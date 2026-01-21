हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च हुई Toyota की पहली EV Urban Cruiser Ebella, जानें क्या है खास?

भारत में लॉन्च हुई Toyota की पहली EV Urban Cruiser Ebella, जानें क्या है खास?

Toyota ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser Ebella लॉन्च कर दी है, जो 500 किमी से ज्यादा रेंज, ADAS सेफ्टी और शानदार फीचर्स के साथ आती है. आइए इस EV के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 21 Jan 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Urban Cruiser Ebella से पर्दा उठा दिया है. ये कार तेजी से बढ़ते कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में लॉन्च हुई है और असल में ये Maruti e Vitara का रीबैज्ड वर्जन है. दोनों कारें एक ही प्लेटफॉर्म, बैटरी और फीचर्स शेयर करती हैं, लेकिन Ebella को टोयोटा ने अलग स्टाइल और डिजाइन के साथ पेश किया है. कंपनी ने इसकी बुकिंग 25,000 में शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी कीमतों का ऐलान किया जाएगा.

डिजाइन और एक्सटीरियर

  • Urban Cruiser Ebella का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक रखा गया है. इसके फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, LED हेडलैंप, पिक्सल स्टाइल DRLs, मोटा बंपर और फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है. साइड प्रोफाइल काफी हद तक e Vitara जैसी है, लेकिन 18-इंच अलॉय व्हील्स, बॉडी क्लैडिंग और शार्क फिन एंटीना इसे प्रीमियम बनाते हैं. पीछे से इसका कूपे जैसा डिजाइन, कनेक्टेड LED टेललैंप और रियर स्पॉइलर इसे स्पोर्टी लुक देते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

  • Ebella का केबिन ब्लैक और टैन थीम में आता है और इसमें ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है. इसमें 10.1-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, JBL साउंड सिस्टम, एंबिएंट लाइटिंग और फिक्स्ड ग्लास रूफ जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस काफी आरामदायक है.

सेफ्टी, रेंज और मुकाबला

  • सेफ्टी के मामले में Ebella में 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है. कंपनी का दावा है कि ये EV एक बार फुल चार्ज होने पर 543 किमी तक की रेंज दे सकती है. इसका मुकाबला Maruti e Vitara, Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV और MG ZS EV जैसी गाड़ियों से होगा.

यह भी पढ़ें:-

कितने डाउन पेमेंट पर आपके हाथ में होगी Land Rover Defender की चाबी? यहां जानें EMI का हिसाब  

Published at : 21 Jan 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Toyota Urban Cruiser EV Ebella Toyota First Electric Car ADAS Electric SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
Advertisement

वीडियोज

BJP President बनते ही एक्शन में आए Nitin Nabin, आगामी चुनाव पर ले लिया बड़ा फैसला
Engineer Death : SIT की रडार पर 4 बड़े अधिकारी, लापरवाही के चलते मौत को लेकर होगी जांच
Sansani:Crime News : पटना में एक और छात्रा की 'डेथ मिस्ट्री' ! | Crime News
दहेज मांगा तो चौराहे पर लगेगी फोटो! गांव वालों ने लालची दूल्हों को ऐसे सिखाया सबक
'शंकराचार्य' के स्नान पर राजनीति के पीछे का असली खेल क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए यह कहा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
जसप्रीत बुमराह टॉप कैटेगरी में रहेंगे बरकरार, रोहित-विराट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बीसीसीआई ने दिया बयान
बॉलीवुड
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
वरुण धवन ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'मैं जिसके लिए काम करता हूं वो शुक्रवार को पता चलेगा'
ट्रेंडिंग
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
नीदरलैंड्स में कर्मचारी ने मांगा WFH, बॉस के जवाब ने जीता लोगों का दिल ; सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
शिक्षा
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड
यूटिलिटी
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget