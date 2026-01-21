भारत में लॉन्च हुई Toyota की पहली EV Urban Cruiser Ebella, जानें क्या है खास?

टोयोटा ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Urban Cruiser Ebella से पर्दा उठा दिया है. ये कार तेजी से बढ़ते कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में लॉन्च हुई है और असल में ये Maruti e Vitara का रीबैज्ड वर्जन है. दोनों कारें एक ही प्लेटफॉर्म, बैटरी और फीचर्स शेयर करती हैं, लेकिन Ebella को टोयोटा ने अलग स्टाइल और डिजाइन के साथ पेश किया है. कंपनी ने इसकी बुकिंग 25,000 में शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी कीमतों का ऐलान किया जाएगा.

डिजाइन और एक्सटीरियर

Urban Cruiser Ebella का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक रखा गया है. इसके फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, LED हेडलैंप, पिक्सल स्टाइल DRLs, मोटा बंपर और फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है. साइड प्रोफाइल काफी हद तक e Vitara जैसी है, लेकिन 18-इंच अलॉय व्हील्स, बॉडी क्लैडिंग और शार्क फिन एंटीना इसे प्रीमियम बनाते हैं. पीछे से इसका कूपे जैसा डिजाइन, कनेक्टेड LED टेललैंप और रियर स्पॉइलर इसे स्पोर्टी लुक देते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

Ebella का केबिन ब्लैक और टैन थीम में आता है और इसमें ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है. इसमें 10.1-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, JBL साउंड सिस्टम, एंबिएंट लाइटिंग और फिक्स्ड ग्लास रूफ जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस काफी आरामदायक है.

सेफ्टी, रेंज और मुकाबला

सेफ्टी के मामले में Ebella में 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ABS के साथ EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है. कंपनी का दावा है कि ये EV एक बार फुल चार्ज होने पर 543 किमी तक की रेंज दे सकती है. इसका मुकाबला Maruti e Vitara, Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV और MG ZS EV जैसी गाड़ियों से होगा.

