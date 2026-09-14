Glanza का नया रूप, बलेनो जैसे फीचर्स और नया इंजन उड़ाएगा होश

दिग्गज कार निर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी मशहूर प्रीमियम हैचबैक कार ग्लैंजा का नया रूप बाजार में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट को भारत में आगामी 14 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है.

हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने इस तारीख के लिए मीडिया इनविटेशन भेजने शुरू कर दिए हैं. यह नई कार पूरी तरह से मारुति सुजुकी की हाल ही में अपडेट हुई बलेनो पर आधारित होगी, इसलिए इसमें बलेनो जैसे ही कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे.

डिजाइन में दिखेंगे हल्के बदलाव

अगर लुक और डिजाइन की बात करें तो नई ग्लैंजा फेसलिफ्ट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे आकर्षक बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे. प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी धाक बनाए रखने के लिए इस कार में नए पैटर्न वाली री-डिजाइन फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो इसे मारुति बलेनो से अलग और टोयोटा का खास लुक देगी. इसके अलावा कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और कुछ नए बेहतरीन कलर्स के विकल्प भी शामिल किए जा सकते हैं. कार के बंपर और लाइट की आउटलाइन में भी थोड़े-बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

केबिन के अंदर मिलेंगे कई एडवांस्ड फीचर्स

केबिन में आपको फीचर्स की एक लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी. टोयोटा ने नई ग्लैंजा में सेफ्टी और कम्फर्ट का खास ध्यान रखा है. सबसे बड़ा अपडेट इसकी सुरक्षा को लेकर है, जहां अब ग्राहकों को लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का फीचर मिल सकता है. साथ ही अब इस कार के सभी मॉडल्स में छह एयरबैग्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी जरूरी चीजें स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेंगी. इसके अलावा सफर को और आरामदायक बनाने के लिए इस बार पहली बार हवादार यानी वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, फोन चार्ज करने के लिए कूलिंग पैड के साथ वायरलेस चार्जिंग, एक अपग्रेड किया गया साउंड सिस्टम और सीटों के लिए बिल्कुल नया प्रीमियम कवर दिया जा सकता है.

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इंजन में होने जा रहा है सबसे बड़ा फेरबदल

इस बार ग्लैंजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसकी परफॉर्मेंस और इंजन में होने जा रहा है. टोयोटा इस कार में मौजूदा 1.2-लीटर वाले चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को पूरी तरह से हटाकर मारुति सुजुकी का नया 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z-Series इंजन इस्तेमाल करने वाली है. कंपनी का दावा है कि यह नया इंजन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा माइलेज देगा. जहां तक गियरबॉक्स का सवाल है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. ग्राहकों को पहले की तरह ही 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता रहेगा.

कितनी होगी नई ग्लैंजा की कीमत?

इन सभी नए फीचर्स और नए इंजन के आने के बाद नई टोयोटा ग्लैंजा की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी होना तय है. वर्तमान में बिक रही ग्लैंजा की कीमत 6.73 लाख रुपये से शुरू होकर 9.99 लाख रुपये तक जाती है. नए फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत वर्तमान मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई नई मारुति बलेनो की कीमतों के पैटर्न पर ही आधारित होगी.

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