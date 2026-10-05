बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग

मशहूर बाइक निर्माता कंपनी Royal Enfield ने भारतीय ऑटो बाजार में धूम मचाने वाली अपनी नई एडवेंचर बाइक Himalayan 440 की बुकिंग को अस्थाई रूप से रोक दिया है. कंपनी ने यह फैसला बाइक को ग्राहकों से मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स और ज्यादा बुकिंग्स के लिया है. Royal Enfield के अनुसार, लॉन्चिंग के महज कुछ ही दिनों के भीतर इस बाइक को इतनी एडवांस बुकिंग मिल चुकी हैं कि अगले 6 महीने का पूरा प्रोडक्शन कोटा फुल हो चुका है. ऐसे में पुराने ग्राहकों को समय पर डिलीवरी देने के लिए कंपनी ने नए ऑर्डर्स लेने पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है.

6 महीने का प्रोडक्शन एडवांस में बुक

लद्दाख में आयोजित Royal Enfield के हिमालयन बेस कैंप इवेंट में सितंबर की शुरुआत में ही Himalayan 440 को लॉन्च किया गया था. लॉन्च होते ही बाइक लवर्स के बीच इशे खरीदने की होड़ मच गई. कंपनी का कहना है कि वे ग्राहकों को लंबा इंतजार नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए नई बुकिंग रोकने का फैसला लिया गया है ताकि फैक्ट्री में पहले से बुक हो चुकी बाइक्स के निर्माण और उनकी समय पर डिलीवरी को प्राथमिकता दी जा सके.

हालांकि, जो लोग इस बाइक को खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है और जल्द ही बुकिंग दोबारा शुरू होने का ऐलान किया जा सकता है.

क्यों पसंद आ रही है Himalayan 440?

इस एडवेंचर बाइक की बंपर सफलता के पीछे इसकी किफायती कीमत और बेहतरीन फीचर्स हैं. भारतीय बाजार में इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.29 लाख रुपए से शुरू होती है, जो इस सेगमेंट की अन्य एडवेंचर बाइक्स के मुकाबले काफी आकर्षक है. इसके अलावा, कंपनी ने इस बाइक की सीट हाइट और राइडिंग पोजीशन को इस तरह डिजाइन किया है कि कम लंबाई वाले राइडर्स भी इसे सड़कों और उबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से संभाल सकते हैं. यही वजह है कि युवाओं से लेकर अनुभवी एडवेंचर राइडर्स तक, हर कोई इस बाइक का दीवाना हो रहा है.

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Himalayan सीरीज का बाजार में दबदबा

Royal Enfield की Himalayan सीरीज का ऑटोमोबाइल मार्केट में हमेशा से ही बड़ा दबदबा रहा है. Himalayan 440 की इस बड़ी कामयाबी के बीच कंपनी के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है. रॉयल एनफील्ड की दूसरी लोकप्रिय बाइक Himalayan 450 ने दुनिया भर में अपनी बिक्री का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है.

इस मोटरसाइकिल ने वैश्विक बाजार में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जो यह साबित करता है कि घरेलू बाजार के साथ-साथ विदेशों में भी रॉयल एनफील्ड की एडवेंचर सीरीज को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

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