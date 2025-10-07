इस फेस्टिव सीजन सिर्फ 1,999 रुपये की EMI पर मिल रही ये कारें, यहां जान लें डिटेल्स

जीएसटी कटौती के बाद मारुति सुजुकी ने पहले आठ दिनों में 1.65 लाख गाड़ियों की शानदार डिलीवरी की और दशहरे तक 2 लाख गाड़ियों की डिलीवरी की गई. इतना ही नहीं मारुति सुजुकी के पास अभी भी करीब 2.5 लाख गाड़ियों की बुकिंग पेंडिंग है. खास बात यह है कि अब लोग मारुति सुजुकी की कारें सिर्फ 1,999 रुपये की EMI पर भी खरीद पाएंगे.

क्यों ये स्कीम है इतनी खास?

मारुति सुजुकी की यह स्कीम पहली बार कार खरीदने वालों और टू-व्हीलर चलाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो पहली बार छोटी या एंट्री-लेवल कार खरीदना चाहते हैं. यह स्कीम ऑल्टो K10, वैगनआर और सेलेरियो जैसी एंट्री-लेवल मारुति कारों पर लागू होगी. ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए कार में अपग्रेड करना आसान हो जाएगा. हालांकि कंपनी की ओर से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि गाड़ियों पर कितना डाउन पेमेंट होगा या कितने सालों तक EMI देनी होगी या फिर किस बैंक के साथ फाइनेंस कराया जाएगा. कंपनी इसको लेकर जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है.

कितनी सस्ती हो गईं कारें?

जीएसटी कटौती के बाद Maruti WagonR के LXI वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये रह गई है. अब इस गाड़ी की कीमत में 79 हजार 600 रुपये की कटौती कर दी गई है. वहीं Maruti Alto K10 के STD (O) वेरिएंट की कीमत 4.23 लाख से घटकर 3.69 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को लगभग 53,100 रुपये का फायदा मिल रहा है.

इसके अलावा Maruti Celerio भी भारत की सस्ती कारों की लिस्ट में शामिल है. इसके LXI वैरिएंट की कीमत पहले 5.64 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.69 लाख रुपये रह गई है. इसमें ग्राहकों को करीब 94,100 रुपये की बचत मिलती है. यह लगभग 17% की कटौती है, जिससे Celerio और भी किफायती विकल्प बन गई है.

