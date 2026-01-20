543 KM रेंज, बेहतरीन सेफ्टी और शानदार फीचर्स, Toyota ने लॉन्च की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार

टोयोटा ने आज यानी 20 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में Toyota Urban Cruiser Ebella को लॉन्च कर दिया है. इस गाड़ी को पिछले साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दौरान पेश किया गया था. यह गाड़ी Maruti e-Vitara का रिबैज्ड वर्जन है, इसलिए लुक और डिजाइन के मामले में दोनों गाड़ियां काफी समान दिखती हैं. इस गाड़ी को 49 और 61 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. गाड़ी को 3 वेरिएंट्स के साथ लाया गया है.

गाड़ी के कैसे हैं फीचर्स?

Toyota Urban Cruiser Ebella में पतली LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनके साथ सिंगल स्ट्रिप DRL मिलती है. ये SUV Maruti Suzuki e-Vitara के HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. EV में डायमंड-कट अलॉय व्हील, मजबूत बॉडी क्लैडिंग और फुल-विड्थ LED टेललाइट्स दी गई हैं.

इंटीरियर की बात करें तो इसमें बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके अलावा ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड सीटें और फ्लोटिंग सेंटर कंसोल भी दिए गए हैं.

Toyota Urban Cruiser की रेंज

Toyota Urban Cruiser EV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. 49 kWh बैटरी 144 हॉर्सपावर की पावर देती है, जबकि 61 kWh बैटरी 174 हॉर्सपावर जनरेट करती है. बड़ी बैटरी के साथ ये SUV एक बार चार्ज करने पर लगभग 543 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लॉन्ग ड्राइव के लिए बेहतर बनाती है.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी के मामले में ये SUV काफी मजबूत है. टोयोटा की इस पहली इलेक्ट्रिक कार में 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा ESC, TPMS और ABS के साथ EBD भी मौजूद हैं. टोयोटा की इस इलेक्ट्रिक कार में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, लेन कीप असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

