दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा EV, किस नंबर पर भारत?

पूरी दुनिया में इस समय ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण से निजात पाने के लिए लोग अब तेजी से इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर और थ्री-व्हीलर खरीद रहे हैं. इश बदलाव के बीच वैश्विक स्तर पर यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, और इस महामुकाबले में हमारा देश भारत किस नंबर पर खड़ा है.

इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में चीन है नंबर वन

ग्लोबल इलेक्ट्रिक बाजार पर नजर डालें तो चीन इस रेस में बाकी सभी देशों से कोसों आगे निकल चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट बना हुआ है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर में बिकने वाली कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से अकेले चीन की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत की है. चीन की सड़कों पर इस समय 2 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे हैं.

चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी BYD ने तो बिक्री के मामले में दिग्गज अमेरिकी कंपनी टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है. इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देश खासकर नॉर्वे, जहां पेट्रोल से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं.

टॉप 5 की सूची से बाहर है भारत

अगर वैश्विक स्तर पर कुल इलेक्ट्रिक वाहन और मैन्यूफैक्चरिंग की बात करें, तो भारत अभी टॉप 5 देशों की दौड़ में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है. वर्तमान में भारत वैश्विक ईवी बाजार में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है, लेकिन कारों के मामले में इसकी हिस्सेदारी काफी कम है. इसमें भारत अभी 11वें स्थान पर आता है.

हालांकि, अगर टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर को जोड़ दिया जाए, तो भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बनकर उभरा है. भारत का लक्ष्य साल 2030 तक कुल वाहनों की विक्री में से 30 प्रतिशत ईवी कारों की बिक्री हासिल करने का है, जिसके लिए सरकार PM E-Drive जैसी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है.

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उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्य सबसे आगे

देश के भीतर अगर राज्यों की बात करें, तो उत्तरप्रदेश सबसे बड़ा ईवी हब बनकर सामने आया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तरप्रदेश में 4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड है, जिससे वह कुल बिक्री के मामले में देश में नंबर वन है. उत्तरप्रदेश के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक,, तमिलनाडू जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने की वजह से लोग तेजी से पारंपरिक गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अहना रहे हैं.

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