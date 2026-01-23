एक्सप्लोरर
ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती 350cc बाइक्स, दमदार परफॉर्मेंस के साथ देती हैं बेहतर माइलेज, देखें लिस्ट
अगर आप कम बजट में दमदार पावर , बढ़िया माइलेज और भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं, तो ये टॉप 5 सस्ती 350cc बाइक्स आपके लिए अच्छे विकल्प हैं. आइए इन बाइक्स के फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.
अगर आप 2026 में एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जिसमें 350cc का दमदार इंजन हो, अच्छा माइलेज मिले और कीमत भी ज्यादा न हो, तो भारतीय बाजार में आपके लिए कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. आजकल 350cc सेगमेंट सिर्फ पावर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बाइक्स डेली कम्यूट से लेकर लॉन्ग राइड तक के लिए परफेक्ट मानी जाती हैं. Royal Enfield, Jawa और Honda जैसी भरोसेमंद कंपनियां इस सेगमेंट में बेहतरीन बाइक्स ऑफर कर रही हैं, जो परफॉर्मेंस में बेहतर हैं.
Royal Enfield Hunter 350
- Royal Enfield Hunter 350 इस समय देश की सबसे सस्ती 350cc बाइक मानी जाती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.38 लाख है. इसमें 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो स्मूद परफॉर्मेंस के साथ करीब 36 kmpl का माइलेज देता है. हल्का वजन और आसान हैंडलिंग इसे शहर की ट्रैफिक के लिए शानदार बनाते हैं, खासकर युवाओं और ऑफिस जाने वालों के लिए.
Royal Enfield Bullet 350
- Royal Enfield Bullet 350 अपनी पहचान थंप साउंड और मजबूत बॉडी के लिए जानी जाती है. करीब 1.60 लाख की शुरुआती कीमत वाली यह बाइक 349cc इंजन के साथ लगभग 37 kmpl का माइलेज देती है. इसका क्लासिक डिजाइन आज भी गांव और शहर दोनों जगह पसंद किया जाता है.
Jawa 42
- Jawa 42 भले ही 295cc इंजन के साथ आती है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह 350cc बाइक्स को कड़ी टक्कर देती है. इसकी कीमत करीब 1.61 लाख से शुरू होती है. यह बाइक स्टाइलिश डिजाइन और तेज पिकअप के लिए जानी जाती है और लगभग 32 kmpl का माइलेज देती है.
Royal Enfield Classic 350 और Honda H’ness CB350
- Classic 350 अपनी आरामदायक राइड और आइकॉनिक लुक के कारण सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है. वहीं Honda H’ness CB350 अपने स्मूद इंजन, 42 kmpl तक के माइलेज और हाई-टेक फीचर्स के कारण खास मानी जाती है.
ये भी पढ़ें: उर्वशी रौतेला ने खरीदी नई Rolls-Royce Cullinan और G-Wagon, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चित्रकूट: किडनैपर कल्लू का एनकाउंटर, 40 लाख फिरौती के लिए कर दी थी व्यापारी के बेटे की हत्या
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
विश्व
अमेरिका में अधिकारियों ने 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया, मचा बवाल, कमला हैरिस बोलीं- ये तो बेबी
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL