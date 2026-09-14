गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोमैनुअल की जगह लेनी है ऑटोमैटिक कार? 9 लाख से कम बजट में मौजूद हैं ये ऑप्शन्स

मैनुअल की जगह लेनी है ऑटोमैटिक कार? 9 लाख से कम बजट में मौजूद हैं ये ऑप्शन्स

लिस्ट में मारुति स्विफ्ट, हुंडई एक्सटर, काइगर और नई मारुति बलेनो शामिल हैं. इनमें AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जो आमतौर पर CVT या टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक की तुलना में कम कीमत में मौजूद है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Sep 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में ट्रैफिक बढ़ने के साथ ऑटोमैटिक कारों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. खासकर शहरों में रोजाना कार चलाने वाले लोग ऐसी कार पसंद करते हैं जिसमें बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने की जरूरत न पड़े. अगर आपका बजट करीब 9 लाख रुपये तक है और आप ऑटोमैटिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस बजट में कुछ अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं. 

इनमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई एक्सटर, रेनो काइगर और नई मारुति बलेनो जैसे मॉडल शामिल हैं. इन कारों में AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जो आमतौर पर CVT या टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक की तुलना में कम कीमत में मौजूद होता है. 

Maruti Swift

  • इस लिस्ट में पहली कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट है. यह भारत में काफी समय से पॉपुलर है और इसके साथ मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क भी मिलता है. नई स्विफ्ट को मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश किया गया है और यह शहर में चलाने के लिए आसान कार मानी जाती है. इसका एक बड़ा फायदा इसका माइलेज है. कंपनी के मुताबिक, यह करीब 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है.

gallery/Maruti_Suzuki_Swift_1200x675.png

  • स्विफ्ट में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन करीब 80 bhp की पावर और 111.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके पेट्रोल AMT वेरिएंट की शुरुआत VXi ट्रिम से होती है. मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.39 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, टॉप वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा पहुंच जाती है.

Hyundai Exter

  • दूसरा ऑप्शन हुंडई एक्सटर है. अगर आपको हैचबैक की बजाय थोड़ी SUV जैसी कार पसंद है, तो एक्सटर आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. इसका डिजाइन ग्रैंड i10 निओस की तुलना में ज्यादा ऊंचा और थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई देता है. इसमें बड़ा बूट भी मिलता है, इसलिए फैमिली के साथ लंबे सफर के लिए यह जरूरी हो सकती है.
  • हुंडई एक्सटर में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 82 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके पेट्रोल AMT वेरिएंट की शुरुआत HX3 ट्रिम से होती है. मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.24 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, इस शुरुआती AMT वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स कुछ दूसरी कारों की तुलना में कम हैं. 

Renault Kiger

  • तीसरा ऑप्शन रेनो काइगर है. यह बाकी कारों की तुलना में कम पॉपुलर मॉडल हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा स्पेस मिलता है. काइगर में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है. इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन AMT गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि टर्बो इंजन के साथ CVT का ऑप्शन मिलता है. नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन करीब 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क देता है.

मैनुअल की जगह लेनी है ऑटोमैटिक कार? 9 लाख से कम बजट में मौजूद हैं ये ऑप्शन्स

  • काइगर की खासियत इसका 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 405 लीटर का बड़ा बूट है. यानी खराब सड़कों और परिवार के साथ सामान लेकर चलने के मामले में यह काफी उपयोगी हो सकती है. इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट और PM2.5 एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसके AMT वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 8.17 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि, रेनो का सर्विस नेटवर्क मारुति जितना बड़ा नहीं है, इसलिए खरीदने से पहले अपने शहर में सर्विस सेंटर देखना बेहतर रहेगा.

New Maruti Baleno

  • चौथा ऑप्शन नई मारुति बलेनो है. यह मारुति की प्रीमियम हैचबैक है और हाल ही में इसे बड़ा अपडेट मिला है. बलेनो में दूसरी कारों की तुलना में ज्यादा प्रीमियम केबिन और अच्छा स्पेस मिलता है.इसके नए मॉडल में फीचर्स को भी काफी अपडेट किया गया है, जिससे यह इस बजट की प्रीमियम ऑटोमैटिक कारों में एक मजबूत ऑप्शन बनती है.
  • नई बलेनो में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, Clarion साउंड सिस्टम, कूल्ड वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा कार में Level-2 ADAS भी दिया गया है, जो ड्राइविंग के दौरान सेफ्टी और सुविधा बढ़ाने में मदद करता है. पेट्रोल AMT वेरिएंट की शुरुआत Delta ट्रिम से होती है और मुंबई में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.81 लाख रुपये से शुरू होती है. 

यह भी पढ़ें:-

Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जल्द आ रहा नया मॉडल, जानें खासियत 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 14 Sep 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Auto News Maruti Baleno Hyundai Exter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सस्ती हैचबैक चाहिए? बस थोड़ा-सा इंतजार, जल्द लॉन्च होंगे ये मॉडल्स
सस्ती हैचबैक चाहिए? बस थोड़ा-सा इंतजार, जल्द लॉन्च होंगे ये मॉडल्स
ऑटो
Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जल्द आ रहा नया मॉडल, जानें खासियत
Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जल्द आ रहा नया मॉडल, जानें खासियत
ऑटो
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ऑटो
सस्पेंड हो गया है DL तो कैसे कराएं इसे रिन्यू, कितनी होती है समय सीमा?
सस्पेंड हो गया है DL तो कैसे कराएं इसे रिन्यू, कितनी होती है समय सीमा?
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
हरियाणा
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
इंडिया
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई पर रेप का केस, शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप
मोहम्मद शमी के भाई पर रेप का केस, शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप
ट्रेंडिंग
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget