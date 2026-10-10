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हिंदी न्यूज़ऑटोनोएडा में Tesla का नया ठिकाना, जानें क्या मिलेगी सुविधा?

नोएडा में Tesla का नया ठिकाना, जानें क्या मिलेगी सुविधा?

नोएडा के सेक्टर 98 स्थित स्काईमार्क वन में खुला Tesla का नया एक्सपीरियंस सेंटर. जानें यहां ग्राहकों को क्या-क्या खास सुविधाएं मिलेंगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 03:57 PM (IST)
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दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला को लेकर एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल टेस्ला अब भारत में अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए इंडिया में नए ठिकाने पर जोर दे रही है. टेस्ला एनसीआर में दिल्ली और गुरुग्राम के बाद अब नोएडा में अपना नया एक्सपीरियंस सेंटर खोलने का ऐलान किया है.

जिसके बाद अब इस खबर की खूब चर्चा चल रही है. बता दें कि इस नए सेंटर के खुलने से उत्तर प्रदेश और एनसीआर के ग्राहकों को टेस्ला की गाड़ियों तक सीधी पहुंच मिल जाएगी. चलिए विस्तार से जानतें हैं कि इस नए ठिकाने पर ग्राहकों को क्या-क्या मुख्य सुविधाएं मिलेंगी.

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टेस्ला के बारें में मिलेगी जानकारी

आपको बता दें कि नोएडा में खुल रहें नए एक्सपीरियंस सेंटर मुख्य रूप से एक रिटेल और डिस्प्ले हब के रूप में काम करेगा. यहां आने वाले सभी ग्राहक टेस्ला की आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों को बहुत करीब से देख सकेंगे और उनके डिजाइन व इंटीरियर का अनुभव ले सकेंगे. वहीं कंपनी इस सेंटर के जरिए ग्राहकों को अपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रूबरू करा रही है ताकि लोग भारत में टेस्ला के पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से समझ सकें.

नोएडा में Tesla का नया ठिकाना, जानें क्या मिलेगी सुविधा?

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टेस्ट ड्राइव और बुकिंग की भी मिलेगी सुविधा

जानकारी दें दे कि इस नए सेंटर पर आपको केवल कार देखने का मौका ही नहीं मिलेगा. बल्कि वे अपनी पसंद की टेस्ला कारों के लिए टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकेंगे. जो ग्राहक गाड़ी खरीदने का मन बना चुके हैं.

जबकि सीधे इसी सेंटर के माध्यम से अपनी कार की बुकिंग भी पूरी कर सकते हैं. कंपनी के इस कदम से नोएडा और आसपास के इलाकों के कार प्रेमियों को दिल्ली या गुरुग्राम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे स्थानीय स्तर पर ही टेस्ट ड्राइव का आनंद ले सकेंगे.

नोएडा में Tesla का नया ठिकाना, जानें क्या मिलेगी सुविधा?

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टेस्ला के मॉडल्स की चर्चा

इन दिनों भारतीय बाजार में टेस्ला की मॉडल Y सीरीज काफी चर्चा में है. जिसके अलग-अलग वेरिएंट्स को इस सेंटर पर प्रमोट किया जाएगा. इन गाड़ियों में ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सुविधा मिलती है.

जिसके जरिए नए फीचर्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं. इसके अलावा इन कारों में टेस्ला का खास AI असिस्टेंट ग्रोक भी मिलता है. जो हिंदी के साथ कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. इस सेंटर पर स्टाफ ग्राहकों को इन सभी एडवांस फीचर्स और तकनीकी खूबियों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा.

इन बातों का ध्यान देना जरूरी

आपको बता दें कि सबसे ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नोएडा का यह नया सेंटर मुख्य रूप से एक बिक्री और अनुभव केंद्र है. इस जगह पर गाड़ियों की रेगुलर सर्विसिंग, मेंटेनेंस या किसी बड़ी तकनीकी खराबी की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

वहीं टेस्ला की गाड़ियों में किसी भी प्रकार की मरम्मत या सर्विस के लिए ग्राहकों को कंपनी के अधिकृत कोलिजन सेंटर्स पर जाना होगा. जो एनसीआर में फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 18 और दिल्ली के मोती नगर में बनाए गए हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Oct 2026 03:57 PM (IST)
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