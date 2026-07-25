Best Maruti Cars for First Time Buyers: भारत में हमेशा से ही जब भी कोई अपनी पहली कार खरीदता है तो वह पल बेहद ही शानदार होता है. क्योंकि, अपने देश में अपनी खुद की गाड़ी खरीदना एक बेहद बड़ी कामयाबी मानी जाती है. अगर आप भी अपनी नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. अगर आप पहली कार खरीदने में बहुत कंफ्यूज हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें. क्योंकि, पहली कार ऐसी होनी चाहिए जो बजट में फिट बैठे, जिसे चलाना और मेंटेन करना आसान हो और जिसका माइलेज भी जेब पर भारी न पड़े.

बता दें कि, अपने देश में भारतीय लोगों के बीच मारुति सुजुकी अपने कम मेंटेनेंस, शानदार रीसेल वैल्यू और जबरदस्त माइलेज के लिए हमेशा से पहली पसंद रही है. अगर आप भी अपनी पहली कार घर लाने का मन बना रहे हैं तो मारुति के ये 4 मॉडल्स आपकी हर जरूरत पर बिल्कुल खरे उतरेंगे. तो चलिए डालतें हैं इन गाड़ियों पर एक नजर.

मारुति सेलेरियो सीएनजी

बता दें कि, अगर आपका बजट सीमित है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसकी रनिंग कॉस्ट बेहद कम हो. तो मारुति सेलेरियो सीएनजी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. लगभग 5.97 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर आने वाली यह हैचबैक शहर के भारी ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद आसान है.

इसमें 998cc का K10C इंजन दिया गया है जो सीएनजी पर लगभग 34.43 किमी/किलोग्राम का ताबड़तोड़ माइलेज देती है. कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद इसमें 313 लीटर का बढ़िया बूट स्पेस और कीलेस एंट्री जैसे काम के फीचर्स मिल जाते हैं.

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मारुती डिजायर

जबकि जो लोग पहली ही कार में एक क्लासिक, प्रीमियम और सुरक्षित सेडान का अनुभव चाहते हैं. उनके लिए नई मारुती डिजायर से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. 6.25 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली इस कार ने BNCAP और ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.

इसमें 6 एयरबैग्स, 9-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा और रियर एसी वेंट्स जैसे लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं. इसका नया 1.2-लीटर Z-सीरीज इंजन पेट्रोल पर 24.79 किमी/लीटर और सीएनजी पर 33.73 किमी/किलोग्राम का शानदार माइलेज देता है.

मारुति फ्रोंक्स

वहीं, युवा खरीदार जो पहली कार में ही एसयूवी वाला बोल्ड और स्पोर्टी लुक चाहते हैं. उन्हें मारुति फ्रोंक्स काफी आकर्षित करेगी. 6.84 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह क्रॉसओवर कूपे-स्टाइल रूफलाइन और 190mm के ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है.

इसके केबिन में डुअल-टोन थीम, हेड्स-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं. इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है जो लगभग 21.79 किमी/लीटर तक का माइलेज आराम से दे देता है.

मारुति ब्रेजा

बता दें कि, अगर आप अपनी पहली कार के रूप में एक मजबूत, ऊंची और दबंग रोड प्रेजेंस वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं. तो मारुति ब्रेजा सबसे बेस्ट ऑप्शन है. 8.25 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली इस कार में 1.5-लीटर का रिफाइंड K-सीरीज इंजन मिलता है.

इसका केबिन बेहद स्पेसियस है जिससे लंबे सफर में बेहतरीन कम्फर्ट मिलता है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और पैडल शिफ्टर्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. यह पेट्रोल पर लगभग 19.89 किमी/लीटर और सीएनजी पर 25.51 किमी/किलोग्राम का माइलेज आराम से निकाल लेती है.

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