Ducati की ‘राइड’ खत्म? Volkswagen के फैसले से मची खलबली

Ducati को लेकर Volkswagen Group के एक फैसले ने ऑटो और बाइक इंडस्ट्री में हलचल बढ़ा दी है. Volkswagen अपने बड़े पोर्टफोलियो की समीक्षा कर रहा है और Ducati भी इस evaluation का हिस्सा है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि Ducati बिकने वाली है या Volkswagen ने कंपनी बेचने का फैसला कर लिया है. Audi CEO Gernot Döllner ने सितंबर में कहा था कि Ducati पर भी चर्चा होगी, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.

वहीं 25 सितंबर को इटली के इंडस्ट्री मिनिस्टर Adolfo Urso ने Audi और Ducati अधिकारियों से बातचीत के बाद कहा था कि फिलहाल Ducati को बेचने की कोई योजना नहीं है और इसके investment तथा product plans जारी रहेंगे. अब 6 अक्टूबर को Ducati CEO Claudio Domenicali ने भी पुष्टि की है कि parent group ब्रांड के भविष्य का मूल्यांकन कर रहा है. यानी फिलहाल Ducati की ownership में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ब्रांड Volkswagen की portfolio review प्रक्रिया में जरूर शामिल है.

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आखिर Ducati पर क्यों मंडराने लगा बिक्री का खतरा?

Ducati का मामला Volkswagen Group की व्यापक restructuring से जुड़ा है. कंपनी अपने portfolio को ज्यादा focused और efficient बनाने की कोशिश कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Volkswagen करीब 600 business units की समीक्षा कर रहा है और लागत कम करने की योजना पर भी काम कर रहा है. ऐसे में non-core assets को बेचने का विकल्प सामने आ सकता है. Ducati 2012 से Volkswagen Group का हिस्सा है और Audi के जरिए इसका संचालन होता है. दिलचस्प बात यह है कि Ducati पहले भी 2017 में संभावित बिक्री को लेकर चर्चा में आई थी, लेकिन उस समय Volkswagen ने इसे अपने पास रखने का फैसला किया था. मौजूदा स्थिति में भी Ducati की बिक्री को लेकर कोई तय timeline या final buyer मौजूद नहीं है. इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि Ducati निश्चित रूप से बिकने जा रही है.

Ducati का कारोबार कितना मजबूत है?

Ducati Volkswagen के विशाल पोर्टफोलियो में अपेक्षाकृत छोटा business जरूर है, लेकिन premium motorcycle market में इसकी मजबूत पहचान है. कंपनी ने 2025 में 50,895 मोटरसाइकिलें deliver कीं और करीब 925 मिलियन यूरो का revenue दर्ज किया. इसी साल operating profit 52 मिलियन यूरो रहा. हालांकि, यह 2023 के रिकॉर्ड operating profit 112 मिलियन यूरो से कम है. इसके बावजूद Ducati ने 2026 के लिए करीब 121 मिलियन यूरो के investment programme की शुरुआत की है. यह investment नए products, technology और business development पर कंपनी के फोकस को दिखाता है. इसलिए संभावित बिक्री की चर्चा के बीच Ducati का मौजूदा business और product development अभी जारी है.

क्या Ducati सच में Volkswagen से अलग हो सकती है?

फिलहाल इसका जवाब देना जल्दबाजी होगा. Ducati का future ownership structure अभी evaluation stage में है और Volkswagen या Audi ने बिक्री की कोई अंतिम घोषणा नहीं की है. सितंबर में Audi CEO ने साफ किया था कि Ducati पर चर्चा portfolio evaluation का हिस्सा है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ है. वहीं इटली सरकार को भी Ducati के investment और product plans जारी रहने का भरोसा दिया गया है. इसलिए मौजूदा खबर को Ducati की विदाई के बजाय Volkswagen की strategic review के रूप में देखना ज्यादा सही होगा. भविष्य में अगर Volkswagen अपने कुछ non-core assets बेचने का फैसला करता है, तो Ducati संभावित buyers के लिए आकर्षक brand हो सकती है. लेकिन अभी Ducati की ‘राइड’ खत्म होने की बात कहना सही नहीं होगा.

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