XUV700 और सफारी को टक्कर देने जल्द आ रहीं ये 3 जबरदस्त 7-सीटर SUVs, फीचर्स जान रह जाएंगे हैरान

भारत में बड़ी SUVs, खासकर 7-सीटर मॉडलों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. अब फैमिली के साथ लंबी जर्नी के लिए लोग ऐसी गाड़ियां पसंद कर रहे हैं, जिनमें स्पेस, कम्फर्ट और पावर तीनों का सही कॉम्बिनेशन हो. फिलहाल इस सेगमेंट पर Mahindra XUV700 और Tata Safari का दबदबा है, लेकिन अब होंडा, रेनो और निसान जैसी कंपनियां अपनी नई 7-सीटर हाई-टेक SUVs के साथ मार्केट में उतरने जा रही हैं.

होंडा की नई 7-सीटर SUV

Honda भारत में एक नई 7-सीटर SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कंपनी के PF2 प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी. ये प्लेटफॉर्म पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तीनों इंजन ऑप्शंस को सपोर्ट करता है. इस SUV में Honda City वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और City e:HEV का Atkinson Strong Hybrid सिस्टम मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका माइलेज लगभग 26 kmpl तक हो सकता है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे फ्यूल-एफिशियंट SUV बन जाएगी. Honda की यह 7-सीटर SUV सीधी टक्कर XUV700 और Tata Safari से लेगी और इसके 2025 में ही लॉन्च होने की उम्मीद है.

रेनो Boreal 7-सीटर SUV

Renault भारत में अपने नए फ्लैगशिप मॉडल Boreal 7-सीटर SUV को पेश करने जा रही है. यह SUV नई जनरेशन Duster के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन इसका आकार बड़ा और डिजाइन ज्यादा प्रीमियम होगा. अंदर केबिन में ज्यादा स्पेस और कम्फर्ट मिलेगा, जिससे यह बड़ी फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है. रेनो इस SUV को Strong Hybrid इंजन ऑप्शन के साथ पेश कर सकती है. इसके इंटीरियर में सॉफ्ट-टच मटेरियल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे. Renault Boreal को 2026 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है.

निसान की नई 7-सीटर SUV

Nissan भी भारत में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. कंपनी ने पुष्टि की है कि वह 2027 की शुरुआत में एक नई D-सेगमेंट 7-सीटर SUV लॉन्च करेगी. यह SUV निसान की नई मिड-साइज SUV पर आधारित होगी, जो अक्टूबर 2025 में लॉन्च होने वाली है. इसमें कई प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे जैसे लेवल-2 ADAS, 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ड्युअल सनरूफ, और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. इसका टॉप वैरिएंट हाइब्रिड इंजन और 4x4 ड्राइव सिस्टम के साथ आएगा. इसकी सीधी टक्कर Mahindra XUV700 AX7L और Tata Safari Accomplished+ से होगी. बता दें कि ये तीनों SUVs – Honda, Renault Boreal और Nissan 7-Seater का डिजाइन, माइलेज और टेक्नोलॉजी के मामले में पहले से मौजूद मॉडलों को सीधी चुनौती देंगी.

