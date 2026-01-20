हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोएक के बाद एक 4 गाड़ियां लॉन्च करने जा रही Hyundai, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होंगी लैस, जानें डिटेल्स

एक के बाद एक 4 गाड़ियां लॉन्च करने जा रही Hyundai, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होंगी लैस, जानें डिटेल्स

upcoming cars 2026: Hyundai 2026 में भारत में 4 नई कारें लॉन्च करने की तैयारी में है. इस लिस्ट में Verna Facelift से लेकर नई EV और SUV तक शामिल है. आइए इन कारों के फीचर पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

2025 में कई शानदार कारें लॉन्च करने के बाद Hyundai अब 2026 के लिए बड़ा प्लान तैयार कर चुकी है. कंपनी अगले साल बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक कुल चार नई कारों को भारत में लॉन्च कर सकती है. इन गाड़ियों में फेसलिफ्ट से लेकर नई इलेक्ट्रिक कार और एक बिल्कुल नई SUV शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai का पहला लॉन्च 2026 की दूसरी तिमाही में देखने को मिल सकता है. आइए इन अपकमिंग कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.

1. Verna Facelift

  • Hyundai 2026 की शुरुआत 6th जेनरेशन Verna के फेसलिफ्ट मॉडल से कर सकती है. मौजूदा Verna को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और कंपनी अपने तीन साल के प्रोडक्ट लाइफसाइकिल के हिसाब से अप्रैल 2026 में इसका अपडेटेड वर्जन पेश कर सकती है. नई Verna का फ्रंट डिजाइन लेटेस्ट Hyundai Sonata से इंस्पायर्ड होगा, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी नजर आएगा. इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करेगा. इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है.

2. Hyundai Exter Facelift

  • 2026 की दूसरी तिमाही में Hyundai Exter का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो सकता है. नई Exter में बड़ा 12.9-इंच टचस्क्रीन सिस्टम और 9.9-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की संभावना है. इसके अलावा इसमें नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप के साथ 15-इंच के नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं. हालांकि इसके इंजन और ट्रांसमिशन में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है.

3. नई Ioniq 5 EV

  • जून या जुलाई 2026 में Hyundai अपनी इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर सकती है. इस EV में नए डिजाइन एलिमेंट्स के साथ रियर वाइपर, डिजिटल की 2, नया स्टीयरिंग व्हील और 12.3-इंच के दो बड़े डिस्प्ले मिलेंगे. सबसे खास बात यह है कि इसमें 84kWh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जिससे इसकी ड्राइविंग रेंज और बेहतर होगी.

4. Venue से ऊपर नई SUV

  • फेस्टिव सीजन के आसपास Hyundai एक बिल्कुल नई SUV Bayon को लॉन्च कर सकती है. यह 4 मीटर से बड़ी SUV होगी और Venue से ऊपर पोजीशन की जाएगी. यह 4th जेनरेशन i20 के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: खुद-ब-खुद लॉक हो रहीं BMW और पोर्शे की कारें, पुतिन के इस खूफिया सिस्टम से बढ़ी टेंशन!

Published at : 20 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Hyundai INDIA Hyundai Exter Facelift Upcoming Cars 2026 Hyundai Verna Facelift
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, हाई कोर्ट के आदेश का किया जिक्र
यूपी में मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, हाई कोर्ट के आदेश का किया जिक्र
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
Advertisement

वीडियोज

BJP New President:Nitin Nabin के ताजपोशी के अवसर पर मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में अपने भाव किए साझा
Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, हाई कोर्ट के आदेश का किया जिक्र
यूपी में मदरसों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, हाई कोर्ट के आदेश का किया जिक्र
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
बॉलीवुड
ABP Youth Conclave 2047: दीपिका पादुकोण के फैन हैं अभय वर्मा, करना चाहते हैं उनके साथ एक फिल्म
दीपिका पादुकोण के फैन हैं अभय वर्मा, करना चाहते हैं उनके साथ एक फिल्म
हेल्थ
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
ट्रेंडिंग
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
Europe vs US: क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget