नोएडा में Tesla का नया ठिकाना, जानें क्या मिलेगी सुविधा?

दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क की ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला को लेकर एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल टेस्ला अब भारत में अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए इंडिया में नए ठिकाने पर जोर दे रही है. टेस्ला एनसीआर में दिल्ली और गुरुग्राम के बाद अब नोएडा में अपना नया एक्सपीरियंस सेंटर खोलने का ऐलान किया है.

जिसके बाद अब इस खबर की खूब चर्चा चल रही है. बता दें कि इस नए सेंटर के खुलने से उत्तर प्रदेश और एनसीआर के ग्राहकों को टेस्ला की गाड़ियों तक सीधी पहुंच मिल जाएगी. चलिए विस्तार से जानतें हैं कि इस नए ठिकाने पर ग्राहकों को क्या-क्या मुख्य सुविधाएं मिलेंगी.

टेस्ला के बारें में मिलेगी जानकारी

आपको बता दें कि नोएडा में खुल रहें नए एक्सपीरियंस सेंटर मुख्य रूप से एक रिटेल और डिस्प्ले हब के रूप में काम करेगा. यहां आने वाले सभी ग्राहक टेस्ला की आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों को बहुत करीब से देख सकेंगे और उनके डिजाइन व इंटीरियर का अनुभव ले सकेंगे. वहीं कंपनी इस सेंटर के जरिए ग्राहकों को अपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रूबरू करा रही है ताकि लोग भारत में टेस्ला के पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से समझ सकें.

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टेस्ट ड्राइव और बुकिंग की भी मिलेगी सुविधा

जानकारी दें दे कि इस नए सेंटर पर आपको केवल कार देखने का मौका ही नहीं मिलेगा. बल्कि वे अपनी पसंद की टेस्ला कारों के लिए टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकेंगे. जो ग्राहक गाड़ी खरीदने का मन बना चुके हैं.

जबकि सीधे इसी सेंटर के माध्यम से अपनी कार की बुकिंग भी पूरी कर सकते हैं. कंपनी के इस कदम से नोएडा और आसपास के इलाकों के कार प्रेमियों को दिल्ली या गुरुग्राम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे स्थानीय स्तर पर ही टेस्ट ड्राइव का आनंद ले सकेंगे.

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टेस्ला के मॉडल्स की चर्चा

इन दिनों भारतीय बाजार में टेस्ला की मॉडल Y सीरीज काफी चर्चा में है. जिसके अलग-अलग वेरिएंट्स को इस सेंटर पर प्रमोट किया जाएगा. इन गाड़ियों में ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सुविधा मिलती है.

जिसके जरिए नए फीचर्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं. इसके अलावा इन कारों में टेस्ला का खास AI असिस्टेंट ग्रोक भी मिलता है. जो हिंदी के साथ कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. इस सेंटर पर स्टाफ ग्राहकों को इन सभी एडवांस फीचर्स और तकनीकी खूबियों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा.

इन बातों का ध्यान देना जरूरी

आपको बता दें कि सबसे ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नोएडा का यह नया सेंटर मुख्य रूप से एक बिक्री और अनुभव केंद्र है. इस जगह पर गाड़ियों की रेगुलर सर्विसिंग, मेंटेनेंस या किसी बड़ी तकनीकी खराबी की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

वहीं टेस्ला की गाड़ियों में किसी भी प्रकार की मरम्मत या सर्विस के लिए ग्राहकों को कंपनी के अधिकृत कोलिजन सेंटर्स पर जाना होगा. जो एनसीआर में फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 18 और दिल्ली के मोती नगर में बनाए गए हैं.

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