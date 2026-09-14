मैनुअल की जगह लेनी है ऑटोमैटिक कार? 9 लाख से कम बजट में मौजूद हैं ये ऑप्शन्स

भारत में ट्रैफिक बढ़ने के साथ ऑटोमैटिक कारों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. खासकर शहरों में रोजाना कार चलाने वाले लोग ऐसी कार पसंद करते हैं जिसमें बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने की जरूरत न पड़े. अगर आपका बजट करीब 9 लाख रुपये तक है और आप ऑटोमैटिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस बजट में कुछ अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं.

इनमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई एक्सटर, रेनो काइगर और नई मारुति बलेनो जैसे मॉडल शामिल हैं. इन कारों में AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जो आमतौर पर CVT या टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक की तुलना में कम कीमत में मौजूद होता है.

Maruti Swift

इस लिस्ट में पहली कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट है. यह भारत में काफी समय से पॉपुलर है और इसके साथ मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क भी मिलता है. नई स्विफ्ट को मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश किया गया है और यह शहर में चलाने के लिए आसान कार मानी जाती है. इसका एक बड़ा फायदा इसका माइलेज है. कंपनी के मुताबिक, यह करीब 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है.

स्विफ्ट में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन करीब 80 bhp की पावर और 111.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके पेट्रोल AMT वेरिएंट की शुरुआत VXi ट्रिम से होती है. मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.39 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, टॉप वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा पहुंच जाती है.

Hyundai Exter

दूसरा ऑप्शन हुंडई एक्सटर है. अगर आपको हैचबैक की बजाय थोड़ी SUV जैसी कार पसंद है, तो एक्सटर आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. इसका डिजाइन ग्रैंड i10 निओस की तुलना में ज्यादा ऊंचा और थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई देता है. इसमें बड़ा बूट भी मिलता है, इसलिए फैमिली के साथ लंबे सफर के लिए यह जरूरी हो सकती है.

हुंडई एक्सटर में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 82 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके पेट्रोल AMT वेरिएंट की शुरुआत HX3 ट्रिम से होती है. मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.24 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, इस शुरुआती AMT वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स कुछ दूसरी कारों की तुलना में कम हैं.

Renault Kiger

तीसरा ऑप्शन रेनो काइगर है. यह बाकी कारों की तुलना में कम पॉपुलर मॉडल हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा स्पेस मिलता है. काइगर में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है. इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन AMT गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि टर्बो इंजन के साथ CVT का ऑप्शन मिलता है. नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन करीब 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क देता है.

काइगर की खासियत इसका 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 405 लीटर का बड़ा बूट है. यानी खराब सड़कों और परिवार के साथ सामान लेकर चलने के मामले में यह काफी उपयोगी हो सकती है. इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट और PM2.5 एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसके AMT वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 8.17 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, रेनो का सर्विस नेटवर्क मारुति जितना बड़ा नहीं है, इसलिए खरीदने से पहले अपने शहर में सर्विस सेंटर देखना बेहतर रहेगा.

New Maruti Baleno

चौथा ऑप्शन नई मारुति बलेनो है. यह मारुति की प्रीमियम हैचबैक है और हाल ही में इसे बड़ा अपडेट मिला है. बलेनो में दूसरी कारों की तुलना में ज्यादा प्रीमियम केबिन और अच्छा स्पेस मिलता है.इसके नए मॉडल में फीचर्स को भी काफी अपडेट किया गया है, जिससे यह इस बजट की प्रीमियम ऑटोमैटिक कारों में एक मजबूत ऑप्शन बनती है.

नई बलेनो में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, Clarion साउंड सिस्टम, कूल्ड वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा कार में Level-2 ADAS भी दिया गया है, जो ड्राइविंग के दौरान सेफ्टी और सुविधा बढ़ाने में मदद करता है. पेट्रोल AMT वेरिएंट की शुरुआत Delta ट्रिम से होती है और मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.81 लाख रुपये से शुरू होती है.

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