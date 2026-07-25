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हिंदी न्यूज़ऑटोतेल का खर्चा आधा, देश की 3 सबसे धांसू SUV

तेल का खर्चा आधा, देश की 3 सबसे धांसू SUV

Top 3 most fuel efficient hybrid SUVs: पेट्रोल का खर्च करना है आधा? तो इन 3 धांसू हाइब्रिड SUVs को बनाये अपना. देती हैं 28 KMPL तक का माइलेज. जानिए डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 06:17 PM (IST)
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Top 3 most fuel efficient hybrid SUVs: भारत में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच हर कार खरीदार की सबसे बड़ी चिंता गाड़ी का माइलेज बन चुकी है. यही वजह है कि भारतीय ऑटो बाजार में अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी एसयूवी गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है. 

ये गाड़ियां न सिर्फ सड़क पर चलने में बेहद आरामदायक और पावरफुल होती हैं. बल्कि तेल की खपत को आधा कर देती हैं. अगर आप भी पेट्रोल के भारी-भरकम बजट से राहत पाना चाहते हैं तो देश की ये 3 सबसे धांसू और ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती हैं.

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा

बता दें कि, मार्केट में तेल की बचत करने के मामले में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का दबदबा सबसे ऊपर नजर आता है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ टोयोटा की एडवांस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है. 

यह तकनीक कार को कम स्पीड और सिटी ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोटर पर चलाती है. कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी 27.97 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देती है. इसका मतलब है कि नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में आपकी फ्यूल की लागत लगभग आधी रह जाती है.

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टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर

जबकि ग्रैंड विटारा के ही प्लेटफॉर्म पर बनी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर भी तेल की भारी बचत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती. इसमें भी वही 1.5-लीटर इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन मिलता है. 

जो 27.97 किमी/लीटर का रिकॉर्ड माइलेज देता है. शानदार पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स से लैस यह एसयूवी लंबे सफर को बेहद किफायती और आरामदायक बना देती है.

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

आपको बता दें कि, हाइब्रिड सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट करते हुए मारुति सुजुकी की विक्टोरिस एसयूवी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. अपने एडवांस्ड 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन सेटअप के साथ यह गाड़ी 28.65 किमी/लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसका एयरोडायनामिक डिजाइन और सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम बार-बार पेट्रोल पंप जाने की टेंशन को पूरी तरह खत्म कर देता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Jul 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Maruti Victoris Hybrid SUV Top 3 Most Fuel Efficient Hybrid SUVs Grand Vitara Strong Hybrid Mileage Toyota Urban Cruiser Hyryder Hybrid
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