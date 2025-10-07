हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइस फेस्टिव सीजन सिर्फ 1,999 रुपये की EMI पर मिल रही ये कारें, यहां जान लें डिटेल्स

इस फेस्टिव सीजन सिर्फ 1,999 रुपये की EMI पर मिल रही ये कारें, यहां जान लें डिटेल्स

EMI Offer on Cars: जीएसटी कटौती के बाद अब कार खरीदना पहले से सस्ता हो गया है. ऐसे में कार निर्माता कंपनी अपनी गाड़ियों पर 1,999 रुपये की EMI ऑफर कर रही है. आइए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद मारुति सुजुकी ने पहले आठ दिनों में 1.65 लाख गाड़ियों की शानदार डिलीवरी की और दशहरे तक 2 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की गई. इतना ही नहीं मारुति सुजुकी के पास अभी भी करीब 2.5 लाख गाड़ियों की बुकिंग पेंडिंग है. खास बात यह है कि अब लोग मारुति सुजुकी की कारें सिर्फ 1,999 रुपये की EMI पर भी खरीद पाएंगे.

क्यों ये स्कीम है इतनी खास?

मारुति सुजुकी की यह स्कीम पहली बार कार खरीदने वालों और टू-व्हीलर चलाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो पहली बार छोटी या एंट्री-लेवल कार खरीदना चाहते हैं. यह स्कीम ऑल्टो K10, वैगनआर और सेलेरियो जैसी एंट्री-लेवल मारुति कारों पर लागू होगी. ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए कार में अपग्रेड करना आसान हो जाएगा. हालांकि कंपनी की ओर से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि गाड़ियों पर कितना डाउन पेमेंट होगा या कितने सालों तक EMI देनी होगी या फिर किस बैंक के साथ फाइनेंस कराया जाएगा. कंपनी इसको लेकर जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है.

कितनी सस्ती हो गईं कारें?

जीएसटी कटौती के बाद Maruti WagonR के LXI वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये रह गई है. अब इस गाड़ी की कीमत में 79 हजार 600 रुपये की कटौती कर दी गई है. वहीं Maruti Alto K10 के STD (O) वेरिएंट की कीमत 4.23 लाख से घटकर 3.69 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को लगभग 53,100 रुपये का फायदा मिल रहा है.

इसके अलावा Maruti Celerio भी भारत की सस्ती कारों की लिस्ट में शामिल है. इसके LXI वैरिएंट की कीमत पहले 5.64 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.69 लाख रुपये रह गई है. इसमें ग्राहकों को करीब 94,100 रुपये की बचत मिलती है. यह लगभग 17% की कटौती है, जिससे Celerio और भी किफायती विकल्प बन गई है.

यह भी पढ़ें:-

इस तारीख को लॉन्च होने जा रही नई Hyundai Venue, Tata Nexon और Fronx को देगी टक्कर

 

 

 

 

Published at : 07 Oct 2025 03:25 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Alto K10 Maruti Celerio EMI Offers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

New Mahindra Bolero, Bolero Neo Walkaround: What has changed? | Auto Live
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर 'फाइनल' बैठक आज, RJD-Congress का गणित!
Taliban FM's India Visit: मुत्तकी के दौरे से Pakistan में खलबली, Jaishankar से होगी मुलाकात
पवन सिंह की पत्नी ज्योति के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचने पर उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, भोजपुरी पावर स्टार मुश्किल में
Bihar Seat Sharing: NDA में सीट बंटवारे पर मंथन, Chirag Paswan की 40 सीटों की मांग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
शिक्षा
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
जनरल नॉलेज
Room Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
ब्यूटी
Leaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget