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हिंदी न्यूज़ऑटोहादसा होने से पहले ही खुल जाएंगे Airbags, Tesla की नई टेक्नोलॉजी ने सभी को चौंकाया

हादसा होने से पहले ही खुल जाएंगे Airbags, Tesla की नई टेक्नोलॉजी ने सभी को चौंकाया

Car safety: टेस्ला की नई ऑनबोर्ड कैमरा टेक्नोलॉजी हादसा होने से पहले ही एयरबैग्स को एक्टिव कर देगी. जानिए कैसे काम करेगा यह कमाल का सेफ्टी फीचर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 12:43 PM (IST)
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Car safety: आजकल सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बहुत बढ़ गई है. जिसके चलते अब एक्सीडेंट भी बहुत होने लगे हैं. हालांकि, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बढ़ते एक्सीडेंट पर तेजी से काम किया जा रहा है और इस बीच एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने एक बार फिर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान कर दिया है. इस बार कंपनी ऑटोमोबाइल सेफ्टी की दुनिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आई है. जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. 

टेस्ला कारों में अब एक ऐसा कमाल का सेफ्टी फीचर आ रहा है जो सड़क पर एक्सीडेंट होने से ठीक पहले ही खतरे को भांप लेगा और एयरबैग्स को खोलने की तैयारी शुरू कर देगा. इस नए सिस्टम को कंपनी अपने ऑनबोर्ड कैमरों और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए मौजूदा गाड़ियों में शामिल कर रही है. यह तकनीक किसी भी बड़े हादसे के वक्त कार के अंदर बैठे पैसेंजर्स को गंभीर चोट लगने से बचाएगी. तो चलिए जानतें हैं यह नया तकनीक कैसे काम करता है.

एक्सीडेंट से पहले खुलेगा एयरबैग 

बता दें कि, मार्केट में मौजूद कारों में लगे एयरबैग्स तब खुलते हैं जब गाड़ी किसी चीज से टकर खाती है. लेकिन टेस्ला का नया सिस्टम टेस्ला विजन एआई-बेस्ड ऑनबोर्ड कैमरों की मदद से काम करता है. ये कैमरे कार के चारों तरफ की हलचल पर नजर रखते हैं. जब सिस्टम को लगता है कि सामने से होने वाली टक्कर को अब टाला नहीं जा सकता तो यह तुरंत एक्टिव हो जाता है. यह फिजिकल सेंसर्स के एक्टिव होने का इंतजार नहीं करता बल्कि पहले ही खतरे को कैलकुलेट कर लेता है और एयरबैग खुल जाता है.

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70 मिलीसेकंड बचायेगा आपकी जान 

आपको सुनने में 70 मिलीसेकंड बहुत ही छोटा सा समय लगता है. हालांकि जब बात हाई-स्पीड एक्सीडेंट की हो तो पलक झपकने से भी कम का यह वक्त जिंदगी और मौत के बीच का अंतर तय कर सकता है. टेस्ला का दावा है कि इस नई तकनीक की मदद से कार के एयरबैग्स पहले के मुकाबले 70 मिलीसेकंड तेजी से खुल सकेंगे. 

दरअसल, एयरबैग्स को पूरी तरह फूलने में कुछ वक्त लगता है और कई बार टक्कर इतनी तेज होती है कि एयरबैग्स को पूरा खुलने का मौका ही नहीं मिलता. बता दें कि, यह एडवांस फीचर इसी टाइम गैप को खत्म कर देगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 Jun 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
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