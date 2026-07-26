50 हजार की डाउन पेमेंट पर Sierra खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

टाटा मोटर्स की Tata Sierra भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक है. इस कार को कंपनी ने पिछले साल लॉन्च किया था. अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए, आप इस गाड़ी को फाइनेंस भी करा सकते हैं. इसके लिए जानना जरूरी है कि आपको हर महीने कितनी EMI देनी होगी और कार खरीदने के लिए डाउन पेमेंट का क्या हिसाब रहेगा?

अगर Tata Sierra के बेस मॉडल Smart Plus पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो दिल्ली में इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है. आरटीओ, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस मिलाकर इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 13.30 लाख रुपये तक है.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी गाड़ी?

अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी की रकम के लिए आपको लोन लेना होगा. अगर आप 9.8 फीसदी ब्याज दर से 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 32 हजार 322 रुपये की EMI भरनी होगी. हालांकि, यह राशि बैंक की ब्याज दर, डाउन पेमेंट और शहर के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है तो इतनी बड़ी EMI भरना आसान नहीं होगा. आमतौर पर एक्सपर्टस सलाह देते हैं कि किसी भी शख्स की कुल EMI उसकी मंथली इनकम की 35 से 40 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

इस हिसाब से 50 हजार कमाने वाले के लिए सही EMI करीब 18,000 से 20,000 के बीच मानी जाती है. जबकि Tata Sierra की अनुमानित EMI इससे काफी ज्यादा है. अगर आपकी सैलरी 1 लाख या इससे ज्यादा है और कोई बड़ा लोन नहीं है तो Sierra को फाइनेंस पर खरीदना ज्यादा आसान माना जा सकता है.

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो Tata Sierra में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग डिस्प्ले शामिल होगा. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलाइट्स, JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग और 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा जैसे कई फीचर्स भी दिए जाएंगे, जो इसे अपने सेगमेंट की हाई-टेक एसयूवी बनाते हैं.

सेफ्टी के मामले में भी Tata Sierra काफी मजबूत पैकेज लेकर आएगी. इसमें Level-2 ADAS, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

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