Tata Tiago से लेकर Harrier तक, इन गाड़ियों पर मिल रहा 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट

मार्च 2026 में होली के खास मौके पर Tata Motors ने अपनी पॉपुलर कारों पर आकर्षक छूट और ऑफर की घोषणा की है. त्योहारी सीजन में आमतौर पर कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए विशेष स्कीमें लाती हैं, और इस बार टाटा मोटर्स अपनी Tiago, Harrier और Tigor पर 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है.

ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह डिस्काउंट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और अन्य कई लाभ एक साथ दे रही है. आइए डिस्काउंट की डिटेल्स जान लेते हैं.

किस गाड़ी पर मिल रहा कितना डिस्काउंट?

इस ऑफर के तहत Tata Tiago, Tata Tigor और Tata Harrier जैसी लोकप्रिय कारों पर छूट दी जा रही है. टियागो पर लगभग 55 हजार रुपये तक का लाभ मिल सकता है, जबकि टिगोर पर करीब 60 हजार रुपये तक की डिस्काउंट मिलने वाला है.वहीं हैरियर जैसी प्रीमियम एसयूवी पर कंपनी लगभग 1 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. हालांकि, यह अधिकतम छूट है और असली डिस्काउंट कार के वेरिएंट, शहर और डीलरशिप के हिसाब से अलग हो सकता है.

ग्राहकों को ये फायदे भी मिलेंगे

इन ऑफर्स में केवल कैश डिस्काउंट ही शामिल नहीं है, बल्कि पुरानी कार एक्सचेंज करने पर एक्स्ट्रा बोनस, कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए विशेष ऑफर और कुछ मामलों में कम ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा भी दी जा रही है. इसके अलावा EMI स्कीम (किस्तों में भुगतान का लाभ) और प्रोसेसिंग फीस में भी फायदे मिल सकते हैं. कई डीलर प्रोसेसिंग फीस में छूट हके साथ ही एक्सटेंडेड वारंटी जैसे अतिरिक्त फायदे भी दे रहे हैं. कुल मिलाकर होली के इस मौके पर टाटा मोटर्स ग्राहकों को अपनी तीन गाड़ियों पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है.

