एक के बाद एक 4 गाड़ियां लॉन्च करने जा रही Hyundai, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होंगी लैस, जानें डिटेल्स
upcoming cars 2026: Hyundai 2026 में भारत में 4 नई कारें लॉन्च करने की तैयारी में है. इस लिस्ट में Verna Facelift से लेकर नई EV और SUV तक शामिल है. आइए इन कारों के फीचर पर नजर डालते हैं.
2025 में कई शानदार कारें लॉन्च करने के बाद Hyundai अब 2026 के लिए बड़ा प्लान तैयार कर चुकी है. कंपनी अगले साल बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक कुल चार नई कारों को भारत में लॉन्च कर सकती है. इन गाड़ियों में फेसलिफ्ट से लेकर नई इलेक्ट्रिक कार और एक बिल्कुल नई SUV शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai का पहला लॉन्च 2026 की दूसरी तिमाही में देखने को मिल सकता है. आइए इन अपकमिंग कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.
1. Verna Facelift
- Hyundai 2026 की शुरुआत 6th जेनरेशन Verna के फेसलिफ्ट मॉडल से कर सकती है. मौजूदा Verna को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था और कंपनी अपने तीन साल के प्रोडक्ट लाइफसाइकिल के हिसाब से अप्रैल 2026 में इसका अपडेटेड वर्जन पेश कर सकती है. नई Verna का फ्रंट डिजाइन लेटेस्ट Hyundai Sonata से इंस्पायर्ड होगा, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी नजर आएगा. इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करेगा. इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है.
2. Hyundai Exter Facelift
- 2026 की दूसरी तिमाही में Hyundai Exter का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो सकता है. नई Exter में बड़ा 12.9-इंच टचस्क्रीन सिस्टम और 9.9-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की संभावना है. इसके अलावा इसमें नया फ्रंट बंपर, अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप के साथ 15-इंच के नए अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं. हालांकि इसके इंजन और ट्रांसमिशन में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है.
3. नई Ioniq 5 EV
- जून या जुलाई 2026 में Hyundai अपनी इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर सकती है. इस EV में नए डिजाइन एलिमेंट्स के साथ रियर वाइपर, डिजिटल की 2, नया स्टीयरिंग व्हील और 12.3-इंच के दो बड़े डिस्प्ले मिलेंगे. सबसे खास बात यह है कि इसमें 84kWh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जिससे इसकी ड्राइविंग रेंज और बेहतर होगी.
4. Venue से ऊपर नई SUV
- फेस्टिव सीजन के आसपास Hyundai एक बिल्कुल नई SUV Bayon को लॉन्च कर सकती है. यह 4 मीटर से बड़ी SUV होगी और Venue से ऊपर पोजीशन की जाएगी. यह 4th जेनरेशन i20 के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है.
