनी सुरक्षा मिलेगी. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है, तो ये 5 कारें आपके लिए सबसे सुरक्षित और बढ़िया विकल्प साबित हो सकती हैं.

Tata Punch

  • Tata Punch को Global NCAP ने 5-स्टार एडल्ट सेफ्टी और 4-स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग दी है. इसे क्रैश टेस्ट में 16.45/17 अंक मिले, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा हैं. इसमें 6 एयरबैग्स, ABS+EBD, ISOFIX और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं. Punch में 1.2L पेट्रोल और CNG विकल्प उपलब्ध हैं, जो 18–20 kmpl माइलेज देते हैं. इसके बेस मॉडल की कीमत 5,49,990 रुपये है, जो इसे भारत की सबसे किफायती 5-स्टार रेटिंग वाली कार बनाती है.

Kia Syros

  • Kia Syros को Bharat NCAP ने 5-स्टार रेटिंग दी है. इसे 30.21/32 एडल्ट सेफ्टी प्वाइंट और 44.42/49 चाइल्ड सेफ्टी स्कोर मिले हैं. सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ESC, TPMS और ISOFIX स्टैंडर्ड हैं. टॉप वेरिएंट्स में लेवल-2 ADAS जैसे फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं. इसमें 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीज़ल इंजन हैं, जो 20–22 kmpl माइलेज देते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 8,67,053 रुपये है.

Skoda Kylaq

  • Skoda Kylaq, MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है. इसे Bharat NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग्स, ESC, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग और TPMS जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इसमें 1.0L TSI इंजन दिया गया है, जो 113 bhp पावर और 18–19 kmpl माइलेज देता है. इसकी शुरुआती कीमत 7,54,651 रुपये है.

Mahindra XUV 3XO 

  • Mahindra XUV 3XO, XUV300 का नया अपडेटेड मॉडल है. Bharat NCAP ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी है और इसे एडल्ट सेफ्टी में 29.36/32 अंक मिले हैं. इस कार में 6 एयरबैग्स, ESC, हिल होल्ड और टॉप वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS मिलते हैं. यह 1.2L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन में आती है, जो 19–24 kmpl माइलेज देती है. इसकी शुरुआती कीमत 7.28 लाख रुपये है.

Tata Nexon 

  • Tata Nexon भारतीय बाजार में पहली कार थी जिसे Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली थी. Bharat NCAP में भी इसे 5-स्टार स्कोर मिला है. इसमें 6 एयरबैग्स, ESC, 360-डिग्री कैमरा, TPMS और SOS कॉल जैसी फीचर्स दी गई हैं. Nexon में 1.2L टर्बो पेट्रोल, 1.5L डीजल और CNG विकल्प उपलब्ध हैं, जो 17–24 kmpl माइलेज देते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 7,31,890 रुपये है.

Published at : 17 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Tata Nexon Tata Punch Safest Cars INDIA Mahindra XUV 3XO Kia Syros Skoda Kylaq
