फुल टैंक में चलेगी 800 KM, कितनी डाउन पेमेंट पर मिलेगी Bajaj Platina?

अगर आप रोजाना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जो कम पेट्रोल में लंबी दूरी तय करे तो Bajaj Platina 100 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह बाइक शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और किफायती कीमत के चलते लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट पर खरीदा जाए, आप इसे हर महीने एक तय EMI देकर भी खरीद सकते हैं.

दिल्ली में बजाज प्लेटिना की एक्स-शोरूम कीमत 72 हजार 942 रुपये है. अगर आप इस बाइक की कीमत में RTO और इंश्योरेंस फीस जोड़ते हैं तो ऑन-रोड कीमत करीब 86 हजार 923 रुपये के करीब पड़ेगी.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी बाइक?

अगर इस बाइक को खरीदने के लिए 5,000 की डाउन पेमेंट की जाती है तो बाकी रकम के लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर 9 फीसदी सालाना ब्याज दर और 3 साल के लोन टाइम पर हर महीने लगभग 2,890 की EMI बन सकती है. हालांकि, EMI की राशि आपकी डाउन पेमेंट, बैंक की ब्याज दर, लोन टाइम और क्रेडिट स्कोर के हिसाब से अलग हो सकती है.

इस बाइक में 102cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 7.9 PS की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन रोजाना के इस्तेमाल के लिए सही है और शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर भी अच्छा परफॉर्म करता है. बाइक का वजन करीब 117 किलोग्राम है, जिससे इसे चलाना आसान रहता है. इसमें ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, जो डेली यूज के लिए बेस्ट हैं.

बजाज प्लेटिना की खासियत

Bajaj Platina 100 की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. कंपनी के मुताबिक, यह बाइक 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ARAI-प्रमाणित माइलेज दे सकती है. इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. ऐसे में अगर टैंक पूरी तरह भरवाया जाए तो यह बाइक लगभग 800 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी तय कर सकती है. रियल माइलेज आपकी राइडिंग स्टाइल, सड़क की स्थिति, ट्रैफिक और गाड़ी की देखभाल पर निर्भर करेगा.

फीचर्स की बात करें तो Platina 100 में DRL, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर, एंटी-स्किड ब्रेकिंग सिस्टम और 200 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस जैसे फीचर्स मिलते हैं. लंबी और आरामदायक सीट के चलते यह बाइक रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी मानी जाती है.

यह भी पढ़ें:-

1 लीटर फ्यूल पर कितना माइलेज देगी नई Maruti Brezza? जानिए CNG और पेट्रोल दोनों का हिसाब